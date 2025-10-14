2025Ç¯ÅÙ¡Ö¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¾Þ¡×¼õ¾Þ¼Ô·èÄê
¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¡ÊJF¡Ë¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¾Þ¡×¤Î2025Ç¯ÅÙ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀßÎ©¤ÎÍâÇ¯¤Î 1973 Ç¯¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ¾Þ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³Ø½Ñ¤ä·Ý½ÑÅù¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸²½³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤È³¤³°¤ÎÁê¸ßÍý²òÂ¥¿Ê¤Ë¸²Ãø¤Ê¹×¸¥¤¬¤¢¤ê¡¢°ú¤Â³¤³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸Ä¿Í¤Þ¤¿¤ÏÃÄÂÎ¤Ë¼øÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè 52²ó¤È¤Ê¤ëº£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢Æâ³°³Æ³¦¤ÎÍ¼±¼ÔµÚ¤Ó°ìÈÌ¸øÊç¤Ë¤è¤ê¿äÁ¦¤Î¤¢¤Ã¤¿ 106·ï¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Í¼±¼Ô¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤ò·Ð¤Æ°Ê²¼¤Î 2·ï¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¼ø¾Þ¼°¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Þー¥Æ¥£¡¦¥°¥í¥¹¡ÊMarty Gross¡Ë»á¡Ê¥Þー¥Æ¥£¡¦¥°¥í¥¹¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¿´ÆÆÄ¡Î¥«¥Ê¥À¡Ï
¡üÅ¢ µ¯±Ê¡Ê¥¸¥ç¥ó¡¦¥®¥è¥ó¡¿JUNG Giyoung¡Ë»á¡Ê³ø»³³°¹ñ¸ìÂç³Ø¹» ¶µ¼ø¡Ë¡Î´Ú¹ñ¡Ï
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥æー¥¶ー¥Úー¥¸¤è¤ê¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡Û
photo by Grant Delin
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤äÌ±éº±¿Æ°¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¥«¥Ê¥À¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¡¢¥¢ー¥¥Ó¥¹¥È¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡£Ì¾¾¢¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¾å±é¤òµÏ¿¤·¤¿±ÇÁüºîÉÊ¡ØÊ¸³Ú Ì½ÅÓ¤ÎÈôµÓ¡Ù¡Ê1980¡Ë¤ò´ÆÆÄ¤·¤ÆÊ¸³Ú¤Î³¤³°¤Ø¤Î¾Ò²ð¤ËÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ËÌÊÆ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤Î¸ÅÅµÅªÌ¾ºî±Ç²è¤ÎÈÎÇä¤ä¸ø³«¤Ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿ÔÎÏ¤·¡¢Â¿¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤âÃ´Åö¤·¤¿¡£¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤ÎÂç¤¤Ê¶ÈÀÓ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1930Ç¯Âå¤«¤é70Ç¯Âå¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡ÖÌ±éº±¿Æ°¡×¤ÎµÏ¿±ÇÁü¤òÈ¯·¡¡¦½¤Éü¤·¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¡ÖÌ±éº±¿Æ°¥Õ¥£¥ë¥à¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¦¿Í¤¬ºî¤ê½Ð¤¹Æü¾ï¤ÎÀ¸³èÍÑÉÊ¤ËÈþ¤ò¸«½Ð¤·¤¿Ì±éº±¿Æ°¤Î»Ñ¤ò¸½ºß¤ËÁÉ¤é¤»¤ë¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¼ø¾ÞÍýÍ³¡Ï
¥Þー¥Æ¥£¡¦¥°¥í¥¹»á¤Ï¥«¥Ê¥À¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¡¢¥¢ー¥¥Ó¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆüËÜÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤¢¤ë¡£
1948Ç¯¥È¥í¥ó¥È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢Æ±ÃÏ¤Î¥èー¥¯Âç³Ø¤ÇÅìÍÎ³Ø¤òÀì¹¶¤·¡¢70Ç¯¤ËÍèÆü¤·¤ÆÆ«¹©¤Î½¤¹Ô¤ËÎå¤ó¤À¡£±ÇÁüºî²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¥°¥í¥¹»á¤Ï¡¢»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê»ùÆ¸¤Ø¤Î¡¢¼«¤é¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÎÈþ½Ñ¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ë¥·¥çー¥È¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡ØAS WE