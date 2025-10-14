¡Ö¥ê¥æー¥¹¡ß´óÉÕ¡×¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÆüËÜ¤³¤É¤â»Ù±ç¶¨²ñ¤¬´óÉÕÀè¤Ë¤´»ØÄê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿
Ç§ÄêNPOË¡¿Í ÆüËÜ¤³¤É¤â»Ù±ç¶¨²ñ¡ÊËÜÉô¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¡ÂåÉ½Íý»ö¡§´äÄ«¤·¤Î¤Ö¡Ë¤Ï¡¢ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥µ¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´Ø·û¿Í¡Ê¤»¤¤¨¤â¤ó¡Ë¡Ë¼çºÅ¤Ë¤è¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤âÇã¼èÂâ in Ï»ËÜÌÚ ～¥Ö¥ëー¥µ¥ó¥¿¤È¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤Î±ã～¡×¡Ê2025Ç¯11·î16Æü³«ºÅ¡Ë¤Î´óÉÕÀè¤È¤·¤Æ¤´»ØÄê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÆüËÜ¤³¤É¤â»Ù±ç¶¨²ñ ÂåÉ½Íý»ö ´äÄ«¤·¤Î¤Ö ¼Õ¼¡Û
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Çã¼è¥Þ¥¯¥µ¥¹ ¥Û¥ê¥¨¥â¥óÏ»ËÜÌÚÅ¹¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö»È¤ï¤Ê¤¤¥â¥Î¤Ç´óÉÕ¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¼Ò²ñ¹×¸¥¤Î·Á¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1,000Ëü±ß¤Î´óÉÕ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÙ¹¾µ®Ê¸ÍÍ¡¢´Ø·û¿Í¡Ê¤»¤¤¨¤â¤ó¡ËÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÇã¼è¥Þ¥¯¥µ¥¹¤Î³§ÍÍ¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÆüËÜ¤³¤É¤â»Ù±ç¶¨²ñ¤ò´óÉÕÀè¤È¤·¤Æ¤´»ØÄê¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡È»È¤ï¤Ê¤¤¥â¥Î¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤·¤¤Ê¸²½¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡¢ÂçÊÑ°ÕµÁ¿¼¤¤»î¤ß¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥æー¥¹¤È¤¤¤¦¿È¶á¤Ê¹ÔÆ°¤¬»Ò¤É¤â»Ù±ç¤Ø¤È¼«Á³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë―¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢º£¸å¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÙ¹¾ÍÍ¡¢´ØÍÍ¤ÎÀè¿ÊÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¤È¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤´»Ù±ç¤Ë¿¼¤¯·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë´õË¾¤Î¸÷¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦ÂçÀÚ¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
ÂåÉ½Íý»ö ´äÄ«¤·¤Î¤Ö
¡Ú¤´»ØÄê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡Û
1. ³×¿·Åª¤Ê¼Ò²ñ¹×¸¥¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î¶¦´¶
¥ê¥æー¥¹¤òÄÌ¤¸¤¿´óÉÕ¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¼Ò²ñ¹×¸¥¤Î·Á¤Ë¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤·¡¢»Ò¤É¤â»Ù±ç¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. Ã¯¤â¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë´óÉÕ¤Î»ÅÁÈ¤ß
ÉÔÍÑÉÊ¤òÄÌ¤¸¤¿´óÉÕ¤È¤¤¤¦¿È¶á¤Ç¼ÂÁ©¤·¤ä¤¹¤¤ÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬»Ò¤É¤â»Ù±ç¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù±ç¤Î¼Â¸½
°ìÅÙ¤¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿Ä¹´üÅª¤«¤Ä»ýÂ³Åª¤Ê»Ù±ç¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÃÛ¤±¤ë¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4. ¼Ò²ñ²ÝÂê¤ÎÆ±»þ²ò·è
´Ä¶Éé²Ù¤Î·Ú¸º¡Ê¥ê¥æー¥¹¿ä¿Ê¡Ë¤È»Ò¤É¤â»Ù±ç¡Ê¼Ò²ñÅªÊñÀÝ¡Ë¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤è¤ê¡¢SDGs¤ÎÍýÇ°¤Ë¤â±è¤Ã¤¿Êñ³çÅª¤Ê¼Ò²ñ¹×¸¥¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ ¤Ê¤ó¤Ç¤âÇã¼èÂâ in Ï»ËÜÌÚ ～¥Ö¥ëー¥µ¥ó¥¿¤È¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤Î±ã～
³«ºÅÆü»þ¡§ 2025Ç¯11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë8:00～19:30
