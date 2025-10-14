¼ã¼ê¼Ò°÷¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡¢°¦É²¤ÇÆ¯¤¯Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦É²¸©¾¾»³»ÔËÌ¾òÄÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§½©»³¿¿ºÈ¡¢°Ê²¼¥¨ー¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤Ï¡¢°¦É²¸©¤«¤é±¿±Ä°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¡¢¸©¤¬Ç§¾Ú¤¹¤ë¡Ö¤Ò¤á¥Ü¥¹Àë¸À»ö¶È½êÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¡×¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Ò¤á¥Ü¥¹¡×¤ò9·î¤è¤ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢À©ÅÙ¤ä»ö¶ÈÆâÍÆ¤Î¾Ò²ð¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼ÂºÝ¤Ë°¦É²¤ÇÆ¯¤¯¼ã¼ê¼Ò°÷¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤äÆü¾ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¡Ö°¦É²¤ÇÆ¯¤¯Ì¥ÎÏ¡×¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤Ò¤á¥Ü¥¹Àë¸À»ö¶È½êÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¡×¤È¤Ï
°¦É²¸©¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ß¡¢2020Ç¯¤«¤é40Ç¯¤ÇÌó133Ëü¿Í¤«¤éÌó78Ëü¿Í¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤¹¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¤ä¾ÃÈñ¤¬¸º¤ê¡¢´ë¶È·Ð±Ä¤äÃÏ°è¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç°¦É²¸©¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ´ë¶È¤¬ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë´ë¶È¡×¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿¦¾ì¤ØÊÑ³×¡¦À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢½÷À¤¬³èÌö¤Ç¤¡¢Ã¯¤â¤¬»Å»ö¤È²ÈÄí¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Î¸þ¾å¤ÈÍ¥½¨¤Ê¿Íºà³ÎÊÝ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤Ò¤á¥Ü¥¹¡×¤ò±¿ÍÑ¤·¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê´ë¶È¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Î¸ø¼°HP¡Ï¤Ò¤á¥Ü¥¹¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://himeboss.jp/
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¤Ò¤á¥Ü¥¹NAVI¡§https://navi.himeboss.jp/
¡Ú¡Ö¤Ò¤á¥Ü¥¹Àë¸À»ö¶È½êÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
°¦É²¸©´ë²è¿¶¶½Éô¡¡À¯ºö´ë²è¶É¡¡¾¯»Ò²½ÂÐºö¡¦ÃË½÷»²²è²Ý
³èÌö¿ä¿Ê¥°¥ëー¥×
¢©790-8570 ¾¾»³»Ô°ìÈÖÄ®»ÍÃúÌÜ4ÈÖÃÏ2
ÅÅÏÃ¡§089-912-2332¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë
E-mail¡§shoushikadanjo@pref.ehime.lg.jp
¢£¡Ö¤Ò¤á¥Ü¥¹¡×Instagram¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
º£²ó¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¡Ö¤Ò¤á¥Ü¥¹¡×Instagram¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤á¥Ü¥¹Àë¸À»ö¶È½ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸©Æâ´ë¶È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸©Æâ½¢¿¦¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÂç³ØÀ¸¤Ë¡¢°¦É²¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÆÏ¤±¡¢½¢¿¦ÀèÁª¤Ó¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎ¥Æー¥Þ¡§¡Ö°¦É²¤Ç¤Ï¤¿¤é¤¯¡¢¤¢¤Î¿Í¤Î¤Ï¤Ê¤·¡×
Âç³Ø2Ç¯À¸¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢½¢¿¦³èÆ°¤ò¡Ö¤Þ¤ÀÀè¡×¤È¹Í¤¨¤ë¼ãÇ¯ÁØ¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ËÀßÄê¡£¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¼ã¼ê¼Ò°÷¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Âç³ØÀ¸¤¬¡Ö¾¯¤·Àè¤Î¼«Ê¬¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ëÅê¹ÆÂÎ¸³¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ò¤á¥Ü¥¹¥ì¥Ýー¥¿ー¤Ë¤è¤ë¼èºà
