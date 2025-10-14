Fanplus¡¢¶¨¶È¥Ñー¥È¥ÊーFanpla¼Ò¤Ë¤è¤ë¡ÖFanpla¡ÊFPL¡Ë¡×¤ÎIEO¼Â»Ü¤¬·èÄê ― Ê£¿ô¤Î²»³Ú»öÌ³½ê¤â»¿Æ±¤·¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬ ¶¦¤ËÃÛ¤¯¿·¤·¤¤²»³Ú·ÐºÑ·÷¤ò»ÏÆ° ―
²»³Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È±¿±Ä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFanplus¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£ ¸µ¡Ë¤Ï¡¢¶¨¶È¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFanpla¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿°æ °Ò½¼¡Ë¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¡ÖFPL¥Èー¥¯¥ó¡×¤ÎIEO¡ÊInitial Exchange Offering¡Ë¤ò¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î°Å¹æ»ñ»º¼è°ú½ê¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥³¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¡ÖCoincheck IEO¡×¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£FPL¥Èー¥¯¥ó¤Î¹ØÆþ¿½¤·¹þ¤ß¤Ï10·î21Æü¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇØ·Ê¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×¡Û
²»³Ú¶È³¦¤ÏÄ¹¤é¤¯¡¢CD¤ä±ÇÁü¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÎÈÎÇä¡¢¥é¥¤¥Ö¶½¹Ô¼ý±×¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñÈñ¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÃ±²Á ¡ß ¥Õ¥¡¥ó¿Í¿ô¡×¤ò´ð¼´¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¹½Â¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢´¶Æ°Åª¤Ê¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤È»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂ¿ÍÍ¤ÇË¤«¤Ê¥Õ¥¡¥óÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¿ô»ú¤Ë¤ÏÉ½¤»¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯¤Þ¤ê¡¢SNS¤Ç¤Î³È»¶¤äÆü¾ïÅª¤Ê¿ä¤·³è¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÏÂ¤Åª¤Ê³èÆ°¡×¤Î²ÁÃÍ¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÂÎ¸³¤ä´ë²è¤È¤·¤Æ´Ô¸µ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀÜÅÀ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î±þ±ç¤Î¤«¤¿¤Á¤ò¤â¤Ã¤ÈÂ¿ÌÌÅª¤Ë³è¤«¤»¤ë´Ä¶¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¡¢±þ±ç¤¬¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ä²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ´Ô¸µ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡ÈFPL¥Èー¥¯¥ó¡É¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó³èÆ°¤Î²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÄ¥¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±þ±ç¤Î·Á¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡È½Û´Ä¤·¡¢²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¥Èー¥¯¥ó¡É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿ºÌ¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê²»³ÚÂÎ¸³¤ÎÀ¤³¦¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¥Èー¥¯¥ó¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë²ÁÃÍ¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤ä´õ¾¯À¤Î¹â¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤Ç¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼¡¤ÎºîÉÊÀ©ºî¤ä¿·µ¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´ë²è»ñ¶â¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢½¾Íè¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤è¤êÂ¿ÍÍ¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢±þ±ç¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËË¤«¤ÊÂÎ¸³¤ä²ÁÃÍ¤È¤·¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ä¹ÔÆ°¤¬²»³Ú¥·ー¥ó¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¥Õ¥¡¥ó³èÆ°¤Î²ÁÃÍ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¡£±þ±ç¤¬¿·¤¿¤Ê´î¤Ó¤äÂÎ¸³¤È¤Ê¤Ã¤Æ½Û´Ä¤¹¤ë¡¢¿Ê²½¤·¤¿¥Õ¥¡¥óÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
²»³Ú¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢½¾Íè¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ë¥â¥Ç¥ë¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç³ÈÄ¥À¤Î¤¢¤ë¿·¤·¤¤¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÃÛ¤¯Âç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬»ý¤Ä¡Ö±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÄ©Àï¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¼«¿È¤Î´î¤Ó¤äÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¶¦´¶¤·¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÊú¤¨¤ëÊ£¿ô¤Î²»³Ú»öÌ³½ê¤¬»¿Æ±¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¼Ò¤ÏËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë½é´ü¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ»²²è¤·¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êË¤«¤ÊÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤·¤¤²»³Ú·ÐºÑ·÷¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Ï¸Ä¡¹¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿»öÌ³½ê¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢°ì¤Ä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë¿·¤·¤¤²»³ÚÊ¸²½¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢²»³Ú¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
