¡¡ËÅÄÄÌ¾¦³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º£°æ¡¡ÅÍ»Ö¸÷¡¢°Ê²¼¡§ËÅÄÄÌ¾¦¡Ë¤ÈÅì°¡·úÀß¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁáÀî µ£¡¢°Ê²¼¡§Åì°¡·úÀß¹©¶È¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥´¥é¶¦ÏÂ¹ñ¥Ê¥ß¥ÙÏÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿Êñ³ç³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¡Ö¥µ¥³¥Þー¥ë¹ÁÅ´¹ÛÀÐÍ¢½Ð¥¿ー¥ß¥Ê¥ë½¤Éü»ö¶È¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ê¥ß¥Ù¹Á¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿ー¥ß¥Ê¥ë³ÈÄ¥»ö¶È¡×¤¬¡¢10·î10Æü¤Ë´°¹©¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1.ÇØ·Ê¤È·Ð°Þ
¡¡¥¢¥ó¥´¥é¶¦ÏÂ¹ñ¤Ï¡¢1975Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëÆâÀï¤Î±Æ¶Á¤Ç¹ÁÏÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬Ãø¤·¤¯Â»½ý¡¦Ï·µà²½¤·¡¢ÆîÉôÃÏ°è¤Î·ÐºÑÈ¯Å¸¤òÁË¤àÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥µ¥³¥Þー¥ë¹Á¤ª¤è¤Ó¥Ê¥ß¥Ù¹Á¤Ï¡¢¹ÛÊª»ñ¸»Í¢½Ð¤ª¤è¤ÓÀ¸³èÊª»ñ¤ÎÎ®ÄÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¹Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¶áÂå²½¤Èµ¡Ç½²óÉü¤¬µÞÌ³¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥¢¥ó¥´¥éÀ¯ÉÜ¤Î¹ÁÏÑºÆ·ú·×²è¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2019Ç¯1·î11Æü¤ËËÅÄÄÌ¾¦¤ÈÅì°¡·úÀß¹©¶È¤Î¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤¬¥¢¥ó¥´¥é¹ñ¸òÄÌ¾Ê¤ÈÀÁÉé·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢2022Ç¯9·î¤ËÃå¹©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Î¾¹Á¤Î°ÌÃÖ¿Þ
2.¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³µÍ×
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥Ê¥ß¥ÙÏÑÆâ¤Ë¤¢¤ë¥µ¥³¥Þー¥ë¹ÁÅ´¹ÛÀÐÍ¢½Ð¥¿ー¥ß¥Ê¥ë½¤Éü¤È¥Ê¥ß¥Ù¹Á¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿ー¥ß¥Ê¥ë³ÈÄ¥¤Î¡¢2¤Ä¤Î»ö¶È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±. ¥µ¥³¥Þー¥ë¹ÁÅ´¹ÛÀÐÍ¢½Ð¥¿ー¥ß¥Ê¥ë½¤Éü»ö¶È
¡¡¥µ¥³¥Þー¥ë¹Á¤Ï1967Ç¯¤Ë³«¹Á¤·¡¢¥¢¥ó¥´¥éÆîÉô¤Î¥«¥·¥ó¥¬¹Û»³¤«¤éÅ´¹ÛÀÐ¤òÍ¢½Ð¤¹¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢1975Ç¯¤«¤é2002Ç¯¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿ÆâÀï¤Ë¤è¤ê¹Û»³¤È¹ÁÏÑ¤ÎÁà¶È¤ÏÄä»ß¤·¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¹ÓÇÑ¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢¥¢¥ó¥´¥éÀ¯ÉÜ¤¬¡¢¹ñ²ÈÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¥«¥·¥ó¥¬¹Û»³¤ÎºÆ³«¤Ë¤Ï¡¢Í¢½ÐµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¥µ¥³¥Þー¥ë¹Á¤ÎºÆ·ú¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢Å´¹ÛÀÐÀÑ¹þÍÑ¤Î¿·µ¬»·¶¶¡ÊÁ´Ä¹Ìó520¥áー¥È¥ë¡Ë¤Î·úÀß¡¢¹ÁÏÑ¸åÇØÃÏ¡Ê¥Ò¥ó¥¿ー¥é¥ó¥É¡Ë¤ÎÀ°È÷¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥µ¥³¥Þー¥ë¹ÁÅ´¹ÛÀÐÍ¢½Ð¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Î½¤Éü¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¹ñÆîÉô¤Î¥«¥·¥ó¥¬¹Û»³¤ÇºÎ·¡¤µ¤ì¤ëÅ´¹ÛÀÐ¤ÎÍ¢½Ð¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¡¢¸¶ÌýÍ¢½Ð¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥´¥é¶¦ÏÂ¹ñ¤Î»º¶È¤ÎÂ¿³Ñ²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î¥µ¥³¥Þー¥ë¹Á
£². ¥Ê¥ß¥Ù¹Á¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿ー¥ß¥Ê¥ë³ÈÄ¥»ö¶È
¡¡¥Ê¥ß¥Ù¹Á¤Ï¡¢¥â¥µ¥á¥Ç¥¹Å´Æ»¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤ÆÆâÎ¦Éô¤È·ë¤Ö¥¢¥ó¥´¥é¶¦ÏÂ¹ñÆîÉô¤Î½ÅÍ×¤ÊÊªÎ®µòÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤Ï´ßÊÉ¤Î¿å¿¼¤¬Àõ¤¯¡¢Âç·¿¥³¥ó¥Æ¥ÊÁ¥¤Î´ó¹Á¤¬º¤Æñ¤Ç¡¢ÎÙ¹ñ¥Ê¥ß¥Ó¥¢¤Î¥¦¥©¥ë¥Ó¥¹¥Ù¥¤¹Á¤ËÍ¢½ÐÆþ¤Î°ìÉô¤ò°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Î·úÀß¡¢¹ÁÏÑ¤ÎÞ´ÞØ(¤·¤å¤ó¤»¤Ä)¹©»ö¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¯¥ìー¥ó¤ò´Þ¤à²ÙÌòµ¡³£¡¦Á¥Çõ±¿¹Ò´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊVTS¡Ë¡¦ºî¶ÈÁ¥¤Ê¤É¤Î¶¡µë¤È¿øÉÕ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢º£¸åºÇÂç50,000DWT¡Ê3,000TEU¡Ëµé¤ÎÁ¥Çõ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ê¥ß¥Ù¹Á¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Î³ÈÄ¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç·¿¥³¥ó¥Æ¥ÊÁ¥¤ÎÆþ¹Á¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢²ßÊª¼è°·ÎÌ¤ÎÂçÉý¤ÊÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÎÙ¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿Í¢½ÐÆþ¤¬¡¢º£¸å¤Ï¼«¹ñ¤Î¹Á¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±¹ñÆîÉôÃÏ°è·ÐºÑ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÀ²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î¥Ê¥ß¥Ù¹Á
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´°¹©¤Ï¡¢¥¢¥ó¥´¥é¶¦ÏÂ¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¸þ¾å¤äÆîÉôÃÏ°è¤Î·ÐºÑÈ¯Å¸¡¢Æ±¹ñ¤Î¼¡À¤Âå¤Î·ÐºÑ´ðÈ×¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÅÄÄÌ¾¦¤ª¤è¤ÓÅì°¡·úÀß¹©¶È¤Ï¡¢¥¢¥ó¥´¥é¶¦ÏÂ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«³Æ¹ñ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¡¢º£¸å¤â°ú¤Â³¤¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
´°¹©¥»¥ì¥â¥Ëー¤ÎÍÍ»Ò¡Ê±¦¤¬¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥í¥¦¥ì¥ó¥½¡¡¥¢¥ó¥´¥é¶¦ÏÂ¹ñÂçÅýÎÎ¡Ë
[¥Ê¥ß¥ÙÏÑÊñ³ç³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×]
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/769/table/38_1_96b946af8f97f85810b1e51b4f5d63e1.jpg?v=202510150227 ]