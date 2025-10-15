「紅乙女酒造Autumnマルシェ2025」開催のご案内
福岡県の紅乙女酒造では、秋の訪れを祝い、地元の皆さまに感謝を込めた「紅乙女Autumnマルシェ2025」を開催いたします。
日時: 2025年11月22日（土）・23日（日） 10:00～16:00
会場: 紅乙女 耳納蒸留所（福岡県久留米市田主丸町益生田270-2）
【イベント内容】
・限定酒「紅乙女スピリッツ セサミフレーバー」販売
昨年リリースした、ごまのスピリッツを数量限定で再販。
・酒ガチャ
1回1,000円で、必ず1,000円以上のお酒が当たる。お一人様一回のみ。
無くなり次第終了。
・梅の実掴み取り
梅酒に漬け込んだ佐賀県産「古城梅」を500円で詰め放題！
・ガラポン抽選会
店内にて2,000円以上お買い上げいただいたお客様が対象です。
・季節限定の焼き芋販売
外はホクホク、中はしっとり。秋のごちそう焼き芋販売。
・ほろ酔い処
蔵元スタッフがイチオシの焼酎やリキュールをセレクト！
・利き酒チャレンジ
蔵元ならではの特別体験！楽しい＆学べるチャレンジです。
・ふるまい酒
日頃の感謝を込めて、ふるまい酒開催！
※数量限定となっております。無くなり次第終了。
・ダーツ
毎年恒例、行列のできるダーツ。景品盛りだくさん！
・飲食ブース
出店者さんによるお酒に合う美味しい食事とスイーツをご堪能下さい。
・ワークショップ
お子様も楽しめるワークショップ開催！思い出作りに。
・シャラント式アランビック（蒸留器）稼働
年に数回しか稼働しない貴重なフランス製の「シャラント式アランビック」の蒸留風景をご覧いただけます。
・森の貯蔵庫特別開放
樽熟成酒が眠る蔵を特別開放。
香り豊かに熟成を重ねるお酒をご覧いただけます。
・スタンプラリー開催
会場にスタンプを設定しています。3つ集めると粗品をプレゼント。
粗品は数に限りがございます。
また両日、田主丸町内の若竹屋酒造場、巨峰ジャパンでも秋マルシェが開催されます。お友達やご家族をお誘いの上、ぜひ足をお運びください。皆様のご来場を心よりお待ちしております！
※お車、バイク、自転車でご来場のお客様には酒類の提供はお断りさせていただきます。
お問い合わせ：紅乙女 耳納蒸留所 ショップ
TEL:0943-72-1050 担当：草野
配信元企業：株式会社紅乙女酒造
