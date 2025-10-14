¥²¥¹¥È¤Ï¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¥¬¥Á¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¡¦Àî¶ùÈþ¿µ¡ª ¤¢¤Õ¤ì¤ëÁÛ¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ø¤Ä¤Þ¤ß¤Ï¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¡ÃË»Ò～!Âð°û¤ß¤¹¤ë¤«¤é¥¦¥ÁÍè¤£¤ä～!¡Ù 10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:30～ÊüÁ÷
¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤¬¡¢¡ÈÂð°û¤ß¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥¹¥Æ¥¤ÊÃË»Ò¥²¥¹¥È¤È¡¢¿©¤Ù¤Æ°û¤ó¤Ç¥Èー¥¯¤¹¤ëBS¤è¤·¤â¤È¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¤Ä¤Þ¤ß¤Ï¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¡ÃË»Ò～¡ªÂð°û¤ß¤¹¤ë¤«¤é¥¦¥ÁÍè¤£¤ä～¡Ù¡ÊËè·îÂè3¡¦4ÅÚÍË23:30～¡Ë¡£10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù¤Ê¤É¤ÎÉñÂæ¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ê¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤¹¤ëÀî¶ùÈþ¿µ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
·§¥×¥í¤¬¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¡×Ç§Äê¤ò¤·¤¿¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¥Õ¥¡¥ó¡¦Àî¶ùÈþ¿µ
º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤«¤é¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤¤¡ª¡×¤È»Ö´ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¡¦Àî¶ùÈþ¿µ¡£³«¸ý°ìÈÖ¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¤ªÆó¿Í¤Î¤³¤È¤¬¡ª¡×¤ÈÇ®ÎÌ¹â¤¯ÏÃ¤·¡¢ËÜµ¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¡Ö¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¤ªÆó¿Í¤¬¹¥¤¤Ç¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ËÍ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î2.5¼¡¸µÇÐÍ¥¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤ÏËÍ¤â¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ù¤È»×¤¤¡¢¼«¤é¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ËÂÇ¿Ç¤·¤Æ¤³¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£·§¥×¥íÛ©¤¯¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¡×¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Î®¤ì¤Ë¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤Ë¡©
¤½¤·¤ÆÀî¶ù¤Î¸ý¤«¤é¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¤¿¿ä¤·¡×¤È¤¤¤¦Âº¤¹¤®¤ë¸ÀÍÕ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡Ä¡Ä¡ª¤¢¤Õ¤ì¤ëÁÛ¤¤¤ò¤Ê¤ó¤È¤«·Á¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò»ý»²¤¹¤ë¤Û¤É¡£¡ÖËÜµ¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤ÈÆó¿Í¤¬¶Ã¤¤¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¾ÜºÙ¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÁÇÁá¤¹¤®¤Æ»Â¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤!?¡¡Àî¶ù¤ÎÆÃµ»¡¦»¦¿Ø¤ò¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Ë»ØÆî
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¾Ò²ð¤Ç¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥À¥ó¥¹¡õ10Ç¯°Ê¾å¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë»¦¿Ø¤¬ÆÃµ»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æ°¤¤Î¥¥ì¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤ÎÆó¿Í¤â¸ò¤¨¤Æ¡Ö½é¿´¼Ô¤Ç¤â¤Ç¤¤ë»¦¿Ø¹ÖºÂ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡ª¡¡¤Þ¤º¤Ï¤ª¼êÊÂ¤ßÇÒ¸«¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢°ðÅÄ¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È·§¸µ¤µ¤ó¤ò»Â¤ë´¶¤¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¥ªー¥Àー¤¹¤ë¤È¡¢»¦¿Ø10Ç¯¤ÎËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤¿Àî¶ù¤ÎÁÇÁá¤¹¤®¤ëÆ°¤¤Ë¡¢»Â¤é¤ì¤¿·§¥×¥í¤âÊòÁ³¡£°ðÅÄ¤â¡Ö·§¸µ¤µ¤ó¡¢»Â¤é¤ì¤Æ¤ë¤Îµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¯¤¯¸«¤»¤¿¤¤·§¥×¥í¤Ï¡Ö¡Ä»ä¤¬¤À¤¤¤Ö¾ð¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡ÄÁ´Éô¤Ê¤·¤Ç¡ª¡×¤ÈÌµÍý¤ÊÊÔ½¸¤ò¥ªー¥Àー¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°ìËë¤â¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤ÎÄ¾¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤¹¤ëÀî¶ù¤Ï¡Ö¤ªÆó¿Í¤ËÄ¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¼ÁÌä¤ò¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Ë¤â¤Ö¤Ä¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡ÖÁêÊý¤ÎÄ¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¡£°ðÅÄ¤¬¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤é¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢·§¥×¥í¤Î¥È¥¤¥ì¤Ç¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤È¤Ï°ìÂÎ!?
¡Ø¤Ä¤Þ¤ß¤Ï¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ù¤Ï¡¢Ëè·îÂè3¡¦4ÅÚÍË23:30¤è¤êÊüÁ÷¡£Âè1¡¦Âè2¡¦Âè5ÅÚÍË23:30¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºÆÊüÁ÷¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëè½µ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Á¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÈÖÁÈ¾ðÊó¡Û¤Ä¤Þ¤ß¤Ï¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¡ÃË»Ò～!Âð°û¤ß¤¹¤ë¤«¤é¥¦¥ÁÍè¤£¤ä～!¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÊüÁ÷¶É¡§BS¤è¤·¤â¤È (BS265ch)
ÊüÁ÷Æü»þ¡§10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:30～24:00¡¡¡¡¡¡
½Ð±é¼Ô¡§¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ê·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡¦°ðÅÄÈþµª¡Ë
¥²¥¹¥È¡§Àî¶ùÈþ¿µ
»ëÄ°ÊýË¡¡§
¡Ú£Ô£Ö¡Û BS265ch¡ÊÌµÎÁÊüÁ÷¡Ë¡¡
¡Ú¥¹¥Þ¥Û¡¦PC¡Ûhttps://video.bsy.co.jp/¡ÊÌµÎÁÇÛ¿®¡Ë
HP¡§https://bsy.co.jp/programs/by0000020984¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