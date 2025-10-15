AirX

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社 鎌倉製作所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   2025年10月15日

 


新製品開発のお知らせ コンテナ型データセンター用　ハイブリット空調機『AirX™

 

　       株式会社鎌倉製作所（本社：東京都港区、代表取締役：堀江威史）は、コンテナ型データセンター用

　　　ハイブリット空調機の開発を進め、2025年10月22日（水）～24日（金）開催のJapan IT Week

　　　（於：幕張メッセ）にコンセプト展示を行います。


　　　　■新製品開発の背景

　　　　　当社は、1951年の設立以来、産業用屋上換気装置「ルーフファン」ではリーディングカンパ　　　　

　　　　ニーとして、多くのお客様にご愛顧頂いてまいりました。また、近年は地下水を利用した空調機

　　　　「GEO-AQUA System」もご利用頂いております。

                 これら長年培ってきた、空調技術と地下水利用の技術を応用して、近年需要が拡大しているコン

　　　　テナ型データセンター用途のハイブリット空調機「AirX™」の開発*を進めてまいりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                                                                                                                       ＊特許出願中

 

             ■新製品「AirX™」の特長

   

 

 

           ■新製品「AirX™」の仕様

                                  ※ 開発中のため、仕様・性能等は予告なく変更することがあります。

 

          ■展示会への出展

　           2025年10月22日（水)～24日（金）開催のJapan IT Week

              エリア　　：　データセンターEXPO　

              小間NO　：　A9-14　　   

              皆様のお越しをお待ちしております。　　　　　　　　　　　　　

                                                                                                       



         ■発売予定

          　2026年４月　～

　          個別のご相談は、いつでも対応可能です。

         ■リリースの画像のご提供

　　　  https://drive.google.com/drive/folders/1ORxms738cFNRbEyRtahve4Zcw7UPfwkE?usp=drive_link

　　　 ご自由にお使いください。 


　　

　     

 

  　　