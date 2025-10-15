グランプリ賞（最優秀賞）を獲得、アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」パワー系アクション俳優・監督 大東賢、第３回丹波国際映画祭
PAG事務局 パワーアクショングロウが製作する特撮ヒーロー映画界のレジェンド、藤岡 弘、と堀田 眞三が声優として出演する日本でパワー系アクション俳優の先駆者、アジアのパワー系アクション俳優の大東 賢監督作品アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」が兵庫県の丹波国際映画祭にノミネートされ、１０月１３日の授賞式でグランプリ賞（最優秀賞）を獲得しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331750&id=bodyimage1】
ノミネート作品は「大長編 タロウマン 万博大爆発」「バレリーナ」「３５年目のラブレター」等、著名な商業映画ばかりですが、その中に自主映画の「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」がノミネートされました。
約３０作品の中、監督の舞台挨拶１５作品中、「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の大東賢監督の舞台挨拶も２日で６回というハードなスケジュールで行われ、６回の上映と舞台挨拶に参加されたお客様、応援されたお客様からお祝い品や花束、お祝い金が大東賢監督に贈呈されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331750&id=bodyimage2】
メディア・マスコミ関係では丹波新聞、神戸新聞、読売新聞の記者達が大東賢監督と記者会見がありました。
丹波市の市長より大東賢監督に盾が渡されました。
大東賢監督はアームレスリングや武道、格闘技等の授賞は沢山あるのですが、文科系の授賞は初めてです！と相変わらずトークで会場のお客様を笑わせました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331750&id=bodyimage3】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんはゴング格闘技杯アームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。アクション監督としてのキャリアを積み重ね、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331750&id=bodyimage4】
映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
（大東賢監督作品）の上映活動 国内での上映とイベント
☆10月18日（土）
横須賀HUMAXシネマズ（神奈川）にて上映と舞台挨拶が予定されています。
国外での上映
《登壇者》大東賢 堀田眞三 富樫宜弘
《ゲスト登壇者》 小材直由
☆2026年8月には、インドネシアのバリ島の教育機関や芸術祭での上映が決定しています。
【映画について】～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ
この映画は、制作費500万円・宣伝費500万円という低予算の自主制作映画でありながら、ロケ地には伊勢の安土城を使用し、クライマックスでは安土城の天守閣で迫力あるアクションシーンが繰り広げられます。
映画の中盤では昭和風の道場アクションが観られることから、低予算ながら詰め込みすぎた内容で「時代劇なのか？」「変身の特撮ヒーロー映画なのか？」と話題となりました。
