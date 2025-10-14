¡Ú¹ñ²ñµÄ°÷¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡ÛÂè1´üÊç½¸³«»Ï¡£～À¯ºöÃÎ¼±¤È¿ÍÌ®¤ò¡¢1Ç¯¤«¤±¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î·Ð±Ä»ñ»º¤Ë～·Ð±Ä¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¿·´ë²è¡£
¿ÍÌ®¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¡£½Ð²ñ¤¤¤¬·Ð±Ä¤òÊÑ¤¨¤ë1Ç¯¤Ë¡£
·Ð±Ä´Ä¶¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëË¡Î§¡¦µ¬À©¡¦Êä½õ¶â¤Ï¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢Ä¶ÅÞÇÉ¤Ç¹ñ²ñµÄ°÷¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥é¥ó¥Á¤ò¶¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¹ÖÏÃ¤È°Õ¸«¸ò´¹¤ò¼Â»Ü¡£Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÌó50Ì¾¤ÎµÄ°÷¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ÍÌ®¤Å¤¯¤ê¤ÏÅê»ñ¡×¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ç°©¤¦¤³¤È¤Î°ÕÌ£¡×¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼Á¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤»ëÅÀ¤ä¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¡¢·Ð±Ä¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤Ê»ñ»º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í¿ÌîÅÞ¤òÌä¤ï¤ºÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¯ÅÞ¤Î»ëÅÀ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
¡¦ ·Ð±ÄÀïÎ¬¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÀ¯ºöÆ°¸þ¤ÎÍý²ò
¡¦ ÃÏ°è¡¦¶È³¦²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ò¥ó¥È
¡¦ ¾Íè¤Î°Õ»×·èÄê¤ò»Ù¤¨¤ëÐíâ×Åª¤Ê»ëÌî
¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½Ð²ñ¤¤¤ò½Å¤Í¤¿Àè¤Ë¤Ï¡¢¡Ö1Ç¯¸å¤Î¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
²ñ¾ì¤«¤é¸«¤¿·Ê¿§
¼¼Æâ¤ÎÍÍ»Ò
³«ºÅ¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸µÀÖºä1-2-17 ÀÖºäK¥¿¥ïー
³«ºÅÆü»þ¡§Ëè½µ¿åÍËÆü 12:00～13:00¡ÊÂè1´üÍ½Äê¡Ë
¡¡¢¨²ñ¾ì¤Ï11:00～14:00¤Þ¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½Êç½¸¿Í¿ô¡§8Ì¾¸ÂÄê
cbi.sanomiwa@silk.ocn.ne.jp
½ÀÆð¤Ê»²²Ã¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¦·çÀÊ»þ¤ÏÆ±·îÆâ¤Ç¤Î¿¶ÂØ²ÄÇ½¡Êº£¸å¡¢ÍËÆü³ÈÂçÍ½Äê¡Ë¡£
¡¦ÂåÍý»²²Ã²ÄÇ½¡Ê¼Ò°÷°éÀ®¤ä´´Éô¸¦½¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ²Ä¡Ë¡£
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²ÃÂÐ±þ¡Ê¤¿¤À¤·ÂÐÌÌ¤Ç¤Î¸òÎ®¤ò¿ä¾©¡Ë¡£
·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡¦ÊóÆ»¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖÀ¸¤ÎÀ¯¼£¾ðÊó¡×¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ÎÀºÅÙ¤¬¸þ¾å¡£
¡¦¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÞ¤ÎµÄ°÷¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÐ¤ê¤Î¤Ê¤¤Éý¹¤¤»ëÌî¤ò³ÍÆÀ¡£
¡¦·Ð±Ä²ÝÂê¤äÃÏ°è²ÝÂê¤òÄ¾ÀÜÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤¼ÂÁ©Åª¤Ê¾ì¡£
¡¦¾¯¿Í¿ôÀ©¤À¤«¤é¤³¤½ÆÀ¤é¤ì¤ë¡¢¥ªー¥×¥ó¤Ç¤Ï¸ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÈËÜ²»¡É¤Î¾ðÊó¡£
¥²¥¹¥ÈµÄ°÷¡ÊÍ½Äê¡Ë
¼«Í³Ì±¼çÅÞ¡¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¿¸øÌÀÅÞ¡¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¿ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¡¿¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¿¼Ò²ñÌ±¼çÅÞ¡¿»²À¯ÅÞ¡¿ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¡¿¥Áー¥à¤ß¤é¤¤¡¿Ìµ½êÂ°µÄ°÷
◼️¼çºÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
º´ÌîÈþÏÂ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥§¥êー¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë
¹ñ²ñµÄ°÷550Ì¾°Ê¾å¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡£·Ð±Ä¼Ô¡¦»ÔÌ±¤ÈÀ¯¼£¤ÎÀÜÅÀ¤ò¤Ä¤¯¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
◼️¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥§¥êー¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
Ã´Åö¡§»³¸ý
Mail¡§cbi.sanomiwa@silk.ocn.ne.jp
TEL¡§03-3402-6330