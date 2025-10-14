¶õ¼Á¶õÄ´¼Ò¤¬¡Ö´ØÅì·Ð»º¶É¡ßÃæÉô·Ð»º¶É¡ß¶áµ¦·Ð»º¶É J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥»¥ß¥Êー¡×¤ËÅÐÃÅ

¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ¶õ¼Á¶õÄ´¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¶õ¼Á¶õÄ´¼Ò¡Ë¤Ï¡¢J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÀ©ÅÙ³µÍ×¡¦Æ°¸þ¡¢ÁÏ½Ð¡¢³èÍÑ»öÎã¤ò3Æü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö´ØÅì·Ð»º¶É¡ßÃæÉô·Ð»º¶É¡ß¶áµ¦·Ð»º¶É J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥»¥ß¥Êー¡×¤ÎDAY2¡ÖJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀ©ÅÙ¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¶õ¼Á¶õÄ´¼Ò¤Î³èÍÑ»öÎã¤È¤·¤Æ¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó´Ä¶­¹×¸¥¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£



¢£J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥»¥ß¥Êー DAY2¡ÖJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀ©ÅÙ¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×


¡ÚÆü»þ¡Û2025Ç¯10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë14:00～15:45


¡ÚÊýË¡¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¡ÊMicrosoft Teams¡Ë


¡Ú¹Ö±éÆâÍÆ¡Û


¡¦¡ÖJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀ©ÅÙ¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×


·ÐºÑ»º¶È¾Ê GX¥°¥ëー¥× GX¿ä¿Ê´ë²è¼¼ ±î¶¶ Âç »á


¡¦¡Ö¥«ー¥Ü¥ó¡¦¥·¥Ê¥¸ー¡¦¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ç¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×


¥¯¥ì¥¢¥È¥¥¥é³ô¼°²ñ¼Ò ¹ñÆâ³«È¯Éô ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー Ê¿Ìî Íµ°ìÏº »á


¡¦¡Ö¥Ð¥¤¥ªÃº¤ÎÇÀÃÏ»ÜÍÑ¤Ë¤è¤ëJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×


³ô¼°²ñ¼ÒTOWING »ö¶È³«È¯Éô ÉôÄ¹ »³ÅÄ Âç²Ï »á


¡¦¡ÖÊ¡ÃÎ»³»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¿¹ÎÓµÛ¼ý·Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×


µþÅÔÉÜÊ¡ÃÎ»³»Ô »º¶ÈÉô ¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦´Ä¶­ÀïÎ¬²Ý ¼ç»ö ¸µÅç ¹°µ® »á


¡¦¡ÖJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀ©ÅÙ¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ø¥¨¥¢¥³¥ó´Ä¶­¹×¸¥¥×¥í¥°¥é¥à¡Ù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×


¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ¶õ¼Á¶õÄ´¼Ò IAQ»ö¶ÈÉô ¼ç´´ ÂÀÅÄ ¹°Ê¿


¡Ú»²²ÃÅÐÏ¿¡Û


https://events.teams.microsoft.com/event/2e0dfffd-6096-4531-9404-34ee9f27dbdb@053bc3c0-99f1-4468-9505-23e01f9865ed



¤¼¤Ò¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢£¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó´Ä¶­¹×¸¥¥×¥í¥°¥é¥à¡×³µÍ×


²ÈÄíÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¾Ê¥¨¥Í²½¤Ë¤è¤ëCO2ÇÓ½Ðºï¸ºÎÌ¤ò¡ÖJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀ©ÅÙ¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È²½¤·¡¢´Ä¶­¹×¸¥¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¶È³¦½é¡Ê¢¨¡Ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡£¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤Ë¤ª¤±¤ëCO2ÇÓ½Ðºï¸ºÎÌ¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤·¡¢´Ä¶­¹×¸¥¤ò¼Â´¶¤Ç¤­¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¶õ¼Á¶õÄ´¼Ò¤¬2024Ç¯¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¢¨¥ëー¥à¥¨¥¢¥³¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀ©ÅÙ¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î³èÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡£2024Ç¯10·î18ÆüÈ¯É½»þÅÀ¡£¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¶õ¼Á¶õÄ´¼ÒÄ´¤Ù¡Ë



