À¤³¦¹ÁÏÑ²ñµÄ2025¤Îµ¡²ñ¤ò³è¤«¤·¿À¸Í¹Á¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¶¯²½¡ª

¹ñºÝ¹ÁÏÑ¶¨²ñ¡ÊIAPH¡Ë¤Î¼çºÅ¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦¹ÁÏÑ²ñµÄ¤¬¡¢2025Ç¯10·î£·Æü¤«¤é£¹Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¿À¸Í¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¤³¦64¥«¹ñ¡¢600Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ä¿·¤¿¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ø¤ÎÅ¾´¹¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Îº®Íð¤ÈºÆÊÔ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê¶Áè¤äµ¤¸õÊÑÆ°¤Ê¤ÉÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤Þ¤ëÀ¤³¦¾ðÀª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³Æ¹ÁÏÑ¤¬¤¤¤«¤ËÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤¿µÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤ò³è¤«¤·¡¢ÀßÎ©70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¹ñºÝ¹ÁÏÑ¶¨²ñ¤È¤Î¶¦Æ±Àë¸À¤ä¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¹Á¤È¤ÎMOUÄù·ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¹ÁÏÑÅù¤È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°Åù¡¢¿À¸Í¹Á¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¶¯²½¤¹¤ë³Æ¼ï»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡¥¹ñºÝ¹ÁÏÑ¶¨²ñ¤È¤Î¶¦Æ±Àë¸À
¡Ê£±¡Ë³µÍ×
¿À¸Í»Ô¤È¹ñºÝ¹ÁÏÑ¶¨²ñ¤È¤Ç¶¦Æ±Àë¸À½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê£²¡Ë¼°ÅµÆü»þ
2025Ç¯10·î£¹Æü¡ÊÌÚÍË¡Ë
¡Ê£³¡Ë¼°Åµ²ñ¾ì
¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥é¿À¸Í ±ã²ñ¾ì¡Ö¶ä°É¡×
¡Ê£´¡Ë½ðÌ¾¼Ô
¿À¸Í»Ô:¿À¸Í»ÔÄ¹
¹ñºÝ¹ÁÏÑ¶¨²ñ:¥¤¥¨¥ó¥¹ ¥Þ¥¤¥äー¡ÊJens Meier¡Ë¹ñºÝ¹ÁÏÑ¶¨²ñ ²ñÄ¹
¡Ê£µ¡Ë¶¦Æ±Àë¸À¤ÎÆâÍÆ¡ÊÏÂÌõ¡Ë
¹ñºÝ¹ÁÏÑ¶¨²ñÀßÎ©70¼þÇ¯µÇ°²ñµÄ¤ÎÀ¤³¦¹ÁÏÑ²ñµÄ2025¤Î³«ºÅÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡¢¤³¤³¿À¸Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñºÝ¹ÁÏÑ¶¨²ñ¤È¿À¸Í»Ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¶¦Æ±¤ÇÀë¸À¤¹¤ë¡£
1952Ç¯¤Ë¹ñºÝÅª¤Ê¹ÁÏÑ¤ÎÏ¢·È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿À¤³¦½é¤Î¹ÁÏÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤¬¿À¸Í¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢1955Ç¯¤Î¹ñºÝ¹ÁÏÑ¶¨²ñ¤ÎÀßÎ©¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£
¹ñºÝ¹ÁÏÑ¶¨²ñ¤Ï¡¢¡ÖWorld peace through world trade, World trade through world ports¡×¤òÍýÇ°¤Ë70Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤ËÏË¤Ã¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£Æü¡¢ÃÏÀ¯³ØÅªÉÔ°ÂÄêÀ¤äµ¤¸õÊÑÆ°¡¢¼«Á³ºÒ³²¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿½ô²ÝÂê¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÄêÅª¤ÊÀ¤³¦ËÇ°×¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Àè¿Í¤Î¥ì¥¬¥·ー¤ò°ú·Ñ¤®¡¢À¤³¦ËÇ°×¤ÈÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤ò°Ý»ý¤·¼é¤ë¤¿¤á¡¢²ñ°÷´Ö¤Î¾ðÊó¶¦Í¤ÈÁê¸ß¶¨ÎÏ¤òÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¯ÅØÎÏ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¹ÁÏÑ¡¦³¤»ö»º¶È¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤ò¤µ¤é¤ËÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢»Ï¤Þ¤ê¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¿À¸Í¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡£
£²¡¥¿À¸Í¹Á¡ß¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¡¦¥Õ¥©¥¹¹Á MOUÄù·ë
