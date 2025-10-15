パワー系アクション俳優の大東賢監督作品アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」１０月１８日に横須賀ＨＵＭＡＸシネマズで上映と舞台挨拶！
PAG事務局 パワーアクショングロウが製作する特撮ヒーロー映画界のレジェンド、藤岡 弘、と堀田 眞三が声優として出演する日本でパワー系アクション俳優の先駆者、アジアの凄腕！パワー系アクション俳優の大東 賢監督作品アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の上映と舞台挨拶が横須賀ＨＵＭＡＸシネマズで開催されます。
横須賀ＨＵＭＡＸシネマズ
１０月１８日（土）１０時～１２時
【登壇者の予定】
大東賢 堀田眞三 富樫宜弘
アームレスリング元日本王者、異色の映画監督、アジアのパワー系アクション俳優、特撮ヒーロー界のレジェンド藤岡弘、と堀田眞三が声優出演、親子愛、運送業の実態、現代アクション、時代劇アクション、特撮ヒーローアクション、国内最大の映画サイト、シネマトゥデイの注目作品で常連トップ、丹波国際映画祭グランプリ賞、インドネシアのバリ島、教育機関での上映決定、応援ソング等、話題が尽きないパワー系アクション俳優の大東賢監督作品映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。アクション監督としてのキャリアを積み重ね、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
【映画について】～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ
この映画は、制作費500万円・宣伝費500万円という低予算の自主制作映画でありながら、ロケ地には伊勢の安土城を使用し、クライマックスでは安土城の天守閣で迫力あるアクションシーンが繰り広げられます。
映画の中盤では昭和風の道場アクションが観られることから、低予算ながら詰め込みすぎた内容で「時代劇なのか？」「変身の特撮ヒーロー映画なのか？」と話題となりました。
さらに、俳優の藤岡弘、さんと堀田眞三さんが声優として特別出演している点も、ファンの間で大きな注目を集めています。
また、劇中で描かれる誤配やパワハラ、ドライバーの高齢化や人手不足、カスハラ、過労などはアクション俳優をしながら運送業のアルバイトで生計を立てていた監督・主演の大東賢の実体験をシリアスかつコミカルに描いたもの。
2050年の運送業をテーマに宇宙人出現という、運送業界の出来事から大宇宙迄にリンクするという社会を守るヒーローが登場する前代未聞のアクション映画。
フィクション映画でありながらドキュメンタリーも含んだ内容。
商業映画や自主映画の区別、映画のクオリティー等には無関心の最近では映画を観ない客層を主に徐々にファン層を広げ、横浜のシネマノヴェチェントでの上映で、映画の噂を聞き訪れたおもちゃ鑑定士の小材直由さんが「この映画は広めるべきだ、今の時代に必要な映画」と評価し、大東賢監督に花束を贈るシーンもありました。
