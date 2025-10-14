¥Ù¥Í¥Ã¥»¡¢½¾¶È°÷¤Î³Ø½¬¥Çー¥¿¤È¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤Î´ØÏ¢À¤òÄ´ºº
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥»¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³¸©²¬»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§´äÀ¥ ÂçÊå¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ù¥Í¥Ã¥»¡×¡Ë¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥Ã¥»½¾¶È°÷¤Î³Ø½¬¥Çー¥¿¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖUdemy Business¡×ÍøÍÑ¾õ¶·¡Ë¤È¿Í»ö¥Çー¥¿Åù¤òÍÑ¤¤¤Æ´ØÏ¢À¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¿Íºà°éÀ®»Üºö¤¬½¾¶È°÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤ÎÂ¥¿Ê¤ËÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ëÏ«Æ¯¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤ä¡¢Æ¯¤Êý¡¦¥¥ã¥ê¥¢´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢´ë¶È¤¬¿Íºà¤ò¡Ö»ñ»º¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤¬¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼çÂÎÅª¤Ë³Ø¤Ó¡¦À®Ä¹¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¡×¤Î¿ä¿Ê¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Í¥Ã¥»¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ë¶È¤Î8³ä¤¬¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤ò¡Ö½ÅÍ×¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð½ÅÍ×¡× ¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§»Üºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÈ¾¿ô°Ê²¼¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë½Å»ëÅÙ¤È¼Â¹ÔÅÙ¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿*1¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¿Íºà°éÀ®»Üºö¤ÎÀ®²Ì¤òÄêÎÌÅª¤ËÇÄ°®¤·¡¢¿ÍºàÅê»ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò¿ôÃÍ¤Ç¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥Ù¥Í¥Ã¥»¤Ï¡¢¼«¼Ò½¾¶È°÷¤Î¡ÖUdemy Business¡×³Ø½¬¥Çー¥¿¤È¿Í»ö´ØÏ¢¤Î¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢¿Íºà°éÀ®»Üºö¤È½¾¶È°÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤Î´ØÏ¢À¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº·ë²Ì
¿Í»ö»Üºö¤Î³èÍÑ¤¬½¾¶È°÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥Ù¥Í¥Ã¥»¤Ï¡¢¿Íºà°éÀ®»Üºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡ÖUdemy Business¡×¤òÁ´½¾¶È°÷¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¡ÖUdemy Business¡×¤Ç³Ø½¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ¡ÖUdemy Business¡×¤Î³Ø½¬¹ÔÆ°¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Î¹ÖºÂ¤òÄê´üÅª¤Ë³Ø½¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¹ÖºÂ¤Î¼õ¹Ö´°Î»°Ê¾å¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÒÆâ¸øÊç¤Î±þÊçÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¾åµ1¡¢2¤Î·ë²Ì¤¬Æ±ÍÍ¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í»ö»Üºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÌÌÃÌÍøÍÑ²ó¿ô¤â¡¢¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥Í¥Ã¥»¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í»ö»Üºö¤È½¾¶È°÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤Î´Ø·¸À
¢£Ä´ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÈÓÅÄ ÃÒµª¡Ê¤¤¤¤¤À ¤È¤â¤Î¤ê¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥»¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó ¼¹¹ÔÌò°÷ ¼Ò²ñ¿Í¶µ°é»ö¶ÈÎÎ°èÃ´Åö¡ÊUdemyÆüËÜ»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡Ë
º£²ó¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¿Í»ö»Üºö¤ä³Ø½¬µ¡²ñ¤¬¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Çー¥¿¤ÏÍ°ÕµÁ¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÄ´ºº¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤Ï¡¢¡ÖUdemy Business¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¼«¼Ò¤Î»öÎã¤«¤é¡¢¡ÖUdemy Business¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿Íºà°éÀ®»Üºö¤¬½¾¶È°÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤Î¿ä¿Ê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¥Ù¥Í¥Ã¥»¤Ï¡¢³Ø½¬»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¼Â¸½¤òÎÏ¶¯¤¯¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
*1
Ä´ººÌ¾¡§¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×
Ä´ºº¼çÂÎ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥»¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î28Æü～4·î10Æü
Í¸ú²óÅú¡§243·ï
¢£Ê¬ÀÏ¡¦Ä´ºº³µÍ×
²¼µ¥Çー¥¿¤òÅ¬ÀÚ¤Ë½èÍý¤·¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥ª¥ó¥µ¥¤¥È¥Çー¥¿¥³¥ó¥Ú¡ÖatmaCup¡×¤Ë¤Æ¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿Ê¬ÀÏ¥â¥Ç¥ë¤ò°ìÉô»²¾È¤·¡¢Àè¹Ô¸¦µæ¤ò´ð¤Ë¥Ù¥Í¥Ã¥»Æâ¤Ç¤µ¤é¤ËÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊó¹ð¤ÏÃ±°ì¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢°ø²Ì´Ø·¸¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â²¾Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§ & ¥¹¥¥ë¼«¸Ê¸úÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡×
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î25Æü～2025Ç¯7·î1Æü
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§¥Ù¥Í¥Ã¥»½¾¶È°÷¤Î¤¦¤Á464Ì¾¡Ê3Ç¯Ê¬¡Ë
¡ÖUdemy Business³Ø½¬¥Çー¥¿¡×
´ü´Ö¡§2022Ç¯3·î1Æü～2025Ç¯3·î1Æü
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§¥Ù¥Í¥Ã¥»¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖUdemy Business¡×ÍøÍÑ¼Ô¤Î¤¦¤Á1,107Ì¾
¡Ö¥Ù¥Í¥Ã¥»½¾¶È°÷¤ª¤è¤Ó¿Í»ö»Üºö´ØÏ¢¥Çー¥¿¡×
´ü´Ö¡§2022Ç¯4·î1Æü～2025Ç¯1·î1Æü
ÆâÍÆ¡§ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë½¾¶È°÷½êÂ°¡¢»Ä¶È»þ´Ö¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÌÌÃÌ¤äDX¸¦½¤¤Ê¤É¤Î¿Í»ö»Üºö»²²Ã¾õ¶·¡¢¼ÒÆâ¸øÊç±þÊç¾õ¶·
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§¥Ù¥Í¥Ã¥»½¾¶È°÷Ìó2,500Ì¾
¡ã¡ÖUdemy¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖUdemy Business¡×³µÍ×¡ä
¡¡Udemy¡Ê¥æー¥Ç¥ßー¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñUdemy¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÀ¤³¦8,100Ëü¿Í¤¬³Ø¤Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¡¢AI¤Ë¤è¤ë³Ø½¬»Ù±çµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î¡Ö¶µ¤¨¤¿¤¤¿Í¡Ê¹Ö»Õ¡Ë¡×¤È¡Ö³Ø¤Ó¤¿¤¤¿Í¡Ê¼õ¹ÖÀ¸¡Ë¡×¤ò¤Ä¤Ê¤²¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ¸À®AI¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Æー¥Þ¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î¡ÖUdemy Business¡×¤Ï¡¢Udemy¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦25Ëü°Ê¾å¤Î¹ÖºÂ¤«¤é¡¢¸·Áª¤·¤¿30,000°Ê¾å¤Î¹ÖºÂ¤òÄê³Û¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ù¥Í¥Ã¥»¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢°ìÀ¸³¶¤Î³Ø¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ¤È¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Î³Ø¤Ó»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Udemy¼Ò¤È¤Ï2015Ç¯¤è¤êÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÆÈÀêÅª¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Udemy¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.udemy.com/ja/
¡¦Udemy Business¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.benesse.co.jp/udemy/business/