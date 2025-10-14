¹âÂ´ºÎÍÑ¤È°éÀ®¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ë¡£³Ø¹»¸½¾ì¤È´ë¶È¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ëÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¡£10/27¡÷Ì¾¸Å²°¡¦11/10¡÷¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¢¥¹¥Ð¥·¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§ÌÓ¼õ Ë§¹â¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢¹âÂ´ºÎÍÑ¤È°éÀ®¤Î¼ÂÁ©½Ñ¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¤ò¡¢2025Ç¯10·î27Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÌ¾¸Å²°¡¦¥¦¥¤¥ó¥¯¤¢¤¤¤Á¤Ç¡¢11·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¹âÂ´ºÎÍÑ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Î´ë¶È¤ä¡¢¹âÂ´¿·¿Í¤Î°éÀ®¡¦ÄêÃå¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤È¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯ºÎÍÑ¡¦°éÀ®¤Î¼ÂÁ©¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
https://seminar.asubashi.org/?utm_source=prtimes&utm_medium=web-prtimes&utm_campaign=prtimes&utm_id=61&utm_term=61-prtimes&utm_content=seminar
¢£¤Ê¤¼º£¡¢¡Ö¹âÂ´ºÎÍÑ¡×¤Ê¤Î¤«
¾¯»Ò²½¤Î¿Ê¹Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎºÎÍÑ´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»Â´¶È¼Ô¤Î½¢¿¦´õË¾Î¨¤Ï¤ï¤º¤«1¡¡£µ¡ó¡Ê¢¨1¡Ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¹âÂ´µá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î4.£³ÇÜ¡Ê¢¨2¡Ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öµá¿ÍÉ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤â±þÊç¤¬Íè¤Ê¤¤¡×
¡ÖºÎÍÑ¤·¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°éÀ®¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¤½¤ó¤ÊÀ¼¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÆü¡¹Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢³Î¼Â¤ËÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¿Í¤ò°é¤Æ¤ë»ÅÁÈ¤ß¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¹â¹»À¸¤¬Æþ¼Ò¸å¤âÀ®Ä¹¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¼«Á³¤È¿®Íê¤ò½¸¤á¡¢Áª¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¹¥Ð¥·¤Ï25Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢³Ø¹»¤È´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö±Û¶¤Î¾ì¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸½¾ì·Ð¸³¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¹âÂ´ºÎÍÑ¤òÀ®¸ù¤ØÆ³¤¯¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò¡¢ËÜ¥»¥ß¥Êー¤ÇÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1 °¦ÃÎÏ«Æ¯¶É¡Ö¿·µ¬¹âÅù³Ø¹»Â´¶ÈÍ½Äê¼Ô¤Î¿¦¶È¾Ò²ðÅù¾õ¶·¡×ÎáÏÂ6Ç¯8·îËö¸½ºß¡Ë¡Ê¢¨2 Æ±¾å¡Ë
Áá³è·¿¹âÂ´ºÎÍÑ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡ÊËÜ¥»¥ß¥Êー¥Á¥é¥·¤è¤êÈ´¿è¡Ë
¢£¥»¥ß¥Êー³µÍ×
Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢¹âÂ´ºÎÍÑ¤È°éÀ®¤Î¼ÂÁ©½Ñ
¡ÚÂÐÌÌ³«ºÅ¡Û
ÆüÄø¡§10·î27Æü¡Ê·î¡Ë14:00～15:30
²ñ¾ì¡§¥¦¥¤¥ó¥¯¤¢¤¤¤Á²ñµÄ¼¼1102¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø4ÃúÌÜ4-38¡Ë
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡Û
ÆüÄø¡§11·î10Æü¡Ê·î¡Ë14:00～15:30
²ñ¾ì¡§Zoom¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
ÂÐ¾Ý¡§¹âÂ´ºÎÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡¢¹âÂ´¿·¿Í¤Î°éÀ®¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë´ë¶È¡Ê¶È¼ïÉÔÌä¡Ë
¢£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤ÎÆÃÄ§ - ¸½¾ì¤«¤é¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤±¤ë¡ª-
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¿ÊÏ©»ØÆ³¶µ°÷¤ä¹âÂ´¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿¼Ò°÷¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Ø¹»¸½¾ì¤È´ë¶È¸½¾ì¡¢ÁÐÊý¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê´ë¶È¤¬¹â¹»À¸¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö³Ø¹»Â¦¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëºÎÍÑ¸½¾ì¤ÎÊÑ²½¤È¤Ï¡×¡ÖÆþ¼Ò¸å¤É¤ó¤ÊÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿À¸¤ÎÀ¼¤«¤é¡¢¹âÂ´ºÎÍÑ¤Îº£¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÐÃÅ¤¹¤ë¿ÊÏ©»ØÆ³¶µ°÷¤äÃÏ°è¤Î»Ù±çÃÄÂÎ¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤Î»þ´Ö¤âÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë¾ðÊó¼ý½¸¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢º£¸å¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤ä³Ø¹»Ï¢·È¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤Ç¼ã¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤¦¶µ°é¼Ô¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¹â¹»À¸¤ËÆÏ¤¯¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÀÜÅÀ¤Å¤¯¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ºÎÍÑÊý¿Ë¤ÎºÆÀß·×¤Ë¤â³è¤«¤»¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¢£¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ
