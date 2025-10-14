¡Ö°åÎÅ¸½¾ì¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ°åÎÅË¡¿ÍºâÃÄ»üÀô²ñ Áêß·ÉÂ±¡ ·Ð±ÄÀïÎ¬ÉôDX¿ä¿Ê¼¼ ¼¼Ä¹ À¾Â¼ Ä¾¼ù»á¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò2025Ç¯11·î21Æü(¶â)¤Ë³«ºÅ!¡ª
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¡ÚSSK¥»¥ß¥Êー¡Û¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¡ÚÁêß·ÉÂ±¡¤ÎÄ©Àï¡Û
°åÎÅ¸½¾ì¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×
～¸½¾ì²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ë¥Äー¥ëÆ³Æþ¤Î»öÎã¤È¸ú²Ì～
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
[¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25555
[¹Ö¡¡»Õ]
¼Ò²ñ°åÎÅË¡¿ÍºâÃÄ»üÀô²ñ Áêß·ÉÂ±¡¡¡·Ð±ÄÀïÎ¬ÉôDX¿ä¿Ê¼¼
¼¼Ä¹¡¡À¾Â¼¡¡Ä¾¼ù¡¡»á
[Æü¡¡»þ]
£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£²£±Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¸á¸å£±»þ～£³»þ
[¼õ¹ÖÊýË¡]
¢£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿® (Zoom¥¦¥§¥Ó¥Êー)
¢£¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ê£²½µ´Ö¡¢ ²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¤´»ëÄ°²Ä¡Ë
[½ÅÅÀ¹ÖµÁÆâÍÆ]
ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢²ÝÂê¤òµ¯ÅÀ¤Ë°åÎÅ¸½¾ì¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¾¯»Ò¹âÎð²½¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÉÂ±¡DX¤ÎÉ¬Í×À¤È¡¢DX¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£Åö±¡¤ÎDX¿ä¿Ê¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤È¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ²ÝÂê¤òÃê½Ð¤·¡¢Í¥Àè½ç°Ì·èÄê¤È¥Äー¥ëÁªÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¥Ëー¥º¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ëÆ³Æþ¤Î¶ñÂÎÅª»öÎã¤È¤½¤Î¸ú²Ì¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Ö±é¤¬³§ÍÍ¤ÎÉÂ±¡DX¿ä¿Ê¤Î»²¹Í¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡¡
£±¡¥ÉÂ±¡DX¤ÎÉ¬Í×À
¡¡¡Ê£±¡ËÆüËÜ¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¡Ê¾¯»Ò¹âÎð²½¡¢°åÎÅ½¾»ö¼ÔÉÔÂ¤Ê¤É¡Ë
¡¡¡Ê£²¡ËÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤ÈDX¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Î½ÅÍ×À
£²¡¥ÉÂ±¡DX¤Î¿Ê¤áÊý¤ÈÄêÃå¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡¡Ê£±¡Ë¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤È¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×¤ÎÍ»¹ç¥¢¥×¥íー¥Á
¡¡¡Ê£²¡Ë²ÝÂêÃê½Ð¡¢Í¥Àè½ç°Ì·èÄê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ëÁªÄê¤Î¥×¥í¥»¥¹
¡¡¡Ê£³¡Ë¿¦°÷¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸½¾ì¥Ëー¥º¤ÎÇÄ°®
¡¡¡Ê£´¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤È¥Ù¥ó¥Àー¤È¤ÎÏ¢·È
£³¡¥Åö±¡¤Ë¤ª¤±¤ëÉÂ±¡DX¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã
¡¡¡Ê£±¡Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÆ³Æþ¤È±¡ÆâÉÔ´¶ÃÎÂÐºö
¡¡¡Ê£²¡ËiPhone¥«¥ë¥Æ¡ÖNEWTONS Mobile2¡×¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½
¡¡¡Ê£³¡Ë¼ê½Ñ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥«¥à¥¢¥×¥êÆ³Æþ¤Î¸ú²Ì
¡¡¡Ê£´¡Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÌä¿ÇÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë´µ¼Ô¡¦¿¦°÷¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡¡¡Ê£µ¡ËApple Watch¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿´¼À´µ¥±¥¢
¡¡¡Ê£¶¡ËAIÅÅÏÃÆ³Æþ¤Ë¤è¤ëÅÅÏÃÂÐ±þ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½
¡¡¡Ê£·¡Ë´µ¼Ô¤ÈÉÂ±¡¤ò·Ò¤°PHR¡ÊPersonal Health Record¡Ë¤Î³èÍÑ
¡¡¡Ê£¸¡ËÂà±¡¥µ¥Þ¥êÅùºîÀ®¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ
£´¡¥¼Áµ¿±þÅú
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¿·¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾¿·¶¶£²-£¶-£² ¥¶¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹À¾¿·¶¶¥Ó¥ë£´£Æ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
¡Ú¿·¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê(SSK)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¿·¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê(SSK)¤Ï¡¢1996Ç¯12·î6Æü¤ËÀßÎ©¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè28Ç¯°Ê¾å Ë¡¿Í¸þ¤±¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ß¥Êー¤òÇ¯´ÖÌó500²ó´ë²è³«ºÅ¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ç¤Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
SSK¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶²¼¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê·Ð±ÄÀïÎ¬¾ðÊó¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¾ðÊó¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¾ðÊóÅù¤ò¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ËÄó¶¡¤·¡¢»ö¶Èµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥»¥ß¥Êー»ö¶È¤ò¼´¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥ß¥Êー´ë²è±¿±ÄÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡¦¹Ö»ÕÇÉ¸¯¡¢BtoB¹¹ð¡¦¼õÂ÷Ä´ºº¡¦»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥ÈÈÎÇä¡¦¥»¥ß¥Êー¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÈÎÇäÅù¤ªµÒÍÍ¤Î»ö¶È¤ÎÀ®¸ù¡¦³ÈÂç¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
SSK¤Ï¾ï¤ËºÇÀèÃ¼¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀïÎ¬¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£