ARE¡Ù¤òÀ½ºî¤·¡¢¼¡¤Ë¡¢Ê¡²¬¸©¤Î¾®ÀÐ¸¶¾Æ¤äÂçÊ¬¸©¤Î¾®¼¯ÅÄ¾Æ¤ÎÆ«¹©¤¿¤Á¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¤¿¡ØÆ«´ï¤òÁÏ¤ë¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê1976¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¡ØÊ¸³Ú Ì½ÅÓ¤ÎÈôµÓ¡Ù¡Ê1980¡Ë¤ò´ÆÆÄ¡£Á´ÊÔ¤ò£±»þ´ÖÈ¾¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¹ª¤ß¤Ê¹½À®¡¢¿Í·Á¡¦¿Í·Á¸¯¤¤¡¦µÁÂÀÉ×¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸«¤»¾ì¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤ëÂ¿³ÑÅª¤Ê¥«¥á¥é¥ïー¥¯¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥ê¥Áー¤Ë¤è¤ëÅª³Î¤Ê±Ñ¸ì»úËë¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ËºÌ¤é¤ì¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢Ê¸³Ú¤Î³¤³°¤Ø¤Î¾Ò²ð¤ËÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
Âç±ÇµþÅÔ»£±Æ½ê¤Ç¤Î¡ØÊ¸³Ú Ì½ÅÓ¤ÎÈôµÓ¡Ù¤Î»£±Æ
ÆüËÜ±Ç²è³¦¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¥°¥í¥¹»á¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î±Ç²èÇÛµë²ñ¼Ò¥¯¥é¥¤¥Æ¥ê¥ª¥ó¤ÎÆüËÜÉôÌç¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¤Î¸ÅÅµÅªÌ¾ºî±Ç²è¥½¥Õ¥È¤ÎÈÎÇä¡¦¸ø³«¤Ë¿ÔÎÏ¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤âÃ´Åö¤·¤ÆÆüËÜ±Ç²è»Ë¤Ë·¸¤ë¿ô¡¹¤Îµ®½Å¤Ê¾Ú¸À¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¸½ºß¤â¿Ê¹ÔÃæ¤Î¥°¥í¥¹»á¤ÎÂç¤¤Ê¶ÈÀÓ¤Ï¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤ò¼ýÂ¢¡¦½¤Éü¤¹¤ë¥¢ー¥¥Ó¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¡£»á¤Ï±Ñ¹ñ¤ÎÆ«·Ý²È¥Ðー¥Êー¥É¡¦¥êー¥Á¤¬1930Ç¯Âå¤Ë»£±Æ¤·¤¿¡ÖÌ±éº±¿Æ°¡×¤Î16¥ß¥êµÏ¿±ÇÁü¤òÈ¯·¡¡¦½¤Éü¤·¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¡ÖÌ±éº±¿Æ°¥Õ¥£¥ë¥à¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡×¤ò¼«¿È¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ì±éº±¿Æ°¤È¤½¤ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë±ÇÁüÁÇºà¤òµá¤á¤ÆÆüËÜ¡¦´Ú¹ñ¡¦±Ñ¹ñ¡¦ÊÆ¹ñ¤Ê¤É¤ò¼«¤éË¬¤ì¤Æ¼ý½¸¤·¤¿±ÇÁü¤Î½¸ÀÑ¤ÏÂç¤¤Ê¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¦¿Í¤¬ºî¤ê½Ð¤¹Æü¾ï¤ÎÀ¸³èÍÑÉÊ¤ËÈþ¤ò¸«½Ð¤·¤¿Ì±éº±¿Æ°¤Î»Ñ¤ò¸½ºß¤ËÁÉ¤é¤»¤ë¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Þー¥Æ¥£¥ó¡¦¥°¥í¥¹»á¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤äÌ±éº±¿Æ°¤È¤½¤Î±ÇÁü¤òÄÌ¤¸¤¿¹ñºÝÁê¸ßÍý²ò¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¾Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£
Å¢ µ¯±Ê¡Ê¥¸¥ç¥ó¡¦¥®¥è¥ó¡¿JUNG Giyoung¡Ë»á
¡Ê³ø»³³°¹ñ¸ìÂç³Ø¹» ¶µ¼ø¡Ë¡Î´Ú¹ñ¡Ï
Å¢µ¯±Ê¡Ê¥¸¥ç¥ó¡¦¥®¥è¥ó¡Ë»á¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÆüËÜ¸ì¶µ°é¤ò30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿Âè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£³ø»³³°¹ñ¸ìÂç³Ø¹»¤Ç¤ÏÆüËÜ¸ìÍ»¹ç³ØÉô¤òÁÏÀß¤·¡¢³ØÉôÆâ¤Ë»°¤Ä¤ÎÀìÌçÀì¹¶¤òÀßÃÖ¡¢1000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë³ØÀ¸¤¬³Ø¤Ö´Ú¹ñºÇÂç¤ÎÆüËÜ¸ì¶µ°éµòÅÀ¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ICT¤Î³èÍÑ¤äCan-doÉ¾²Á¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀè¶îÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀèÆ³¤·¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÐÇÏ¤Ç¤ÎÉºÃå¤´¤ßÀ¶ÁÝ³èÆ°¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ø¤Î½¢¿¦»Ù±ç¡¢³ø»³ÆüËÜÂ¼¤ÎÀßÎ©¤Ë¤è¤ë·Ñ¾µ¸ì¶µ°é¤Î¼ÂÁ©¡¢Æü´ÚÊ¸²½¸òÎ®ÃÄÂÎ¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¡¢¸À¸ì¶µ°é¤òÄ¶¤¨¤Æ¹ñºÝÁê¸ßÍý²ò¤ÈÍ§¹¥¿ÆÁ±¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¿ÌÌÅª¤Ê¹×¸¥¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¾Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼ø¾ÞÍýÍ³¡Û
