´äºêÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ °ËÆ£µÁ¹ä¤¬¡¢·î´Ö¿ôÉ´Ëü²ó°Ê¾å¤ÎºÆÀ¸¤ò¸Ø¤ëÃíÌÜ¤ÎÆ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖPIVOT¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö100²¯±ß»ö¶È¤¬Çä¾å¥¼¥í¤Ë Ï·ÊÞ¥áー¥«ー¤ÎÀ¸¤»Ä¤êÀïÎ¬¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢HID¥é¥ó¥×À½Â¤»ö¶È½ªÎ»¤äÀ¸À®AI¤È¥«¥á¥éÉÕ¤¾ÈÌÀ´ï¶ñ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Ýー¥ë¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¸÷¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Æ°²èURL https://youtu.be/1fGvfktQ2vw)
ËÜÆ°²è¤Î3¤Ä¤Î¥ー¥ïー¥É
- ³¹¤ÎÅô¤ê¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹
- Çä¾å¥¼¥í¤«¤é¤Îµ¯»à²óÀ¸
- ¸÷¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤òÊÑ¤¨¤ë
ÈÖÁÈ³µÍ×
ÈÖÁÈÌ¾¡§PIVOT¡Ö&questions¡×
¸ø³«Æü¡§2025Ç¯10·î14Æü(²Ð)
¥Æー¥Þ¡§100²¯±ß»ö¶È¤¬Çä¾å¥¼¥í¤Ë Ï·ÊÞ¥áー¥«ー¤ÎÀ¸¤»Ä¤êÀïÎ¬
½Ð±é¼Ô¡§´äºêÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ °ËÆ£µÁ¹ä¡¿Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ¼ø Æþ»³¾Ï±É»á¡¿PIVOT MC À¾ÀîÅµ¹§»á
Æ°²èURL¡§https://youtu.be/1fGvfktQ2vw
´äºêÅÅµ¤¤Ï¡¢ËÜÆ°²è¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¸÷¡×¤òÄÉµá¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÖÌ¤Íè¤Î¥¢¥¿¥é¥·¥¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