²»³Ú¤Ï¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢»þ¤Ë¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÎÏ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤È»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÇ®ÎÌ¤¬·ë½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£FPL¥Èー¥¯¥ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¶¦Í¤·¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡Ö¶¦ÁÏ¤ÎÄÌ²ß¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£Fanplus¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢700¤òÄ¶¤¨¤ë¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤È400Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÍÎÁ²ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò»Ù¤¨¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë½é´ü¥Ñー¥È¥Êー¤È¼ç¤Ê½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¿¥Èー¥¯¥ó³èÍÑ¥·ー¥ó¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥É¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
- FUNKY MONKEY B¦«BY'S¡¢THE BEAT GARDEN
¢ª ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥á¥¿¥Ðー¥¹Æâ¤Ç¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¥¢¥¤¥Æ¥àÅù¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ã¥°¥Þ¥ó
-¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä
¢ª ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥á¥¿¥Ðー¥¹Æâ¤Ç¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¥¢¥¤¥Æ¥àÅù¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä
³ô¼°²ñ¼ÒSTPR
- ¤¹¤È¤×¤ê¡¢µ³»ÎX - Knight X - ¡¢AMPTAKxCOLORS¡¢¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites -¡¢¤¹¤Ë¤¹¤Æ - SneakerStep Prod.STPR MUSIC
¢ª ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥á¥¿¥Ðー¥¹Æâ¤Ç¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¥¢¥¤¥Æ¥àÅù¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä
³ô¼°²ñ¼ÒTYMS PROJECT
- THE YELLOW MONKEY
¢ª ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥á¥¿¥Ðー¥¹Æâ¤Ç¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¥¢¥¤¥Æ¥àÅù¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¢¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ïー¥×¥ì¥¤¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯
- UVERworld
¢ª ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥á¥¿¥Ðー¥¹Æâ¤Ç¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¥¢¥¤¥Æ¥àÅù¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¢¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥Ã¥×¥é¥ó¥É¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
¢ª ¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö»ö¶È¤òÃ´¤¦¡¢½êÂ°¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É
Í¸Â²ñ¼Ò¥é¥Ðー¥½¥¦¥ë
- GLAY
¢ª ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥á¥¿¥Ðー¥¹Æâ¤Ç¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¥¢¥¤¥Æ¥àÅù¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥Üー¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
- Jeremy Quartus
¢ª ¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈÎÇä
³ô¼°²ñ¼ÒY&N Brothers
- ½©¸µ¹¯ ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹°Æ·ï
¢ª ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥á¥¿¥Ðー¥¹Æâ¤Ç¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¥¢¥¤¥Æ¥àÅù¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥¤¥º¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó
- ÃæÄÅÀî WILD WOOD
¢ª ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹Æâ¤Ç¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¥¢¥¤¥Æ¥àÅù¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¢¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
¢¨Äó¶¡Í½Äê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¸½»þÅÀ¤ÎÁÛÄê¤Ç¤¢¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥á¥¿¥Ðー¥¹¥µー¥Ó¥¹¡ÖFANPLANET¡×
¢£ IEO¤Èº£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025Ç¯10·î21Æü¡§Coincheck IEO¤Ë¤ÆFanpla¡ÊFPL¡Ë¤Î¹ØÆþ¿½¤·¹þ¤ß³«»Ï
2025Ç¯11·î4Æü¡§IEO¿½¤·¹þ¤ß½ªÎ»
2025Ç¯11·î11Æü¡§ Coincheck¼è°ú½ê¤ª¤è¤ÓÈÎÇä½ê¡Ê¢¨¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼è°·¤¤³«»Ï¡ÊÍ½Äê¡Ë¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈÎÇä¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¥íー¥ó¥Á
¢¨CoincheckÈÎÇä½ê¤Ë¤ª¤±¤ë¼è°·¤¤¤Ï¡¢Coincheck¼è°ú½ê¤Ë½½Ê¬¤ÊÎ®Æ°À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¸å¤Ë³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Coincheck IEO¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Coincheck IEO¸ø¼°¥µ¥¤¥È (Fanpla¡ÊFPL¡Ë¹ØÆþ¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸)¡§https://coincheck.com/ja/ieo/projects/fpl
¡¦Fanpla¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¡§https://project.fanpla.co.jp/
¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¡§https://project.fanpla.co.jp/whitepaper/
¢£ IEO¡ÊInitial Exchange Offering¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
