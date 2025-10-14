¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÅ¸¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¡ÖJapan Startup Summit 2025 ½©¡×¤Ë¥¤¥ë¥·¥ë¤¬½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡ª
AIÅëºÜ¥¹¥é¥¤¥É¼«Æ°À¸À®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¤¥ë¥·¥ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ë¥·¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÜºêÍµ®¡Ë¤Ï¡¢
2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë～24Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖJapan Startup Summit 2025 ½©¡× ¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖJapan Startup Summit¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬½¸¤¤¡¢AI¡¦DX¡¦SaaSÎÎ°è¤òÃæ¿´¤ËºÇ¿·¤Î»ö¶È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ë¥·¥ë¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ë¥¹¥é¥¤¥É¼«Æ°À¸À®¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¸À®¤ÎºÇ¿·µ¡Ç½¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Japan Startup Summit 2025 ½©
²ñ´ü¡§2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë～24Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～17:00¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï16:00½ªÎ»¡Ë
²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ÊÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1¡Ë
¼çºÅ¡§RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò
¥¤¥ë¥·¥ë¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§S34¡ÊJapan Startup Summit ¥¨¥ê¥¢Æâ¡Ë
Íè¾ìÅÐÏ¿¡Ê¥¤¥ë¥·¥ëÀìÍÑURL¡Ë¡§
¢ªhttps://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1499346198224333-T5R
¢£ ¥Öー¥¹°ÌÃÖ
¥¤¥ë¥·¥ë¤Î¥Öー¥¹¤Ï¡¢¡ÖJapan Startup Summit¡×¥¾ー¥ó¤ÎÃæ±û±¦´ó¤ê¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤ÎºÝ¤Ï¡¢²¼µÀÖÏÈ¥¨¥ê¥¢¤òÌÜ°õ¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ Å¸¼¨ÆâÍÆ
¥¤¥ë¥·¥ë¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢»ñÎÁºîÀ®¤òAI¤Ç¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Æ¼ïµ¡Ç½¤ò¼Âµ¡¤Ç¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦AI¥¹¥é¥¤¥ÉÀ¸À®¡§¥Æ¥¥¹¥È¤«¤é¹½À®¡¦ËÜÊ¸¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤Ç¼«Æ°À¸À®
¡¦AI¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¸À®¡Ê1¥Úー¥¸¡Ë¡§¿Þ²ò¤ä¥°¥é¥Õ¤òAI¤¬¼«Æ°¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¦¼«¼Ò¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤«¤é¤ÎAIÀ¸À®¡§¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎºÛ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¼«Æ°À¸À®
¡¦¥é¥¤¥Ö¥é¥êµ¡Ç½¡§²áµî¥¹¥é¥¤¥É¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¡¦¶¦Í²ÄÇ½
¢£ ¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦︎¥Ô¥Ã¥Á»ñÎÁ¤ä±Ä¶È»ñÎÁ¤òÃ»»þ´Ö¤ÇÀ°¤¨¤¿¤¤¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×·Ð±Ä¼Ô
¡¦︎»ñÎÁºîÀ®¤ÎÉ¸½à²½¡¦Ê¿½à²½¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤DX¿ä¿ÊÃ´Åö¼Ô
¡¦︎¥Ç¥¶¥¤¥óÅý°ì¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎºÛ°Ý»ý¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë¹Êó¡¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô
¡¦︎PPTX¡¿PDF¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤ò¸úÎ¨²½¤·¤¿¤¤¸½¾ìÀÕÇ¤¼Ô
¢£¥¤¥ë¥·¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AIÅëºÜ¥¹¥é¥¤¥É¼«Æ°À¸À®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¤¥ë¥·¥ë¡×¤Ï¡¢À¸À®AI¤Ç¥¹¥é¥¤¥É»ñÎÁºîÀ®¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤ä¥Ñ¥ï¥Ý¤¬ºî¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¹¥é¥¤¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï3,000¼ïÎà°Ê¾å¤¢¤ê¡¢ÆþÎÏ¤·¤¿¥Æ¥¥¹¥È¤«¤é¥¹¥é¥¤¥É¤ò¼«Æ°À¸À®¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÇºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾å¾ì´ë¶È¤Î1,300¼Ò°Ê¾å¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æー¥¶ー¿ô¤Ï20Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
URL : https://irusiru.jp
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ë¥·¥ë
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜºêÍµ®
¡¦½êºßÃÏ¡ÊËÜ¼Ò¡Ë¡§¢©150-0011¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì1-26-20 Åìµþ·úÊªÅì½ÂÃ«¥Ó¥ë6F
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¡¢±¿ÍÑ