¡Ê£±¡ËÆü»þ
2025Ç¯10·î£¸Æü¡Ê¿åÍË¡Ë
¡Ê£²¡Ë¼°Åµ²ñ¾ì
¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥é¿À¸Í ±ã²ñ¾ì¡ÖÈôÄ»¡×
¡Ê£³¡Ë½ðÌ¾¼Ô
£±.¿À¸Í¹Á
Ä¹Ã«Àî ·û¹§¡¡¿À¸Í»Ô¹ÁÏÑ¶ÉÄ¹
£².¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¡¦¥Õ¥©¥¹¹Á
Grand Port Maritime de Marseille Fos¡Ê¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¡¦¥Õ¥©¥¹Âç¹ÁÏÑ¸ø¼Ò¡Ë
Sarah Amri¡Ê¥µ¥é ¥¢¥à¥ê»á¡Ë
Head of Finance and Information Systems, Member of the Executive Board
¡ÊºâÌ³¡¦¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÄ¹¡¢¼¹¹Ô°Ñ°÷²ñ¥á¥ó¥Ðー¡Ë
¡Ê£´¡ËMOU¤Î³µÍ×
°Ê²¼¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Î¾¹Á¤Ï¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£
¡¦¹ÁÏÑ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½ÀïÎ¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¡¢·Ð¸³¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡£
¡¦¥¯¥ëー¥º³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ÁÏÑ´Ñ¸÷¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¥Õ¥í¥ó¥È³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡£
¡¦³Æ¹Á¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë±þ¤¸¡¢¹ÁÏÑ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¤Îµ¡²ñ¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡£
¡¦2025Ç¯¤«¤é2027Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢Î¾¹ÁÏÑ´Ö¤ÎÁÈ¿¥Åª¡¢¿ÍÅª¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£
£³¡¥¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦ÃæÆîÊÆ¹ÁÏÑ¤È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°
¡Ê£±¡Ë³µÍ×
À¤³¦¹ÁÏÑ²ñµÄ2025¤Îµ¡²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¿Ê½Ð¤¬Èæ³ÓÅª¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦ÃæÆîÊÆÃÏ°è¤Î¹ÁÏÑ´ÉÍý¼Ô¤È¿À¸Í¹Á¤Î¹ÁÏÑ´Ø·¸»ö¶È¼Ô¤È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³ÈÂç¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê£²¡ËÆü»þ
2025Ç¯10·î£¸Æü¡Ê¿åÍË¡Ë
£±.¥¢¥Õ¥ê¥«¹ÁÏÑ¡§14:30～15:30
£².ÃæÆîÊÆ¹ÁÏÑ ¡§16:00～17:00
¡Ê£³¡Ë²ñ¾ì
¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥é¿À¸Í ±ã²ñ¾ì¡ÖÈôÄ»¡×
¡Ê£´¡Ë»²²Ã¼Ô
¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¹ÁÏÑ
Port Autonome de Cotonou¡Ê¥Ù¥Ê¥ó¡Ë
Djibouti Ports & Free Zones Authority¡Ê¥¸¥Ö¥Á¡Ë
PORT OF GAMBIA¡Ê¥¬¥ó¥Ó¥¢¡Ë
Namibia Ports Authority¡Ê¥Ê¥ß¥Ó¥¢¡Ë
°Ê¾å ·× £´¹ÁÏÑ¡¦10Ì¾
¡¦ÃæÆîÊÆ¹ÁÏÑ
Puerto Valparaiso¡Ê¥Á¥ê¡Ë
Porto do Açu¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë
°Ê¾å ·×£²¹ÁÏÑ¡¦£´Ì¾
ÆüËÜÂ¦ÊªÎ®»ö¶È¼Ô¡§·×£¸»ö¶È¼Ô¡¦13Ì¾
£´¡¥¡Ê»²¹Í¡ËÀ¤³¦¹ÁÏÑ²ñµÄ2025³µÍ×
¡Ê£±¡Ë²ñµÄÌ¾¾Î
World Ports Conference 2025¡ÊÀ¤³¦¹ÁÏÑ²ñµÄ2025¡Ë
¡Ê£²¡Ë³«ºÅÆü
2025Ç¯10·î£·Æü¡Ê²ÐÍË¡Ë～10·î£¹Æü¡ÊÌÚÍË¡Ë
¡Ê£³¡Ë³«ºÅ¾ì½ê¡Ê¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Ë
¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥é¿À¸Í
¡Ê£´¡Ë¼çºÅ¼ÔÅù
¼çºÅ¼Ô¡§¹ñºÝ¹ÁÏÑ¶¨²ñ¡ÊIAPH¡Ë
¥Û¥¹¥È¹Á¡§¿À¸Í»Ô¹ÁÏÑ¶É
¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ñー¥È¥Êー¡§¥á¥ë¥«¥Èー¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¼Ò
»²²Ã¼Ô¡§²¤ÊÆ¡¢ÃæÅì¡¢ÃæÆîÊÆ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤ÎÀ¤³¦¤Î¼çÍ×¤Ê¹ÁÏÑ´ÉÍý¼Ô¡¢¹ñºÝ³¤»öµ¡´Ø¡ÊIMO¡Ë¡¢À¤³¦¶ä¹Ô¡¢¥¢¥¸¥¢³«È¯¶ä¹Ô¡¢¹ñÏ¢ËÇ°×³«È¯²ñµÄ¡ÊUNCTAD¡ËÅù¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´Ø¡¦´ë¶ÈÅù¤«¤é600Ì¾Ä¶¤¬»²²Ã