Âè1Éô¡§¹âÂ´ºÎÍÑ¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê
¹â¹»À¸¤Î½¢¿¦´õË¾Î¨¤ÎÄã²¼¤ä¡¢ºÎÍÑ¡¦°éÀ®¤ÎÆñ¤·¤µ¤ÎÇØ·Ê¤òºÇ¿·¥Çー¥¿¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤¼¹â¹»À¸¤¬½¢¿¦¤òÁª¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×
¡Ö´ë¶È¤Ï¤É¤ó¤Ê½àÈ÷¤ò¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡×
º£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤´ðÁÃ¤ÈºÇ¿·Æ°¸þ¤ò¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Âè2Éô¡ÊÂÐÌÌ³«ºÅ¡Ë¡§¸½Ìò¿ÊÏ©»ØÆ³Ã´Åö¶µ°÷¤È´ë¶È¤Ë¤è¤ë°Õ¸«¸ò´¹ ¡Ê10·î27Æü¡Ë
¹â¹»¸½¾ì¤ÇÀ¸ÅÌ¤Î¿ÊÏ©¤ò»Ù¤¨¤ë¶µ°÷¤¬¼ÂºÝ¤ËÅÐÃÅ¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê´ë¶È¤¬¹â¹»À¸¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×
¡Ö³Ø¹»¤È¤Î´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤ÎÂè°ìÊâ¤Ï¡©¡×
¸½¾ì¤Î¡ÈÀ¸¤ÎÀ¼¡É¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢´ë¶È¤È¤Î¶¨Æ¯¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Âè2Éô¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡Ë¡§¶µ°÷¤È¹âÂ´¼Ò°÷¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼ ¡Ê11·î10Æü¡Ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¤Ç¤Ï¡¢¿ÊÏ©»ØÆ³¶µ°÷¤È¹âÂ´¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿¼ã¼ê¼Ò°÷¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¤ò¾Ò²ð¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ç½¢¿¦¤òÁª¤Ó¡¢¤É¤ó¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×
ËÜ¿ÍÌÜÀþ¤Ç¤Îµ¤¤Å¤¤òÄÌ¤¸¡¢ÄêÃå¤ä°éÀ®¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¹¥Ð¥·¤Ç¤Ï¡¢¹âÂ´½¢¿¦´õË¾¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¡¢¹â¹»À¸¤¬ÃÏ°è´ë¶È¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¡Ö¹â¹»À¸¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¡×¡¢½¢¶ÈÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ¯¤¯ÎÏ¤ò°é¤à¡Ö¥¢¥×¥ì¥ó¥Æ¥£¥¹¥·¥Ã¥×¡×¡¢Æþ¼Ò¸å¤ÎÄêÃå¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥×¥í¥¥ã¥ê¸¦½¤¡×¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤È´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¡È°é¤Æ¤ë´ë¶È¡É¤òÃÏ°è¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
一般社団法人アスバシについて :
https://asubashi.org/?utm_source=prtimes&utm_medium=web-prtimes&utm_campaign=prtimes&utm_id=63&utm_term=63-prtimes&utm_content=seminar
¢£¹Ö»Õ¾Ò²ð
ÌÓ¼õ Ë§¹â¡Ê¤á¤ó¤¸¤ç¤¦ ¤è¤·¤¿¤«¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¢¥¹¥Ð¥· ÂåÉ½Íý»ö
¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¹¹¿·¹Ö½¬¡Ö¹âÂ´½¢¿¦¡×¹Ö»Õ¡Ê 2020~) ¡£Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡¿Í´Ö¾ðÊó³Ø¸¦µæ²Ê¤ÇÇ§ÃÎ²Ê³Ø¤ò½¤Î»¡£¹â¹»¤ÈÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç25 Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¡£°¦ÃÎ¸©Æâ¤ÇÇ¯´Ö5000Ì¾¤ò¤³¤¨¤ë¹â¹»À¸¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÂ´½¢¿¦¤Î»Ù±ç¤Ç¤â¼ÂÀÓÂ¿¿ô¡£Ì¾¸Å²°»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ーÉû¥»¥ó¥¿ーÄ¹¤â·óÌ³¡£
¢£¿½¹þÊýË¡
¿½¹þ¤Ï´ÊÃ±3Ê¬¡£°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£±.FAX¤Ç¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß
FAXÈÖ¹æ¡§052-308-3284¡Ê¥Á¥é¥·Î¢ÌÌ¿½¹þ½ñ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
https://prtimes.jp/a/?f=d154023-25-779a5b000379f65523ef8fe89836a658.pdf
£².Web¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß
申し込みフォームはこちら！ :
https://seminar.asubashi.org/apply/?utm_source=prtimes&utm_medium=web-prtimes&utm_campaign=prtimes&utm_id=62&utm_term=62-prtimes&utm_content=seminar
¢¨Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡ÂèÄùÀÚ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¤´»²²ÃÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼çºÅ¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¢¥¹¥Ð¥·
¢©456-0006 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅÄ¶èÂô²¼Ä®8-5 °¦ÃÎ»ä³Ø²ñ´ÛÅì´Û
TEL¡§052-881-4401
一般社団法人アスバシ :
https://asubashi.org?utm_source=prtimes&utm_medium=web-prtimes&utm_campaign=prtimes&utm_id=63&utm_term=63-prtimes&utm_content=seminar
