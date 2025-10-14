¼«Í³Ì±¼çÅÞ ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì´´»öÄ¹Âå¹Ô¤¬À¸½Ð±é 10/15 10»þ～¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç60Ê¬ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー ¹â»Ô¿·ÂÎÀ©¤Î¡ÈÉñÂæÎ¢¡É¤òÄ¾·â
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ï¥ó¥´¤Ï¡¢¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì´´»öÄ¹Âå¹Ô¤Ë60Ê¬¤ÎÆÈÀêÀ¸¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¡¢2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë10»þ00Ê¬¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¥Ë¥åー¥¹¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¸ø¼°X¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡10·î7Æü¡¢¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Ë¤è¤ë¿·ÂÎÀ©¤¬»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤ò»Ù¤¨¤ë´´»öÄ¹Âå¹Ô¤Ë¡¢¸µÀ¯Ä´²ñÄ¹¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´´»öÄ¹Âå¹Ô¤Ï¡¢ÅÞ±¿±Ä¤Î¼ÂÌ³¤òÃ´¤¦´´»öÄ¹¤òÊäº´¤·¡¢ÅÞÆâÄ´À°¤äÀ¯ºö¿ë¹Ô¤ò»Ù¤¨¤ëÍ×¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£À¯Ä´²ñÄ¹¤äÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤Ê¤ÉÍ×¿¦¤òÎòÇ¤¤·¡¢ÎòÂå¤ÎÁíÍýÁíºÛ¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¤ÇëÀ¸ÅÄ»á¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¡¢¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ø¤ÎÉÔµºÜ¤Î¤¢¤Ã¤¿µÄ°÷¤¬ÅÞ´´Éô¤ËÅÐÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤Î¿·ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢´´»öÄ¹Âå¹Ô¤È¤·¤Æ²¿¤Ë¤É¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡£¹â»ÔÁíºÛ¤È¤Î´Ø·¸À¤ä¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Î¼Ç¤É½ÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ²ÃÂ®¤¹¤ë¼¡´üÀ¯¸¢¤ò¤á¤°¤ëÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇëÀ¸ÅÄ»áËÜ¿Í¤ËÄ¾·â¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÃÈÖÁÈ³µÍ×
¢£ÈÖÁÈÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡ÚLIVE¡Û¹â»Ô¿·ÂÎÀ©»ÏÆ°¡ª¡¡ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì¡¦´´»öÄ¹Âå¹Ô¶ÛµÞ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¢£ÇÛ¿®Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë10»þ00Ê¬～11»þ00Ê¬
¢£½Ð¡¡±é¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì ¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹Âå¹Ô
¢£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢ー¡§¼·Èø¸ù¡Ê¥Ë¥³¥Ë¥³¥Ë¥åー¥¹À¯¼£Ã´Åö¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë
¢£ÇÛ¿®URL¡¡¡¡¡¡¡§¡ã¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡ähttps://live.nicovideo.jp/watch/lv348896747
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ã¸ø¼°YouTube¡ähttps://youtube.com/live/v0r6ciM8uRc
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ã¸ø¼°X¡ähttps://x.com/i/broadcasts/1ynJOMrkeEyKR