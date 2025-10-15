【12月8日(月)】「九州大学学術研究都市」セミナーin東京2025『未来社会を先導する九州大学の総合知』
◆概要◆
本セミナーでは、九州大学学術研究都市の魅力と九州大学の産学連携の現状をご紹介し、社会実装を目指す最先端の研究成果を有する研究者とのビジネスマッチングの場を提供いたします。
是非ご参加いただきますようお願いします（ウェビナーも同時開催）。
◆日 時◆ ２０２５年１２月８日（月）
セミナー １３：３０～１７：００
名刺交換会 １７：００～１８：００
◆場 所◆ ハイアットリージェンシー東京（東京都新宿区西新宿２－７－２）
◆参加費◆ 無料
◆定 員◆ セミナー 230名（会場130名、ウェビナー100名：事前申込制）
名刺交換会 70名
◆お申込◆ ホームページからお申し込みください。
https://www.opack.jp/events/detail/703
◆セミナー内容◆
〇主催者あいさつ
（公財）九州大学学術研究都市推進機構 理事長 貫 正義
〇九州大学あいさつ
国立大学法人九州大学 総長 石橋 達朗 氏
〇九州大学学術研究都市の紹介
（公財）九州大学学術研究都市推進機構 産学連携主幹 篠原 太郎
〇九州大学の産学連携の現状・取組み
「九州大学をイノベーション創出とビジネス創造の拠点に」
九州大学 理事・副学長・プロボスト 荒殿 誠 氏
〇研究発表
・「上皮バリア制御による炎症応答の予防と制御」
九州大学大学院 医学研究院
基礎医学部門 生化学分野 教授 池ノ内順一 氏
・「脱炭素を目指した空飛ぶクルマ・電動航空機の研究開発」
九州大学大学院 システム情報科学研究院
電気システム工学部門 教授 岩熊 成卓 氏
・「心の健康を可視化する
～血液×AIで挑むメンタルヘルス健診の社会実装～」
九州大学病院
検査部 助教 瀬戸山大樹 氏
・「大学発医療ロボットの社会実装、
手指リハビリロボットSMOVEの事例ご紹介」
九州大学大学院 工学研究院
機械工学部門 教授 荒田 純平 氏
・「皮膚老化の原因となる紫外線A波だけを強力に吸収する安全な
日焼け止め成分の開発 ～天然由来非芳香族系UV-A吸収剤の合成～」
九州大学 先導物質化学研究所
物質基盤化学部門 教授 新藤 充 氏
※５名の研究発表の概要は、以下のURLをご覧ください
https://www.opack.jp/files/EventDetail_19485_file.pdf