IEO¡ÊInitial Exchange Offering¡Ë¤È¤Ï¡¢°Å¹æ»ñ»º¼è°ú½ê¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿³ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎË¡µ¬À©¤ËÂ§¤Ã¤Æ¿·µ¬°Å¹æ»ñ»º¤òÈÎÇä¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï¡¢»ñ¶â·èºÑË¡¤ä¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤Æ°Å¹æ»ñ»º¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡À©ÅÙ¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¿¹ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Åê»ñ²ÈÊÝ¸î¤ä»ö¶È¤ÎÆ©ÌÀÀ¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿´Ä¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÊÀ©ÅÙÀß·×¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Î¤â¤È¤Ç¡¢°Å¹æ»ñ»º¤äNFT¤ò³èÍÑ¤·¤¿Web3¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÅÚÂæ¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ëÆüËÜ¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØFanpla¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤Ç¤ÎÅ¬ÍÑ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿°Å¹æ»ñ»º¤ÎIEO¤ò¡ÖCoincheck IEO¡×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Fanpla¡ÊFPL¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Fanpla¡ÊFPL¡Ë¤Ï¥Ý¥ê¥´¥ó¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¾å¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë°Å¹æ»ñ»º¤Ç¤¹¡£º£¸å¥íー¥ó¥Á¤µ¤ì¤ë¡ÖFanpla Market¡×¤Ë¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Fanpla¡ÊFPL¡Ë¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎCoincheck IEO¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Coincheck IEO¸ø¼°¥µ¥¤¥È (Fanpla¡ÊFPL¡Ë¹ØÆþ¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸)¡§https://coincheck.com/ja/ieo/projects/fpl
¡¦Fanpla¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¡§https://project.fanpla.co.jp/
¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¡§https://project.fanpla.co.jp/whitepaper/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒFanpla¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ ¼Ò Ì¾¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒFanpla
½ê ºß ÃÏ¡¡¡§¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®22-20
Âå É½ ¼Ô¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ê¿°æ¡¡°Ò½¼
Àß¡¡ Î©¡¡¡§¡¡2006Ç¯6·î
»ö¶È³µÍ× ¡§¡¡¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢±¿±Ä¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ WEB¥µ¥¤¥È¤ÎÀ©ºî¡¢±¿ÍÑµÚ¤ÓÊÝ¼é
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¤¥Ù¥ó¥È»Ù±ç»ö¶È¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈµÚ¤ÓÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È´ØÏ¢¶ÈÌ³
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî
£Õ £Ò £Ì¡¡¡§¡¡https://corp.fanpla.co.jp/
¢£¥³¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¸ò´¹¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô6Ç¯Ï¢Â³¹ñÆâNo.1*¤Î¸Ä¿Í¸þ¤±°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¥µー¥Ó¥¹¡ÖCoincheck¡×¡¢Ë¡¿Í¤äµ¡´ØÅê»ñ²È¤Î°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¡¦ÊÝ´É¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖCoincheck Prime¡×¡¢»ö¶ÈË¡¿Í¸þ¤±¤Ë¥¯¥ê¥×¥È´ØÏ¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖCoincheck Partners¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÊÆNASDAQ¾å¾ìCoincheck Group N.V.¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤È¤·¤ÆÆ©ÌÀÀ¡¦¿®ÍêÀ¡¦°ÂÁ´À¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ä¥¤ー¥µ¥ê¥¢¥à¤Ê¤É¤Î°Å¹æ»ñ»º¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡Ö¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¸ò´¹¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*ÂÐ¾Ý¡§¹ñÆâ¤Î°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¥¢¥×¥ê ´ü´Ö¡§2019Ç¯1·î～2024Ç¯12·î¡¡¥Çー¥¿¶¨ÎÏ¡§App Tweak
¾¦¹æ¡§¥³¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ¡§Coincheck, Inc.¡Ë
ËÜ¼Ò¡§¢©150-6227 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®1ÈÖ4¹æ¡¡½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æー¥¸ SHIBUYA¥µ¥¤¥É27³¬
ÀßÎ©¡§2012Ç¯8·î28Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ï¡Èø Áï
°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶ÈÅÐÏ¿¡§´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹ Âè00014¹æ
¥³¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://corporate.coincheck.com/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒFanplus¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ ¼Ò Ì¾¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒFanplus
½ê ºß ÃÏ¡¡¡§¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-12-18 ½ÂÃ«ÆîÅìµÞ¥Ó¥ë 9³¬
Âå É½ ¼Ô¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡º´Æ£¡¡¸µ
Àß¡¡ Î©¡¡¡§¡¡2007Ç¯3·î
»ö¶È³µÍ× ¡§¡¡¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥Ã¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ²»³Ú¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
£Õ £Ò £Ì¡¡¡§¡¡https://fanplus.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»¡¦¼èºàÅù¤Î¤ª¿½¹þ¤ßÀè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒFanplus¡¡ÁíÌ³·ÐÍýÉô¡§¹ÊóÃ´Åö
E-mail: press@fanplus.co.jp
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾µÚ¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¡¿¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£