Âç³ØÀ¸¥ì¥Ýー¥¿ー¤¬¸©Æâ´ë¶È¤òË¬Ìä¤·¡¢¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥êー¥ëÆ°²è¤ÇÈ¯¿®¤·¡¢»Å»ö¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤äÆþ¼Ò»þ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ï¥Õ¥£ー¥ÉÅê¹Æ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Ò¤á¥Ü¥¹¥ì¥Ýー¥¿ー¥³¥á¥ó¥È¡Û
ÅÚµïº»Ìé¹á
°¦É²Âç³Ø4²óÀ¸¤ÎÅÚµïº»Ìé¹á¤Ç¤¹¡£
°¦É²¤ÇÆ¯¤¯Ì¥ÎÏ¤ò¥ì¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¬¤éÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¼ÂºÝ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Î²¹¤«¤µ¤ä²ñ¼Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò¡Ö°¦É²¤ÇÆ¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê ¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢³ØÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÜÀþ¤ÇÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¸ÍÅèÍ¥²Ö
°¦É²Âç³Ø4²óÀ¸¤Î¸ÍÅèÍ¥²Ö¤Ç¤¹¡£
°¦É²¤ÇÆ¯¤¯Êý¡¹¤ÎÆ¯¤Êý¤ä¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦É²¤Î´ë¶È¤ä°¦É²¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¹â¶¶ÊæÇµ²Â
¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¾¾»³Âç³Ø3²óÀ¸¤Î¹â¶¶ÊæÇµ²Â¤Ç¤¹ ️
»ä¤Ï¤ªÆó¿Í¤È°ã¤Ã¤ÆÀä»¿½¢¿¦³èÆ°Ãæ¤Ç¡¢¸øÌ³°÷¤È°ìÈÌ´ë¶ÈÊ»´ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Ê¤ê¤ÎÌÜÀþ¤ÇÆ±À¤Âå¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦É²¸©¤Î´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ªÆ±»þ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ê¤É¤Ç»ä¼«¿È¤â½¢¿¦³èÆ°¤Ë³è¤«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹💪
¡¦¸½ºßÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î¾Ò²ð
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥«¥ï¡Ê»Í¹ñÃæ±û»Ô¡Ë¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥«¥ï¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Õ¥£¥ë¥à¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î°õºþ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¿È¶á¤ÊÀ½ÉÊ¤ÎÉÊ¼Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æþ¼Ò9Ç¯ÌÜ¤Îã·Æ£¤µ¤ó¡£À½Â¤Éô¡¦°õºþ²Ý¤Î¥êー¥Àー¤È¤·¤ÆÉÊ¼Á°Ý»ý¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Áー¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Æ¯¤¯¾å¤Ç¤ÎÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤ä½¢³èÀ¸¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á°¿¦¡ÊÄ´Íý¡Ë¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡Ö¤È¤í¤ß¤ò¸«¶Ë¤á¤ë´¶³Ð¡×¤¬¸½ºß¤Î¥¤¥ó¥Ä´À°¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¤ªÏÃ¤Ë¡¢¼èºà¤Î¾ì¤â¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥·¥ó¥ï³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê»Í¹ñÃæ±û»Ô¡Ë¡Û
¥·¥ó¥ï³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÉÔ¿¥ÉÛ¤ÎÀ½Â¤¡¦³«È¯¤ò¼´¤Ë¡¢±Ä¶È¤äÉÊ¼Á´ÉÍý¤ò´Þ¤à°ì´Ó¤·¤¿ÂÎÀ©¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤ò°ÂÄê¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¡¢¿Í¡¹¤Î²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔ¿¥ÉÛ¤È¤ÏÁ¡°Ý¤òÍí¤á¤Æ·ë¹ç¤µ¤»¤Æºî¤ë¡Ö¿¥¤é¤Ê¤¤ÉÛ¡×¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ä¤ª¤à¤Ä¡¢¤Õ¤¤ó¤Ê¤ÉÉý¹¤¤À½ÉÊ¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æþ¼Ò3Ç¯ÌÜ¤ÎÄ¹Ìî¤µ¤ó¡£±Ä¶ÈÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥áー¥«ー¤ÎÍ×Ë¾¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¡¢ºÇÅ¬¤ÊÉÔ¿¥ÉÛ¤òÄó°Æ¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢»ÖË¾¤·¤¿·Ð°Þ¤ä¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÄó°Æ¤¹¤ì¤Ð¡¢Éô½ð¤ò±Û¤¨¤Æ¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¼ÒÉ÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
