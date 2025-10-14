¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯¼Ò¡¢·Ð±Ä¤Ë³è¤«¤¹¡ØÀïÎ¬ÃÎºâAI¡Ù¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ
¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´¡¹ÌÚÎ´¿Î¡Ë¤Ï¡¢ÆÃµö¤ä¾¦É¸¤Ê¤É¤ÎÃÎÅªºâ»º¤ò¡Ö¼é¤ë¤¿¤á¤Î¸¢Íø¡×¤«¤é¡Ö²Ô¤°¤¿¤á¤Î·Ð±Ä»ñ»º¡×¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ØÀïÎ¬ÃÎºâAI¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤ò»ÏÆ°¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÃÎºâ»ñ»º¤Î²ÁÃÍ¤òÄêÎÌ²½¡¦²Ä»ë²½¤·¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¡¦Åê»ñÈ½ÃÇ¡¦M&A¤Ê¤É·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¡ÖÀïÎ¬ÃÎºâAI¥â¥Ç¥ë¡×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£
ÃÎºâ¤ò·Ð±Ä»ØÉ¸¤È¤·¤Æ³è¤«¤¹»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°È÷¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÃÎÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
ÇØ·Ê
ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎÅªºâ»º¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢½Ð´ê¤äÅÐÏ¿¤òÌÜÅª²½¤·¤¿¡È¼é¤ëÃÎºâ¡É¤Î¤Þ¤Þ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÆÃµö¤Î·ï¿ô¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤º¡¢M&A¤ä»ñ¶âÄ´Ã£¤Î¾ìÌÌ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·Ð±Ä¡¦³«È¯¡¦ÃÎºâÉôÌç¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¡¢ÃÎºâ¾ðÊó¤¬·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Ë½½Ê¬¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¹½Â¤ÅªÌäÂê¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯¼Ò¤ÏÃÎºâ¤ò¡Ö´ë¶È²ÁÃÍ¤Îº¬´´¡×¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤·¡¢AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ÎÀøºßÅª²ÁÃÍ¤ò·Ð±Ä¤Î°Õ»×·èÄê¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£
ÀïÎ¬ÃÎºâAI¥â¥Ç¥ë¤Î³µÍ×
¡ØÀïÎ¬ÃÎºâAI¥â¥Ç¥ë¡Ù¤Ï¡¢´ë¶ÈÆâ¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ÆÃµö¡¦¾¦É¸¡¦Ãøºî¸¢¤Ê¤É¤ÎÃÎÅªºâ»º¥Çー¥¿¤òAI¤¬¼«Æ°Åª¤ËÉ¾²Á¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢·Ð±ÄÁØ¡¦Åê»ñÃ´Åö¡¦M&A¥Áー¥à¤Ê¤É¤¬ÀïÎ¬Åª¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÎºâ¤¬¡Ö·Ð±Ä¾ðÊó¡×¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢·Ð±ÄÁØ¤¬ÃÎÅª»ñ»º¤ò¤â¤È¤Ë»ö¶ÈÀïÎ¬¤äÅê»ñÊý¿Ë¤òÎ©°Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
³èÍÑ¾õ¶·¤È¸ú²Ì
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¤Î´ë¶È¤Ç¼Â¾Ú¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ»½ÑÎÎ°èÊÌ¤ÎÃÎºâ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÊ¬ÀÏ¤ä¡¢M&A»þ¤ÎÃÎºâ¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¸úÀ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¾å¾ì½àÈ÷´ë¶È¤Ç¤Ï¡ÖÈóºâÌ³»ñ»º¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎºâ²ÁÃÍ¡×¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢Åê»ñ²ÈÀâÌÀ»ñÎÁ¡ÊÅý¹çÊó¹ð¡¦ESG³«¼¨¤Ê¤É¡Ë¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë»öÎã¤â½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÎºâÉôÌç¤¬·Ð±Ä²ñµÄ¤äIR¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎ¬ÅªµÄÏÀ¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¦¤Ê¤É¡¢ÃÎºâ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢º£¸å°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦ÃÎºâ¥¹¥³¥¢¤òESG¡¦Åý¹çÊó¹ð¡¦ÈóºâÌ³KPI¤ËÏ¢·È¤¹¤ëµ¡Ç½¤Î³È½¼
¡¦ÆÃµö¾ðÊó¤ÈÇä¾å¡¦»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡ÖIP BI¡×µ¡Ç½¤Î³«È¯
¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦IPO½àÈ÷´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡ÖIP Pitch Pack¡ÊÃÎºâ¡ßÅê»ñÄó°Æ»ñÎÁ¡Ë¡×¤òÄó¶¡
¡¦³Ø½Ñµ¡´Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¡ÖÃÎºâ»ñËÜ¥â¥Ç¥ë¡×¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ
¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯¼Ò¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÎºâ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¹âÅÙ²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¡ÖÃÎÅª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤ò»Ù±ç¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¶¥ÁèÎÏ¤Î¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡§2021Ç¯3·î
»ñËÜ¶â¡§3²¯8,000Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´¡¹ÌÚ Î´¿Î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç5-13-1 ¸×¥ÎÌç40MT¥Ó¥ë4F
URL¡§https://www.legaltech.co.jp/
»ö¶È³µÍ×¡§ÆÃµöÄ´ºº¡¦È¯ÌÀÃê½Ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMyTokkyo.Ai¡×¡¢¼«¼ÒÀìÍÑAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAI IPGenius¡×¡¢¶¦Æ±³«È¯»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯VDR¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