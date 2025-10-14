ÈÎÇä²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¶È³¦½é¡¢À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤Î±¿ÍÑ¤Ë1Ëü±ß¤«¤éÅê»ñ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ñ¥ê¥ß¥¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤òJTG¾Ú·ô¤¬¼è°·¤¤³«»Ï¡ª¡Ê10/14～¡Ë
¡¡JTG¾Ú·ô¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¡§£Ê¥È¥é¥¹¥È¥°¥íー¥Ð¥ë¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌðÅÄ¹Ì°ì¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î14Æü¤è¤ê¡¢ÈÎÇä²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¶È³¦½é¡¢¥Ñ¥ê¥ß¥¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¼Ò¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¥Ñ¥ê¥ß¥¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤¤¤¦¡Ë¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÌ¾¾Î¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤È¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î»ñ»º¤ò±ÊÂ³Åª¤Ë¾µ·Ñ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÌçÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤äÅ¯³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤äË¡¿ÍºâÃÄ¤Î±¿±Ä¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼ê³Ý¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤ÎËÜ¾ì¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¤¥¹¤«¤é¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¡Ö½Ü¡×¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Þ¥ë¥Á¥¢¥»¥Ã¥È¤ËÅê»ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£½ÏÎý¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ë¤è¤ëÅ°Äì¤·¤¿¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Î¤â¤È¡¢½ÀÆð¤Ê»ñ»ºÇÛÊ¬¤È°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤ò¶î»È¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»Ô¾ì´Ä¶²¼¤Ç¤â»ñ»º¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¡Ö¤¢¤¤¤Î¤êÅê»ñ¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢±¿ÍÑ´Ø·¸¼Ô¼«¿È¤â¼«¸Ê»ñ¶â¤ÇÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÈÆ±¤¸¥ê¥¹¥¯¤ò¶¦Í¤¹¤ëÅÀ¤â¡¢ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÙÍµÁØ¤Î¤ß¤¬µý¼õ¤·¤Æ¤¤¿±¿ÍÑ¼êË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ëËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò¼è¤ê°·¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ñ»º¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÊÝÁ´¤ÎÎ¾Î©¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¡¢1Ëü±ß¤È¾¯³Û¤«¤éÅê»ñ¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï°ìÈÌÅê»ñ²È¤Ç¤Ï¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤µ¡´ØÅê»ñ²È¸þ¤±¥Õ¥¡¥ó¥É¤ä¡¢ÆÃÄ§¤¢¤ë³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ÉÅù¤âÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÁÈ¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÁ´À¤³¦³ô¼°¡Ê¥ªー¥ë¥«¥ó¥È¥êー¡Ë¡×¤ä¡ÖÊÆ¹ñ³ô¼°¡ÊS&P500¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥Ã¥·¥Ö·¿Åê»ñ¿®Â÷¤Ç»ñ»º¤ò±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤â¡¢Ê¬»¶Åê»ñ¤Î¸ú²Ì¤òµý¼õ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤È¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤ÎJTG¾Ú·ô¡×¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î³È½¼¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê¬»¶Åê»ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÈ¼«À¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ØÂ¿ÍÍ¤ÊÅê»ñÀè¤È±¿ÍÑµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ê¥ß¥¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ[É½: https://prtimes.jp/data/corp/111858/table/53_1_77b8a44079a0e07dae6b9bf8c44936a0.jpg?v=202510150426 ]
¢¨ËÜÅê»ñ¿®Â÷¤Ï¡¢NISA¤Î¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡ÊÆÃÄêÈó²ÝÀÇ´ÉÍý´ªÄê¡Ë¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ê¥ß¥¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡¡¥Úー¥¸¡§https://www.jtg-sec.co.jp/toushin/fund/detail.php?label=pmam_family_office
¡ã¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î»ñ»º¤ò¡¢±ÊÂ³Åª¤«¤ÄÁí¹çÅª¤Ë´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÌçÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤äÅ¯³Ø¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤äË¡¿ÍºâÃÄ±¿±Ä¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼ê³Ý¤±¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î»ñ»º±¿ÍÑ¡Ï
¡¡³ô¼°¡¦ºÄ·ô¡¦ÉÔÆ°»º¡¦¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¤Ê¤É¤Ø¤ÎÊ¬»¶Åê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢»ñ»º¤ÎÊÝÁ´¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿Þ¤ë¡£
¡ÎÀÇÌ³¡¦Ë¡Ì³¥µ¥Ýー¥È¡Ï
¡¡ÀáÀÇÂÐºö¡¢ÁêÂ³¡¦Â£Í¿¡¢¿®Â÷¤ÎÀß·×¤Ê¤É¡¢Ê£»¨¤ÊÀÇÌ³¡¦Ë¡Ì³¤Î»Ù±ç¤òÄó¶¡¡£
