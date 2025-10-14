¶õ¼Á¶õÄ´¼Ò¤¬¡Ö´ØÅì·Ð»º¶É¡ßÃæÉô·Ð»º¶É¡ß¶áµ¦·Ð»º¶É J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥»¥ß¥Êー¡×¤ËÅÐÃÅ
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ¶õ¼Á¶õÄ´¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¶õ¼Á¶õÄ´¼Ò¡Ë¤Ï¡¢J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÀ©ÅÙ³µÍ×¡¦Æ°¸þ¡¢ÁÏ½Ð¡¢³èÍÑ»öÎã¤ò3Æü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö´ØÅì·Ð»º¶É¡ßÃæÉô·Ð»º¶É¡ß¶áµ¦·Ð»º¶É J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥»¥ß¥Êー¡×¤ÎDAY2¡ÖJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀ©ÅÙ¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¶õ¼Á¶õÄ´¼Ò¤Î³èÍÑ»öÎã¤È¤·¤Æ¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó´Ä¶¹×¸¥¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥»¥ß¥Êー DAY2¡ÖJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀ©ÅÙ¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
¡ÚÆü»þ¡Û2025Ç¯10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë14:00～15:45
¡ÚÊýË¡¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¡ÊMicrosoft Teams¡Ë
¡Ú¹Ö±éÆâÍÆ¡Û
¡¦¡ÖJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀ©ÅÙ¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
·ÐºÑ»º¶È¾Ê GX¥°¥ëー¥× GX¿ä¿Ê´ë²è¼¼ ±î¶¶ Âç »á
¡¦¡Ö¥«ー¥Ü¥ó¡¦¥·¥Ê¥¸ー¡¦¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ç¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×
¥¯¥ì¥¢¥È¥¥¥é³ô¼°²ñ¼Ò ¹ñÆâ³«È¯Éô ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー Ê¿Ìî Íµ°ìÏº »á
¡¦¡Ö¥Ð¥¤¥ªÃº¤ÎÇÀÃÏ»ÜÍÑ¤Ë¤è¤ëJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×
³ô¼°²ñ¼ÒTOWING »ö¶È³«È¯Éô ÉôÄ¹ »³ÅÄ Âç²Ï »á
¡¦¡ÖÊ¡ÃÎ»³»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¿¹ÎÓµÛ¼ý·Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
µþÅÔÉÜÊ¡ÃÎ»³»Ô »º¶ÈÉô ¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦´Ä¶ÀïÎ¬²Ý ¼ç»ö ¸µÅç ¹°µ® »á
¡¦¡ÖJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀ©ÅÙ¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ø¥¨¥¢¥³¥ó´Ä¶¹×¸¥¥×¥í¥°¥é¥à¡Ù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ¶õ¼Á¶õÄ´¼Ò IAQ»ö¶ÈÉô ¼ç´´ ÂÀÅÄ ¹°Ê¿
¡Ú»²²ÃÅÐÏ¿¡Û
https://events.teams.microsoft.com/event/2e0dfffd-6096-4531-9404-34ee9f27dbdb@053bc3c0-99f1-4468-9505-23e01f9865ed
¤¼¤Ò¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó´Ä¶¹×¸¥¥×¥í¥°¥é¥à¡×³µÍ×
²ÈÄíÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¾Ê¥¨¥Í²½¤Ë¤è¤ëCO2ÇÓ½Ðºï¸ºÎÌ¤ò¡ÖJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀ©ÅÙ¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È²½¤·¡¢´Ä¶¹×¸¥¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¶È³¦½é¡Ê¢¨¡Ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡£¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤Ë¤ª¤±¤ëCO2ÇÓ½Ðºï¸ºÎÌ¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤·¡¢´Ä¶¹×¸¥¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¶õ¼Á¶õÄ´¼Ò¤¬2024Ç¯¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥ëー¥à¥¨¥¢¥³¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀ©ÅÙ¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î³èÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡£2024Ç¯10·î18ÆüÈ¯É½»þÅÀ¡£¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¶õ¼Á¶õÄ´¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
¡ã´ØÏ¢¾ðÊó¡ä
¡¦·ÐºÑ»º¶È¾Ê ¶áµ¦·ÐºÑ»º¶È¶É¡Ö´ØÅì·Ð»º¶É¡ßÃæÉô·Ð»º¶É¡ß¶áµ¦·Ð»º¶É J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡×
https://www.kansai.meti.go.jp/3-9enetai/3_ondanka/J-Credit/2025_J-credit_setsumeikai.html
¡¦J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀ©ÅÙ¤òÍÑ¤¤¤¿¥¨¥¢¥³¥ó´Ä¶¹×¸¥¥×¥í¥°¥é¥à
https://panasonic.co.jp/hvac/corp/social/jcredit-aircon.html