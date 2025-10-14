¥³¥ó¥Ðー¥¹¤¬Â£¤ë¡¢2025Ç¯½©Åß¥·ー¥º¥ó¤òºÌ¤ë¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
ALL STAR CITYHIKE Z HI¡¡\10,450¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥³¥ó¥Ðー¥¹¤Ï¡¢2025 FALL &WINTER¥·ー¥º¥ó¤ÎÂ¸µ¤ò¾þ¤ë¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¡Ö¥Ü¥ê¥åー¥à¥½ー¥ë¡×¤ä¿Íµ¤¤Î¡Ö¤¯¤¹¤ß¥«¥éー¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¿·ºî¥·¥åー¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬È¯ÇäÃæ¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤ê¡¢Â¸µ¤ËÄø¤è¤¤½Å¤ß¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ëÂ¸ºß´¶¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡ÖALL STAR CITYHIKE¡×¤ä¡ÖALL STAR LIGHT PLTS II¡×¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¥½ー¥ë¥â¥Ç¥ë¡£
¡ÖROADCLASSIC¡×¤Ï¡¢½©Åß¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Èー¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë½À¤é¤«¤Ê¤¯¤¹¤ß¥«¥éー¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥«¥éー¤ä¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥â¥Î¥Èー¥ó¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê¥«¥éー¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¢¦
https://converse.co.jp/pages/25fw-sales-items
¢£ALL STAR CITYHIKE Z HI(https://converse.co.jp/products/31315901)
¥«¥éーÅ¸³«¡§¥Àー¥¯¥Í¥¤¥Óー¡¢¥Àー¥¯¥°¥êー¥ó
²Á³Ê¡§\10,450¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§22.5～28.0¡¢29.0¡¢30.0cm
¢£ALL STAR LIGHT PLTS II Z HI(https://converse.co.jp/products/31315981)
¥«¥éーÅ¸³«¡§¥¦¥©ー¥à¥°¥ì¥¤¡¢¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥¯¥êー¥à
²Á³Ê¡§\12,650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§22.5～26.0cm
"ROADCLASSIC SK OX"
URL¡§https://converse.co.jp/collections/roadclassic
¢£ROADCLASSIC SK OX(https://converse.co.jp/products/33702150)
¥«¥éーÅ¸³«¡§¥°¥ì¥¤/¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥°¥êー¥ó/¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥¤¥¨¥íー/¥Í¥¤¥Óー¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó/¥Ùー¥¸¥å¡¢¥Ðー¥¬¥ó¥Ç¥£ー/¥ª¥ì¥ó¥¸
²Á³Ê¡§\11,550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§23.0～28.0¡¢29.0cm
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥³¥ó¥Ðー¥¹¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー
TEL¡§0120-819-217¡ÊÊ¿Æü 9:00～18:00¡Ë
URL¡§https://converse.co.jp/