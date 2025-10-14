【ニッカ史上最狭】駅徒歩30秒の“都市型ショールーム”誕生！住宅リフォームのニッカホーム、墨田区菊川に新モデル店舗をオープン

ニッカホーム株式会社【墨田菊川ショールーム外観】ニッカホームではおなじみのオレンジとブラックの看板

住宅リフォーム事業を手がける、ニッカホーム株式会社(https://www.nikka-home.co.jp/)（本社：愛知県名古屋市緑区篭山、代表取締役社長：西田裕久、以下 ニッカホーム）は、2025年9月13日（土）、東京都墨田区菊川に新店舗「墨田菊川ショールーム」をオープンいたしました。

「ニッカ史上最も小さなショールーム」として誕生した同店舗は、都営新宿線「菊川駅」より徒歩30秒という好立地を生かし、都市部に適した“少数精鋭型ショールーム”として新たなビジネスモデルを展開しています。

オープンから1ヶ月が経った現在も、1日1件以上のペースで来店によるお問い合わせをいただくなど、地域から高い関心を集めています。

エキチカ立地を生かした、都市型・少数精鋭の新モデル店舗

都心部では住宅スペースの限界や人口集中に伴い、「短時間で気軽に立ち寄れるリフォーム相談拠点」への需要が高まっています。

このニーズに応える形で誕生したのが、墨田菊川ショールームです。

店舗面積を最小限に抑えつつも、主要メーカーのキッチンやバスルームなど、最新の住宅設備を実際に見て触れられる構成に。

営業スタッフは、通常1店舗あたり5名規模のところ、あえて少数精鋭体制で運営し、地域密着型の丁寧な対応を実現しています。

この新モデルは、2023年に東京都大田区で開設した「大田大森ショールーム」で成果を上げた“小規模・高効率型”の第2弾として位置づけられています。

都市型と郊外型の両輪で、全国展開をさらに加速

2025年に創業38年を迎えたニッカホームは、全国100店舗以上の展開を進めながら、地域特性に合わせた多様な店舗モデルを構築しています。

2025年1月には群馬県高崎市、3月には千葉県松戸市にショールームを開設し、また現在は、山梨県甲府市と茨城県水戸市に新ショールームを建設中と、郊外型と都市型の両輪で全国展開を加速中です。

また、創業当時より掲げる「自社職人による自社施工」と「営業担当が一貫して対応する体制」を堅持し、リフォームの品質と顧客満足度の向上を追求しています。

小さな店舗から生まれる“地域密着の新しい形”

展示商品１.展示商品２.展示商品３.展示商品４.

ニッカホームでは「リフォームは地元の会社に依頼するのが安心」という考えのもと、地域密着型の出店を続けています。

今回の墨田菊川ショールームも、その理念を都市部で体現する存在です。

9月13日・14日の2日間で開催したオープンイベントには、70組以上のお客様が来場。

小規模な店舗にもかかわらず、多くのご期待と関心をお寄せいただきました。

今後も地域の皆さまの声に耳を傾け、信頼される店舗づくりを目指してまいります。

店舗概要

所在地：東京都墨田区菊川3-7-3

アクセス：都営新宿線「菊川駅」A4出口より徒歩30秒

営業時間：8：30～17：30 （日曜・第1・2・3土曜は、10：00～17：00）

休業日：年末年始・GW・夏季休業

開業日：2025年9月13日

運営会社：ニッカホーム株式会社

https://sumidakikukawa-nikka.com/

ニッカホーム株式会社 会社情報

【会社名：ニッカホーム株式会社】

住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地

創業：1987年1月（個人商店として開業）

代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治

代表取締役 社長 西田 裕久

資本金：8,000万円

社員数：グループ全体 1,695名（2025年4月現在）

年商：グループ全体 711.6億円（2024年度）

施工実績：グループ全体 83,179件（2024年）

累計812,111件を超える施工実績

事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・

塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）

住宅設備機器の販売・施工

建築資材・小物などの企画・製造・販売

ニッカホーム株式会社 関東支社

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】



ニッカホーム株式会社 関東支社

〒158-0083

東京都世田谷区奥沢八丁目5-4 2F

電話：03-5752-5201

FAX：03-5752-5202

メール：web.kanto@nikka-home.co.jp

広報担当：土田



