株式会社 鎌倉製作所

2025年10月15日



新製品開発のお知らせ コンテナ型データセンター用 ハイブリット空調機『AirX™』

株式会社鎌倉製作所（本社：東京都港区、代表取締役：堀江威史）は、コンテナ型データセンター用

ハイブリット空調機の開発を進め、2025年10月22日（水）～24日（金）開催のJapan IT Week

（於：幕張メッセ）にコンセプト展示を行います。



■新製品開発の背景

当社は、1951年の設立以来、産業用屋上換気装置「ルーフファン」ではリーディングカンパ

ニーとして、多くのお客様にご愛顧頂いてまいりました。また、近年は地下水を利用した空調機

「GEO-AQUA System」もご利用頂いております。

これら長年培ってきた、空調技術と地下水利用の技術を応用して、近年需要が拡大しているコン

テナ型データセンター用途のハイブリット空調機「AirX™」の開発*を進めてまいりました。

＊特許出願中

■新製品「AirX™」の特長

■新製品「AirX™」の仕様

※ 開発中のため、仕様・性能等は予告なく変更することがあります。

■展示会への出展

2025年10月22日（水)～24日（金）開催のJapan IT Week

エリア ： データセンターEXPO

小間NO ： A9-14

皆様のお越しをお待ちしております。







■発売予定

2026年４月 ～

個別のご相談は、いつでも対応可能です。





■リリースの画像のご提供

https://drive.google.com/drive/folders/1ORxms738cFNRbEyRtahve4Zcw7UPfwkE?usp=drive_link

ご自由にお使いください。