Å¢µ¯±Ê¡Ê¥¸¥ç¥ó¡¦¥®¥è¥ó¡Ë»á¤Ï¡¢30 Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê´Ú¹ñ¤Î¹âÅù¶µ°éµ¡´Ø¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¸ì¶µ°é¤Î¸¦µæ¤È¼ÂÁ©¤ò¸£°ú¤·¡¢¶µ°é¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¡¦Âç³Ø·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÂ¿ÌÌÅª¤Ê¶ÈÀÓ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£³ø»³³°¹ñ¸ìÂç³Ø¹»¤Ç¤ÏÆüËÜ¸ìÀì¹¶¤ò³ØÉô¥ì¥Ù¥ë¤Ø¾º³Ê¤µ¤»¡¢¡Ö´ÚÆüÊ¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀì¹¶¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹ÆüËÜ¸ìÀì¹¶¡×¡ÖÆüËÜIT Àì¹¶¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢1000 Ì¾Ä¶¤Î³ØÀ¸¤òÍÊ¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ¸ìÍ»¹ç³ØÉô¡×¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¸ì¶µ°é¤ÎÀìÌç²½¡¦Â¿ÍÍ²½¤òÀèÆ³¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢³Ø½ÑÅª¡¦¼ÂÌ³Åª¿ÊÏ©¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×À°È÷¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¢»á¤Ï¶µ°éÊýË¡¤ä¶µºà³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀè¶îÅª¤Ç¡¢ICT ¤Î³èÍÑ¡¢Ê¸»ú¶µ°é¶µºà¤Î³«È¯¡¢Can-do É¾²Á¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë²ÝÂê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤òµó¤²¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢³Ø²ñ±¿±Ä¤ä¶µ°÷ÍÜÀ®¡¢¹ÔÀ¯¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤â·È¤ï¤ê¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é¤ÎÀ©ÅÙÅª´ðÈ×¤ÎÀ°È÷¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¹ñºÝÁê¸ßÍý²ò¤ÈÍ§¹¥¿ÆÁ±¤Ø¤Î¹×¸¥¤â¸²Ãø¤Ç¤¢¤ë¡£2003 Ç¯¤«¤é¤ÎÂÐÇÏ¤Ë¤ª¤±¤ëÉºÃå¤´¤ßÀ¶ÁÝ³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢Æü´Ú¤Î³ØÀ¸¡¦½»Ì±¡¦NPO ¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ê¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤È¿®Íê²óÉü¤Î¿·¤¿¤Ê¼ÂÁ©¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¡£¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¿Í³ØÀ¸¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Ø¤Î½¢¿¦»Ù±ç¤Ë¤â·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢2010 Ç¯°Ê¹ß¡¢Îß·×364 Ì¾°Ê¾å¤òÆüËÜ¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¿¦¶È¿Íºà¸òÎ®¤Ë¤âÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÚÆüÍ§¹¥¤ÎÍ¼¤Ù (¼ÒÃÄË¡¿Í³ø»³´ÚÆüÊ¸²½¸òÎ®¶¨²ñÄó¶¡)
¤³¤ì¤é¤Î³èÆ°¤Ï¸ì³Ø¶µ°é¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿ÍÅª¡¦Ê¸²½Åª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2012 Ç¯¤Ë¤Ï·Ñ¾µ¸ì¶µ°é¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡Ö³ø»³ÆüËÜÂ¼¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¡¦ÆüËÜÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤Ë¿ÔÎÏ¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ï½ÐÈÇ¡¦¾ðÊóÈ¯¿®¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2024 Ç¯¤Ë¤Ï³ø»³´ÚÆüÊ¸²½¸òÎ®¶¨²ñ²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¸òÎ®¤Î¿¼²½¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Å¢»á¤ÏÆüËÜ¸ì¶µ°é¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢´Ä¶¡¦¸ÛÍÑ¡¦Ê¸²½·Ñ¾µ¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤È¶µ°é¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢Æü´ÚÁê¸ßÍý²ò¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤È¤·¤Æ¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¸ùÀÓ¤Ï¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¾Þ¤ÎÍýÇ°¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò¶¯¤¯´üÂÔ¤·¡¢ËÜ¾Þ¤ò¼øÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£