Animoca Brands Japan¡¢¥¤¥ª¥ì¤ÈDAT´ØÏ¢¤Ç¶¨¶È
Animoca Brands Corporation Limited¡Ê°Ê²¼¡¢Animoca Brands¡Ë¤ÎÀïÎ¬Åª»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëAnimoca Brands³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Animoca Brands Japan¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ª¥ì¡Ê°Ê²¼¥¤¥ª¥ì¡Ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¥È¥ì¥¸¥ã¥êー¡ÊDAT¡ËÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎ¬Åª»ö¶ÈÄó·È¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¤òÄù·ë¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ´ðËÜ¹ç°Õ¡Ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Éý¹¤¯¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¤¥ª¥ì¤Ï¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Å¹æ»ñ»º¶âÍ»»ö¶È¤òÃæ³Ë¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢°Å¹æ»ñ»º¥È¥ì¥¸¥ã¥êー¡Ê¼«¼Ò¤Ë¤è¤ë°Å¹æ»ñ»º¤Î¼èÆÀ¡¦ÊÝÍ¤òÄÌ¤¸¤¿ºâÌ³´ðÈ×¶¯²½¤È»ö¶Èµ¬ÌÏ³ÈÂç¡Ë¤È°Å¹æ»ñ»º¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê»Ô¾ì¤«¤é°ìÄê¶âÍø¤ò¤â¤Ã¤Æ°Å¹æ»ñ»º¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¥Ç¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤è¤ëºâÌ³´ðÈ×¶¯²½¡Ë¤Î2¤Ä¤ÎÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò2025Ç¯8·î14Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ª¥ì¤Ç¤Ïº£¸å°Å¹æ»ñ»º¤òÃ±¤Ê¤ëÊÝÍ¡¦±¿ÍÑ¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ª¥ì¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ê°Å¹æ»ñ»º¤Î¥Þ¥¹¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¥æー¥¶ーÀÜÅÀ¤È¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Åù¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë·ë¤Ö¡¢¼¡À¤Âå¤Î¶âÍ»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖNeo Crypto Bank¹½ÁÛ¡×¤Î¶ñ¸½²½¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Animoca Brands Japan¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾å¾ì´ë¶È¤Î»ñ»º´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¤òÄÌ¤¸¤¿´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¥¸¥ã¥êー¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ù±ç»ö¶È¡×¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò2025Ç¯9·î¤ËÈ¯É½(https://animocabrands.co.jp/whatsnew/79UIIKZVLpwftxk379xwcH)¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢Animoca Brands¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¡Ê°Å¹æ»ñ»º¡ËÊÝÍ¤ª¤è¤Ó¥¹¥Æー¥¥ó¥°¤ä¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢DeFi¥¤ー¥ë¥É¥Õ¥¡ー¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê±¿ÍÑ¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¼ýÆþ·¿¤Î»ö¶È»²Æþ¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎºâÌ³ÌÜÉ¸¤ä¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ºÇÅ¬¤ÊÀïÎ¬¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ðËÜ¹ç°Õ¤Î¤â¤È¡¢Animoca Brands Japan¤Ï¥¤¥ª¥ì¤Î°Å¹æ»ñ»º¥È¥ì¥¸¥ã¥êー¤ä°Å¹æ»ñ»º¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ±¼Ò¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤È´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤Û¤«¡¢º£¸åDATÎÎ°è¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶ÈÏ¢·È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ª¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼Ò Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ª¥ì
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©103-0003¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶²£»³Ä®6-16 RONDOÆüËÜ¶¶¥Ó¥ë4F
Âå É½ ¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÂíÌî Í¡¸ã
»ö ¶È Æâ ÍÆ¡§
¡¦PC¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿±Ä¡Ê¡Ö¤é¤¯¤é¤¯Ï¢ÍíÌÖ¡Ü(¥×¥é¥¹¡Ë¡×¡Ë
¡¦¥¢¥É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¾¦ÉÊ¡Öpinpoint¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡¦±¿ÍÑ·¿µá¿Í¹¹ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖHR Ads Platform¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð»ö¶È
¡¦¥»ー¥ë¥¹¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»ö¶È
¡¦Web3 »ö¶È¡ÊNFT ÈÎÇäÂåÍý¡¢¥®¥ë¥É±¿±Ä¡Ë
¡¦Î¹¹Ô¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖµÙÆü¤¤¤ÌÉô¡×¡ÖµÙÆü¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°Éô¡×¤Î±¿±Ä
¡¦Î¹¹Ô»ö¶È
¡¦AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー»ö¶È
¡¦°Å¹æ»ñ»º¶âÍ»»ö¶È
◼︎Animoca Brands Japan¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Animoca Brands³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡ÖWeb3¡×´ë¶È Animoca Brands¤ÎÀïÎ¬Åª»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÃÎºâ¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÊIP¡Ë¥Û¥ë¥Àー¤Î¡¢¡Öweb3¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤³¦Å¸³«¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç2021Ç¯10·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯2·î¤è¤ê¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þ¥ó¥¬¥¥ã¥é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É ¡ÖMetaChara¡Ê¥á¥¿¥¥ã¥é)¡×¤òÄó¶¡¡£2025Ç¯9·î¤è¤ê¾å¾ì´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¡Ê°Å¹æ»ñ»º¡Ë±¿ÍÑÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤«¤é±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¥¸¥ã¥êー¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ù±ç»ö¶È¤ò³«»Ï¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.animocabrands.co.jp/
X(µìTwitter): https://twitter.com/Animocabrandskk
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¥¸¥ã¥êー¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¥µ¥¤¥È¡§
https://animocabrandsjapan.notion.site/264a374d25278006836deeb89b5dbaf1
MetaChara¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://metachara.com/
¡Úweb3»ö¶È»²Æþ¡¦DAT¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë´ë¶ÈÍÍ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Animoca Brands Japan Advisory group¡§ advisory-abkk@animocabrands.com
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¥¸¥ã¥êー¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¥µ¥¤¥È¡§
https://animocabrandsjapan.notion.site/264a374d25278006836deeb89b5dbaf1
¢¨ÌÈÀÕ»ö¹à
Animoca Brands Japan¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡¾å¤ÎÅê»ñ½õ¸À¶ÈµÚ¤Ó»ñ¶â·èºÑË¡¾å¤Î°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶È¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡¾å¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¤ª¤è¤Ó»ñ¶â·èºÑË¡¾å¤Î°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶È¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤é¤Î¶È¼ÔÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÏÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£