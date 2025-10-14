¡Ú²£ÉÍ¡¦È¬·ÊÅç¥·ー¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ûº£Åß¥·ー¥Ñ¥é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¥¤¥ë¥«¤È±ÇÁü¡¦¸÷¡¦²»¡¦Ê®¿å¤Î±é½Ð¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿Ë×Æþ·¿¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡ÖLIGHTIA～¼·¿§¤Î¥¥»¥～¡×ËèÌë³«ºÅ¡ª
¡Ø²£ÉÍ¡¦È¬·ÊÅç¥·ー¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£±£µÆü¡ÊÅÚ¡Ë～£²£°£²£¶Ç¯£³·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¥·ー¥Ñ¥é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ë¥«¤È±ÇÁü¡¦¸÷¡¦²»¡¦Ê®¿å¤Î±é½Ð¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿Ë×Æþ·¿¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡ÖLIGHTIA～¼·¿§¤Î¥¥»¥～¡×¤òËèÌë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£²£°£²£µÇ¯£··î¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ÖLIGHTIA～¼·¿§¤Î¥¥»¥～¡×¤Ï¡¢²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤òÎ¹¤·¡¢À¸Ì¿¤ÎÃÂÀ¸¡¦Îò»Ë¡¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¿¤ÎÄ´ÏÂ¤ÈÌ¤Íè¤Î´õË¾¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡È´ñÀ×¤Î²Ö¡É¤òºé¤«¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ë¥«¤¿¤Á¤¬»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¡¦¸÷¡¦²»¡¦Ê®¿å¤Î±é½Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ë¥«¡¢¥È¥ìー¥Êー¡¢»ë³Ð±é½Ð¤Î£³¤Ä¤¬¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥·¥ó¥¯¥í¤·¡¢¥¤¥ë¥«¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê¸÷¤Î¿§¤ÎÀ¤³¦¤«¤é³Ð¤á¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢°µÅÝÅª¤Ê£²£°Ê¬´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿åÂ²´Û¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×Á°¤Î¹¾ì¤Ë¡ÖLIGHTIA～¼·¿§¤Î¥¥»¥～¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Âç·¿¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥ª¥Ö¥¸¥§¤òÀßÃÖ¤·¡¢¡ÖLIGHTIA～¼·¿§¤Î¥¥»¥～¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¸÷¤Î¿§¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¤·¤¿Âç·¿¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º£Åß¡¢¥·ー¥Ñ¥é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖLIGHTIA～¼·¿§¤Î¥¥»¥～¡×
»þ¡¡´Ö ¡§ ¢££²£°£²£µÇ¯£±£±·î£±£µÆü¡ÊÅÚ¡Ë～£²£°£²£¶Ç¯£²·î£²£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë£±£·¡§£³£°～
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢££²£°£²£¶Ç¯£³·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë£±£¸¡§£³£°～
¢¨³Æ²óÌó£²£°Ê¬´Ö
¾ì¡¡½ê ¡§ ¥¢¥¯¥¢¥ß¥åー¥¸¥¢¥à£´F ¥é¥¤¥Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à