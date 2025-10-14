²£»³¹ª¡ÊÎ©Àî¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯FC¡Ë¤¬£Æ¥êー¥°ÄÌ»»100»î¹ç½Ð¾ì¤òÃ£À®¡ª¡Ú¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥ÕÀ¸Ì¿£Æ¥êー¥°2025-26¡Û
10·î13Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥ÕÀ¸Ì¿£Æ¥êー¥°2025-26 ¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó1 Âè12Àá¡ÖÎ©Àî¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯FC vs ¥Ð¥ë¥É¥éー¥ë±º°Â¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²£»³¹ª¡Ê#45 Î©Àî¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯FC¡Ë¤¬£Æ¥êー¥°ÄÌ»»100»î¹ç½Ð¾ì¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÄÌ»»½Ð¾ìµÏ¿¿ô¤Ï¡¢£Æ£±¡¦£Æ£²³Æ»î¹ç¤Ë½Ð¾ìÁª¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿»î¹ç¿ô¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¡ã£Æ¥êー¥°½é½Ð¾ì»î¹ç¡ä
µÏ¿Æü¡§2018Ç¯10·î20Æü
Åö»þ½êÂ°¥Áー¥à¡§¥È¥ë¥¨ー¥éÇð
µÏ¿¤·¤¿»î¹ç¡§£Æ¥êー¥°2018/2019 ¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó2 Âè9Àá
¡Ö¥È¥ë¥¨ー¥éÇð vs ¥Ç¥¦¥½¥ó¿À¸Í¡×
¡ãÄÌ»»100»î¹ç½Ð¾ìÃ£À®»î¹ç¡ä
µÏ¿Æü¡§2025Ç¯10·î13Æü
½êÂ°¥Áー¥à¡§Î©Àî¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯FC
µÏ¿¤·¤¿»î¹ç¡§¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥ÕÀ¸Ì¿£Æ¥êー¥°2025-26 ¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó1 Âè12Àá
¡ÖÎ©Àî¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯FC vs ¥Ð¥ë¥É¥éー¥ë±º°Â¡×
¢£ÃË½÷£Æ¥êー¥°¤òÁ´»î¹çÇÛ¿®¡ª
¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö£Æ¥êー¥°£Ô£Ö¡×
¨¡¨¡Á´»î¹ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡õ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¨¡¨¡
²Á³Ê¡§·î³Û2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ähttps://fleague.stores.play.jp/(https://fleague.stores.play.jp/)
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ähttps://www.fleague.jp/news/?p=63052(https://www.fleague.jp/news/?p=63052)