¡Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»Ù±ç¡Ï
¡¡¶µ°é¡¢°åÎÅ¡¢»üÁ±³èÆ°¡¢¥¢ー¥ÈÅê»ñ¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë±è¤Ã¤¿»Ù±ç¤â¹Ô¤¦¡£
¡Î»ö¶È¾µ·Ñ¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡Ï
¡¡¼¡À¤Âå¤Ø¤Î»ñ»º¡¦·Ð±Ä¤Î°ú¤·Ñ¤®¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ê¥ß¥¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¤Ï¡ä
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ê¥ß¥¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ÎÀßÄê¡¦±¿ÍÑ¡¦ÈÎÇä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¼Ò°÷¤ä¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤â¼«¼Ò¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¡Ö¤¢¤¤¤Î¤êÅê»ñ¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢±¿ÍÑ»ñ»º¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ò¼«¼Ò´Ø·¸¼Ô¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Î¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥»¥ß¥Êー¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¡×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤òÍýÇ°¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ê¥ß¥¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ê¥ß¥¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¤ª¼è°ú¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¤´Î±°Õ»ö¹à
¡¡Åö¼Ò¤Ç¼è°·¤¦¾¦ÉÊÅù¤Ø¤Î¤´Åê»ñ¤Ë¤ÏŽ¤½êÄê¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ä½ô·ÐÈñ¤ò¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ž¤³Æ¾¦ÉÊÅù¤Ë¤Ï°ÙÂØ¤ä²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°Åù¤Ë¤è¤êÂ»¼º¤òÀ¸¤¸¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊËè¤Ë¼ê¿ôÎÁ¤ª¤è¤Ó¥ê¥¹¥¯¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇŽ¤Åö³º¾¦ÉÊÅù¤Î ·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌ¤äÌÜÏÀ¸«½ñÅù¤ò¤è¤¯¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÅê»ñ¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¼ç¤ËÃÍÆ°¤¤Î¤¢¤ë¹ñÆâ³°¤Î³ô¼°Åù¤ò¼Â¼ÁÅª¤ÊÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î´ð½à²Á³Û¤Ï¡¢ÁÈ¤ßÆþ¤ì¤¿Í²Á¾Ú·ô¤ÎÃÍÆ°¤Åù¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¾å²¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¸µËÜÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢Åê»ñ¸µËÜ¤ª¤è¤ÓÊ¬ÇÛ¶â¤ÎÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¤ª¼è°ú¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Åê»ñ¿®Â÷ÀâÌÀ½ñ¡Ê¸òÉÕÌÜÏÀ¸«½ñ¡Ë¤ò¤è¤¯¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
JTG¾Ú·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡JTG¾Ú·ô¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤«¤é60Ç¯¤òÄ¶¤¨¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏJ¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¾å¾ì¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§8508¡Ë¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¿·ÂÎÀ©¤Ç¥ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡¢Îò»Ë¤È³×¿·¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤«¤é¿®Íê¤µ¤ìŽ¤¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤·¤Æ»ýÂ³Åª¤Ë¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤ÈŽ¤³°Éô´Ä¶¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤â¤½¤ÎÊÑ²½¤ËÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·Ž¤´ûÀ®³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¼Á¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤È³×¿·Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄÌ¤¸¤ÆŽ¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¿·¤·¤¤ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö³¤³°Åê»ñ¤ÎJTG¾Ú·ô¡×¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ò±þ±ç¤¹¤ëJTG¾Ú·ô¡×¡Ö¥¦¥§¥ë¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎJTG¾Ú·ô¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥³¥¢ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÕ²Ã²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§£Ê¥È¥é¥¹¥È¥°¥íー¥Ð¥ë¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò
¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡¡´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè35¹æ
Âß¶â¶È¼ÔÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡¡ÅìµþÅÔÃÎ»ö(1)Âè31946¹æ
£Ê¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÌÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É 8508¡Í¤Î»Ò²ñ¼Ò
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñŽ¤°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ¡¢ÆüËÜÂß¶â¶È¶¨²ñ²ñ°÷ Âè006278¹æ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4-20-3·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー7³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÌðÅÄ¹Ì°ì
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.jtg-sec.co.jp/