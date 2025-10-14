Lentrance¡¢³Ø¹»¸þ¤±CBT¥µー¥Ó¥¹¡ÖLentranceCBT¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒLentrance¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐ¶¶ ÊæÎ´¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î³Ø½¬ÍÑICT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖLentrance(R)¡Ê¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡Ë¡×¤È°ìÂÎÅª¤ËÆ°ºî¤¹¤ëCBT¥µー¥Ó¥¹¡¢¡ÖLentranceCBT¡Ê¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¹CBT¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖLentranceCBT¡×¤Ï2025Ç¯10·î¤è¤ê¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò³«»Ï¤·¡¢2026Ç¯½Õ¤ËÀµ¼°¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
LentranceCBT¤Î²èÌÌ¥¤¥áー¥¸ ¢¨1
LentranceCBT¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ¹ ¢¨2
- ´ðÁÃÌäÂê¤äÉ¸½àÌäÂêÅù¤òCBT¡ÊComputer Based Testing¡Ë·Á¼°¤ÇÄó¶¡
- ÂÐ±þ²ÊÌÜ¤Ï»»¿ô¡¦¿ô³Ø¡¢¹ñ¸ì¡¢Íý²Ê¡¢¼Ò²ñ¡¢±Ñ¸ì¤Î¼çÍ×5¶µ²Ê
- MEXCBT¤ÈÆ±¤¸UI/UX¤ÇÁàºî²ÄÇ½
- LentranceÆ³ÆþºÑ¤ß¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¿½¤·¹þ¤ßÉÔÍ×¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ë¤ª¤±¤ë³ØÎÏ¾õ¶·¤ÎÇÄ°®¤ä¶µ°é»Üºö¤Î²þÁ±¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢³ØÎÏÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï»æ¥Ùー¥¹¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÏCBT·Á¼°¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CBT¤Ë¤Ï¡¢ºÎÅÀ¤Î¼«Æ°²½¤Ë¤è¤ë¶µ°é¸½¾ì¤ÎÉé²Ùºï¸º¤ä¡¢AI¥É¥ê¥ë¤È¤ÎÏ¢Æ°¤Ë¤è¤ê¸ÄÊÌºÇÅ¬¤Ê³Ø¤Ó¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢»æ¥Ùー¥¹¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÁàºî¤ä²óÅúÊýË¡¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤Ï»öÁ°½àÈ÷¤äÁàºî¤Î»ØÆ³¡¢´ÉÍý¤Ê¤É¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µ²Ê½ñ¤ÎÉáµÚ¤¬¿Ê¤ß¡¢¼ø¶ÈÃæ¤Î»ÈÍÑÉÑÅÙ¤¬¸þ¾å¤¹¤ëÃæ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µ²Ê½ñ¤«¤éÂ¿ÍÍ¤Ê¶µºà¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑ»öÎã¤Ï¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶µ°é¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤ä²ÝÂê¤ò¼õ¤±¡¢Á´¹ñ¤Î³Ø¹»¤Ç¤ÎÍøÍÑÎ¨¤¬95%¤òÄ¶¤¨¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ëLentrance¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µ²Ê½ñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢CBT¤ò°ìÂÎÅª¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡ÖLentranceCBT¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖLentranceCBT¡×¤Ï¡¢¼ø¶È»þ´ÖÆâ¤Ç¤ÎÍý²òÅÙ³ÎÇ§¤äÄêÃåÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ê5Ê¬ÄøÅÙ¡Ë¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ØÎÏÄ´ºº¤ÎÍ½¹Ô±é½¬¤È¤·¤ÆMEXCBT¤ÎÁàºî¤Ë´·¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎÎý½¬¤ä¡¢¼ø¶È¤Î¿ÊÅÙ¤Ë±þ¤¸¤¿Í½½¬¡¦Éü½¬¤Ë¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ÏºÇ¾®¸Â¤ÇºÑ¤à·Á¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢CBTÆ³Æþ¤ËÈ¼¤¦³Ø¹»¸½¾ì¤ÎÉéÃ´Áý¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ½è¤È¡¢Æü¾ïÅª¤Ê³Ø½¬É¾²Á¤ä³ØÎÏÄ´ºº¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤¤¤¦¾ÍèÁü¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤äÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¿Í¤Ç¤â³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î²ÄÇ½À¤äÌ´¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯ -
¤³¤ÎÁÏ¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î³Ø¤Ó¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÌ¾¤Ç¤¢¤ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖLentrance¡×¤Ï¡¢Learning¡Ê³Ø¤Ö¡Ë¤ÈEntrance¡ÊÆþ¤ê¸ý¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì¾¾Î¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â³Ø½¬¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤¿µ¡Ç½¶¯²½¤È´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ²èÌÌ¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ÊóÆ»È¯É½»þÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒLentrance¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢https://www.lentrance.com/ ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- Lentrance¡¢Lentrance¥í¥´¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLentrance¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
- ¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£