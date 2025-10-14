¡ÖCommune Community Days¡×10/28(²Ð)¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ·èÄê
Áê¸ß¸òÎ®¤Ç¿®Íê¤ò°é¤à¡ÖCommune¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥³¥ß¥åー¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCommune Community Days In Connection～¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¡¢¤Á¤«¤é¤Ë¡£～¡×¡Ê°Ê²¼¡¢CCDays¡Ë¤ò2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¶È³¦¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤ò¾·æÛ¤·¡¢´°Á´ÌµÎÁ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»Üºö¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡È¸½¾ìÃÎ¡É¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¼ÂÁ©Åª¤«¤Ä»î¹Ôºø¸í¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¡§https://commune-ccdays.studio.site/
¡ÖCommune Community Days¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CCDays¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Õ¥¡¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¤½¤·¤Æ´ûÂ¸¸ÜµÒ¤ä¼ÒÆâ½¾¶È°÷¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2023Ç¯¤è¤êËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¥³¥ß¥åー¥ó¼çºÅ¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£
´ë¶È¤È¸ÜµÒ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½¾¶È°÷Æ±»Î¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ä¶¦ÁÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ö¼ÒÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤Ë¤â¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÆâ³°¤Ë¤ª¤±¤ë¡È´Ø·¸À¤Î²ÁÃÍ¡É¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À»öÎã¤Î¾¯¤Ê¤¤ËÜÎÎ°è¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Ë¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ñ»º²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê·Ð±Ä»ëÅÀ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¡¦¶È³¦¤Î¼ÂÁ©¼Ô¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢µÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 ²áµî³«ºÅ»þ¤ÎÍÍ»Ò
¡¦Âè1²ó¡Ê2023Ç¯1·î¡Ë¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡Ö¤¢¤ì¤³¤ì¡×¤ò360¡ë¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡×
https://communeinc.com/ja/news/2023ja01
¡¦Âè2²ó¡Ê2023Ç¯12·î¡Ë¡ÖGather Round ― ¤³¤Î»Ø¤È¤Þ¤ì¡×
https://www.commmune-conference.com/
¡¦Âè3²ó¡Ê2024Ç¯12·î¡Ë¡ÖCollective Spark ― Â¿ÍÍ¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¶¦ÁÏ¤ÈÈ¯Å¸¤ÎÌ¤Íè¡×
https://ccdays2024-commune.studio.site/
¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖIn Connection¡¡～¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¡¢¤Á¤«¤é¤Ë¡£～¡×
Âè4²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖIn Connection¡¡～¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¡¢¤Á¤«¤é¤Ë¡£～¡×¡£
»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤¬·ã¤·¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦»þÂå¡£
ÁÈ¿¥¤ÎÆâ¤È³°¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÌµ¿ô¤ÎÁªÂò¤äÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä°ìÊý¸þ¤ÎÀïÎ¬¤ä¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤À¤±¤Ç¤Ïµ¡Ç½¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æº£¡¢´ë¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö´Ø·¸À¡×¤½¤Î¤â¤Î¤òÁÈ¿¥¤Î¤Á¤«¤é¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯»ëÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤ÎCCDays¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»Üºö¤ËËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¸ÜµÒ¡¦½¾¶È°÷¡¦¼Ò²ñ¤È¤Î´Ø·¸À¤òÀ®Ä¹¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬ÅÐÃÅ¡£¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤ò¤Á¤«¤é¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼ÂÁ©¤Î¤«¤¿¤Á¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Commune Community Days In Connection～¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¡¢¤Á¤«¤é¤Ë¡£～
³«ºÅÆü¡¡¡§2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë 13:00～17:30
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó(Zoom¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ë¤è¤ëÇÛ¿®)
¿½¹þURL¡§https://commune-ccdays.studio.site/#form
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó°ìÍ÷
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/36356/table/353_1_53861cd92ae7c5a0621a6b1cb17e1e78.jpg?v=202510150856 ]
¢¨¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥ß¥åー¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÁÈ¿¥¤È¤Ò¤È¤¬Í»¤±¹ç¤¦Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¿®Íê¤ò³Ë¤Ë¤·¤Æ¸ÜµÒ¡¦½¾¶È°÷¤Î¤Á¤«¤é¤ò´ë¶È³èÆ°¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë³è¤«¤¹¡Ö¿®Íêµ¯ÅÀ·Ð±Ä¡×¤ò»Ù±ç¤¹¤ëCommune»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥³¥ß¥åー¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§¹âÅÄ Í¥ºÈ¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡Ë
ÀßÎ©¡§2018Ç¯5·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡Ö¿®Íêµ¯ÅÀ·Ð±Ä¡×¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¹¤ë»ö¶È¤ÎÅ¸³«
½êºßÃÏ¡§¢©141-0031 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ4¡¾31¡¾18 ÌÜ¹õ¥Æ¥¯¥Î¥Ó¥ë2F
²ñ¼Ò¥µ¥¤¥È¡§communeinc.com/ja