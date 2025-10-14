¡Ú»º¶È¿¶¶½ ¡ß À¸À®AI¡ÛTENHO¡¢ÆüËÜÎ©ÃÏ¥»¥ó¥¿ー¤Î²ñ°÷¸þ¤±¤Ë¥ß¥Ë¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼ÒTENHO¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÂ¼ °ô¡¿ÅÚÅÄ Î¶Ìð¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÎ©ÃÏ¥»¥ó¥¿ー¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§Ê¿°æ ÉÒÊ¸¡Ë¤Î»¿½õ²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö»º¶È¿¶¶½¡¦ÃÏ°è³èÀ²½¤ËÀ¸À®AI¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶Á¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥ß¥Ë¡¦¥»¥ß¥Êー¡Ê¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹Ö»Õ¤Ï¡¢Åö¼Ò¼èÄùÌò¤Î»ù¶Ì¤¬Ì³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥»¥ß¥Êー³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/116947/table/108_1_544c9a5000ee78709ca2e0387659d206.jpg?v=202510150525 ]
¡Ê°ìºâ¡ËÆüËÜÎ©ÃÏ¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢»º¶ÈÎ©ÃÏ¤ª¤è¤ÓÃÏ°è³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Î»ö¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ËÜºâÃÄ»¿½õ²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥ß¥Ë¡¦¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢À®Ä¹»º¶È¤ÎÆ°¸þ¡¢ÏÃÂê¤Î¶È³¦Æ°¸þ¡¢º£¸å¤Î»º¶ÈÎ©ÃÏÀ¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤Ê¤É¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¡¢ ³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ ³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.jilc.or.jp/files/libs/4458/202510011056366849.pdf
¢£³ô¼°²ñ¼ÒTENHO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡ÖGENE¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢À¸À®AI¤ÎÆâÀ½²½»Ù±ç¤ò¼´¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¡Ö¼ÂÌ³Ä¾·ë¤ÎAI¿Íºà°éÀ®¡×¤È¡Ö¸½¾ì²ÝÂêµ¯ÅÀ¤ÎPoC¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¼Ò°÷¤¬¼«¤é³èÍÑ¤Ç¤¤ëÎÏ¤òÍÜ¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëAI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì²áÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·ÑÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ÈÀ®²Ì¤Î³ÈÂç¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒTENHO
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÂ¼ °ô¡¢ÅÚÅÄ Î¶Ìð
¼èÄùÌò¡§»ù¶Ì ÃÎÌé
½êºßÃÏ¡§¢©150-0045 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÀôÄ®£±£°－£±£° ¥¢¥·¥¸¿ÀÀô¥Ó¥ë 10F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡Ê1¡ËÀ¸À®AIÆ³Æþ»Ù±ç¡¦¸¦½¤»ö¶È
¡Ê2¡ËÀ¸À®AI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯»ö¶È
¡Ê3¡ËÀ¸À®AI¥á¥Ç¥£¥¢¡ÊAI OTAKU¡Ë
²ñ¼ÒHP¡§https://tenho7.jp
