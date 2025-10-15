µ»½Ñ¤¬³«¤¯¡¢Ì¤Íè¤Î¥È¥Ó¥é¡§¿·´¶³Ð¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥§ー¥Ðー¡Ö¥é¥à¥À¥Ã¥·¥å ¥Ñー¥à¥¤¥ó¡×
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¤¯¤é¤·¤ä»º¶È¤Î¤¢¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎÃÎ·Ã¤ÈÄ©Àï¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤«¤é¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤¹――Ì¤Íè¤Î¥È¥Ó¥é¤ò³«¤¯µ»½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö5Ëç¿Ï¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¡×¡¡Èþ¤·¤µ¤Èµ¡Ç½¤¬Í»¹ç
Âî±Û¤·¤¿5Ëç¿Ï¤ÎÄæ¤êÀÇ½¤ò¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¶Å½Ì¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¶õ´Ö¤ËÈþ¤·¤¯ÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢ËèÄ«¤Î¥·¥§ー¥Ó¥ó¥°¤ò¡¢¾å¼Á¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¿Ï¤Î¶á¤¯¤ò»ý¤ÄÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤Ç¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¯À°¤¨¡¢È©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿¼¤¯³ê¤é¤«¤ÊÄæ¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¡£USB½¼ÅÅÂÐ±þ¤Ç¡¢Î¹Àè¤Ç¤â³°½ÐÀè¤Ç¤â¥¹¥Þー¥È¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ö°ú¤»»¡×¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¾ï¼±¤ò±Û¤¨¤ë
µ¡Ç½¤ÎËÜ¼Á¤À¤±¤ò»Ä¤¹°ú¤»»Àß·×
¡Ö¥é¥à¥À¥Ã¥·¥å ¥Ñー¥à¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢»ý¤Á¼ê¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¥Ø¥Ã¥ÉÉôÊ¬¤Ë5Ëç¿Ï¤È¹âÀÇ½¥ê¥Ë¥¢¥âー¥¿ーµ»½Ñ¤ò¶Å½Ì¡£½¾Íè¤Î¥é¥à¥À¥Ã¥·¥å5Ëç¿Ï¥·¥§ー¥Ðー¤Î1/3¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¾´¶Áàºî¤ÇºÙÉô¤Þ¤Ç»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ
¿Ï¤Î¶á¤¯¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ç¼ê¤ä»Ø¤ÎÆ°¤¤ÇÈùºÙ¤ÊÄ´À°¤¬Íø¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÄæ¤ê¤Ë¤¯¤¤Éô°Ì¤ò¿¼Äæ¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½À¤é¤«¤Ê¶ÊÀþ¤¬ÉÁ¤¯¥Õ¥©¥ë¥à¤È¡¢¼«Á³Í³Íè¤ÎÁÇºà¡ÖNAGORI®¡×¤Ë¤è¤ëÀÐÌÜÄ´¤Î¼Á´¶¤Ç¡¢ÀöÌÌÂæ¤Ë¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ëÈþ¤·¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ä´Ö¤Ê¤¯¼ý¤Þ¤ëÀìÍÑ¥±ー¥¹¤ÈUSB½¼ÅÅÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢½ÐÄ¥¤äÎ¹¹Ô¤Ë¤â¥¹¥Þー¥È¤Ë·ÈÂÓ²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀöÌÌÂæ¤Ë¤Ê¤¸¤àÈþ¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à
ÊÑ¤ï¤ëÍ¦µ¤¡¢Ä©Àï¤Î¸¶Æ°ÎÏ¡Ö¤ªµÒÍÍÂç»ö¡×¡ÖÆü¤Ë¿·¤¿¡×
ËÜÀ½ÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯ÃÊ³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¿¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥·¥§ー¥Ðー¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³«È¯¤Î²áÄø¤Ç¤Ï¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯È½ÃÇ¤ËÌÂ¤¦¶ÉÌÌ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÁ±¤È¤Ï²¿¤«¡×¡Ö¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌ¥ÎÏ¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ëÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢Ãå¼Â¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¥·¥§ー¥Ðー»Ô¾ì¤ÏÀ®½Ï´ü¤Ë¤¢¤ê¡¢ÈÎÇä¤Ï²¼¹ß·¹¸þ¡£ÉôÌçÆâ¤Ë¤ÏÊÄºÉ´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾õ¶·¤òÂÇÇË¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¡¢¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢³«È¯¤òÀ®¸ù¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ²½¤Ë¤ÏÍ¦µ¤¤¬È¼¤¤¡¢Ä©Àï¤Ë¤Ï³Ð¸ç¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÖÆü¤Ë¿·¤¿¡×¤ÎÀº¿À¤Î²¼¡¢¾ï¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ¤¯¤é¤·¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼Ò ¥Ó¥åー¥Æ¥£¡¦¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥±¥¢»ö¶ÈÉô
¢¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤Î¥ª¥¦¥ó¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢ Panasonic Stories( https://news.panasonic.com/jp/stories?utm_source=internal&utm_medium=prtimes&utm_campaign=panasonic_stories )
¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë/¡Ø¤Ò¤È¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤Î»Ñ¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¥°¥ëー¥×¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ä©Àï¤ò¥¿¥¤¥à¥êー¤«¤ÄÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
https://news.panasonic.com/jp/stories/17797( https://news.panasonic.com/jp/stories/17797?utm_source=internal&utm_medium=prtimes&utm_campaign=panasonic_stories )