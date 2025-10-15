“炊飯器って四角い方がビジュいいじゃん” 俳優 山中柔太朗さんが ビジュいい「キューブ型炊飯器」に感激

“炊飯器って四角い方がビジュいいじゃん” 注目のネクストブレイク俳優 山中柔太朗さんが ビジュいい「キューブ型炊飯器」に感激！！ 「炊飯器より、かっこよくいるのが難しかった」 ― 特設サイト限定でメイキング映像＆オフショットも公開中 ―

株式会社山善（本社：大阪市西区、代表取締役社長：岸田貢司）は、2025年10月15日（水）より、山善「キューブ型炊飯器」の新CM動画を公開いたします。CM動画は特設サイトにて公開するほか、TVerをはじめとする動画配信サービスや各種SNSでも広告配信を行います。本CMには、現在MBS/TBSドラマ『君がトクベツ』、テレビ東京『できても、できなくても』、読売テレビ『悪いのはあなたです』（W主演）に出演、来年2026年にはW主演映画『純愛上等！』の出演が控えるなど、俳優・M!LKとしても注目を集める山中柔太朗さんが出演。キャンペーン特設サイトでは、CM撮影の裏側や山中さんのプライベートな姿も垣間見える、CMメイキング・オフショットも公開しております。





今回公開となる新CM「ビジュいいじゃん」篇では、山中柔太朗さんが炊飯器を前に「おや、すごいビジュいいじゃん。なんだこれ？」と驚くシーンからスタートします。また、炊飯器で炊き上げたご飯を見て、「盛れてるね～」とコメント。ラストシーンでは、シンプルかつスタイリッシュなキューブ型デザインに「炊飯器って四角い方がビジュいいじゃん」と語り、従来の炊飯器とは一線を画すデザイン性をユーモラスに表現しています。

また、10月16日には山中さんの公式Instagramアカウントより「お米に合う好きなおかずでご飯を食べよう！」をテーマに、Instagram Liveも開催予定。山善「キューブ型炊飯器」で炊いたご飯に、山中さんが選ぶ“ベストパートナー”とは？ファン必見の配信企画です。

＜CM動画 概要＞

・タイトル：「ビジュいいじゃん」

・動画公開日時：2025年10月15日（水） AM 9:00

・出演者：山中柔太朗

・公開場所：キャンペーン特設サイト（https://book.yamazen.co.jp/lp/cubericecooker/）

＜山中柔太朗さんのコメント＞

◆CM撮影を振り返っての感想は？

ずっとかっこよくい続けるという撮影で、とても楽しかったです。スタイリッシュな炊飯器のため、炊飯器よりかっこよくいることが難しかったですが、いい勝負だったと思います。

◆キューブ型炊飯器のように「ビジュいい」自分でい続けることの秘訣は？

元々自信がある方ではないので、色々練習をしたり、服をオシャレに着て、外側から自信を掴むようにしています。自信がある人はかっこいいと思うので、美容について調べて実践し、自信につなげています。

◆CMの中で、炊飯器には見えないキューブ型炊飯器を見て山中さんが「何だこれ？」と驚かれるシーンがありますが、最近驚いたことがあれば教えて下さい。

ドラマの撮影中、道で犬の散歩をされている方の左肩に、とんでもない大きさの綺麗な赤色の鳥が乗っていて焦りました。動いていたので本物だったと思います。

◆キューブ型炊飯器で炊けたご飯を食べて「めちゃくちゃ美味しい」というシーンが印象的でしたが、最近めちゃくちゃ美味しかったものは何ですか？

M!LKのメンバー5人で数年ぶりにプライベートで焼肉に行ったのですが、すごく美味しかったです。味はもちろん、メンバーと一緒に食べる雰囲気も含めてよかったです。

◆CMを見てくれた皆さんにメッセージをお願いします。

そろそろ炊飯器を買い替えようかなと思っている方には、インテリアにもなるこのキューブ型炊飯器を、自信を持ってオススメします。SNSなどで動画を見られたら、ぜひいいね！をしてください。

＜X(旧Twitter）キャンペーン概要＞

山善公式Xアカウントをフォロー・対象の投稿をリポストしていただいた方の中から、抽選で「山中柔太朗さんのサイン入りキューブ型炊飯器」が当たるプレゼントキャンペーンを2025年10月15日～11月16日まで実施します。

・賞品/当選者数：山中柔太朗さんのサイン入りキューブ型炊飯器 (3名様)

・応募期間： 2025年10月15日（水）12:01 ～ 11月16日（日）23:59

・応募方法：

山善公式X（x.com/YAMAZEN_jp）をフォロー

プレゼントキャンペーンの投稿をリポスト

＜キューブ型炊飯器 概要＞

すっきりとお洒落な「キューブ型」の“インテリア風炊飯器”シリーズとして、2024年8月に第1弾の4合炊きタイプ発売後、2025年3月に第2弾として3～5人の家族に最適な5.5合炊きタイプ、同年6月には第3弾となる2合炊きタイプを発売。

スタイリッシュなデザインと、お米が美味しく炊ける点から一時的に品薄になったこともあるほど、大変好評をいただいています。

＜山中柔太朗さんプロフィール＞

山中柔太朗（やまなか じゅうたろう）

2001年12月23日生まれ。栃木県出身。

映画『あたしの！』、『BADBOYS-THE MOVIE-』、『君がトクベツ』などの話題作に立て続けに出演。今年10月期ドラマではMBS/TBS『君がトクベツ』、TX『できても、できなくても』、YTV『悪いのはあなたです』（W主演）への出演が控えている。そして2026年にW主演映画『純愛上等！』の公開が決定。今最注目のネクストブレイク俳優。5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーとしても活動中。

今後も当社は、パーパスである「ともに、未来を切拓く」のもと、世界のものづくりと豊かなくらしをリードしてまいります。

※ ニュースリリースの内容は発表時のものです。閲覧いただいている時点では内容が異なっている場合がありますのでご了承下さい。