²ñ¾ì¡§ ¥Ù¥ë¥µー¥ëÏ»ËÜÌÚ¥°¥é¥ó¥É¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー
Æþ¾ìÎÁ¡§ ÌµÎÁ
¼çºÅ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥µ¥¹¡ÊÇã¼è¥Þ¥¯¥µ¥¹¡Ë
¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§ ËÙ¹¾µ®Ê¸
´óÉÕÀè¡§ Ç§ÄêNPOË¡¿Í ÆüËÜ¤³¤É¤â»Ù±ç¶¨²ñ
ÌÜÉ¸´óÉÕ³Û¡§ 1,000Ëü±ß
ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://kaitorimakxas.com/2025-horiemon/¡Ê¸½ºß½àÈ÷Ãæ¡Ë
¼ç¤ÊÆâÍÆ¡§
¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹´ÕÄê»Î¤Ë¤è¤ë¥ªー¥ë¥¸¥ã¥ó¥ëÌµÎÁººÄê
¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó
ÃøÌ¾¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à´óÉÕ³ÛÉ½¼¨
³ÎÄê¥²¥¹¥È¡§
¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸¡Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë
¡¦µÜÇ÷ÇîÇ·¡Ê¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë
¡¦ÎÓ¾°¹°¡ÊÎáÏÂ¤Î¸× ¼çºË¡¿ÉðÅÄ½ÎÁÏ¶È¼Ô¡Ë
¡¦¥ô¥¡¥ó¥Ó¡ÊYouTuber¡¿¥ê¥º¥ª¥¯ÁÏ¶È¼Ô¡Ë
¡¦¥È¥â¥Ï¥Ã¥Ôー¡Ê¥È¥ì¥«´ÕÄê»Î¡¿¥«ー¥É¥óÂåÉ½¡Ë
¡¦»°±º²ñÄ¹¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É´ÕÄê»Î¡¿¥È¥ê¥¢¥¤¥Ê¥°¥ëー¥×¡Ë
¡¦¥¾¥¹»³ËÜ¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¤Û¤«ÎáÏÂ¤Î¸×½Ð±é¼Ô¡¦¥ê¥æー¥¹¶È³¦ÃøÌ¾¿Í¤¬Â¿¿ô½Ð±éÍ½Äê
¢¨·ÇºÜ¤ÎÀß±Ä¥¤¥áー¥¸¿Þ¤ÏÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î²ñ¾ì¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¡Û
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô´Ö¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¤â¤È¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¡§½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±
¡¡Çã¼è¥Þ¥¯¥µ¥¹ÂåÉ½¡¦´Ø·û¿Í¡Ê¤»¤¤¨¤â¤ó¡Ë»á¤¬¡¢ËÙ¹¾µ®Ê¸»á½Ð±é¤ÎYouTube·ÐºÑ¥¨¥ó¥¿¥áÈÖÁÈ¡Ö¥ê¥¢¥ë¥Ð¥ê¥åー¡×¤Ë»Ö´ê¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£
2024Ç¯¸åÈ¾¡§¿®Íê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ
¡¡ËÙ¹¾»á¤¬´Ø»á¤Î¿ÍÊÁ¤È»ö¶È»ÑÀª¤Ë¶¯¤¯¶¦´¶¡£¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤Î¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤ËÃíÌÜ¡£
2025Ç¯½éÆ¬¡§»ö¶ÈÏ¢·È¤Î·èÄê
¡¡ËÙ¹¾»á¤¬¼«¿È½é¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º²ÃÌÁ¤òÇã¼è¥Þ¥¯¥µ¥¹¤Ç¹Ô¤¤¡¢Æ±¼Ò¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¡£
2025Ç¯½Õ¡§¼Ò²ñ¹×¸¥¹½ÁÛ¤Î¶ñÂÎ²½
¡¡¡Ö¥ê¥æー¥¹¤ò¼Ò²ñ´Ô¸µ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤¬Î¾¼Ô¤Î´Ö¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ê·Á¤Ë¡£
2025Ç¯²Æ¡§¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤âÇã¼èÂâ¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃÂÀ¸
¡¡»Ò¤É¤â»Ù±ç¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤È¤·¤Æ´ë²è»ÏÆ°¡£
2025Ç¯½©¡§ÆüËÜ¤³¤É¤â»Ù±ç¶¨²ñ¤Ø¤Î´óÉÕ·èÄê
¡¡ËÙ¹¾»á¡¦´Ø»áÎ¾Ì¾¤è¤ê¶¨²ñ¤Ë¤´»Ù±ç¤Î¿½¤·½Ð¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢´óÉÕÀè¤È¤·¤Æ¤´»ØÄê¤ò¼õ¤±¤ë¡£
2025Ç¯11·î¡§¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ø
¡¡3¼Ô¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤âÇã¼èÂâ in Ï»ËÜÌÚ¡×³«ºÅ¤¬·èÄê¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥µ¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ÖÇã¼è¥Þ¥¯¥µ¥¹¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÁ´¹ñÅ¸³«¤¹¤ë¥ê¥æー¥¹»ö¶È²ñ¼Ò¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ´Ø·û¿Í¡Ê¤»¤¤¨¤â¤ó¡Ë¤Î¤â¤È¡¢¡ÖÀøºßºß¸Ë¤òÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢²ÈÄí¤ËÌ²¤ëÉÔÍÑÉÊ¤ò¼Ò²ñ¤Ë½Û´Ä¤µ¤»¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¥ªー¥ë¥¸¥ã¥ó¥ëÇã¼èÂÐ±þ¤ÈÀìÌç´ÕÄê»Î¤Ë¤è¤ëÀµ³Î¤ÊººÄê¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇ§ÄêNPOË¡¿Í ÆüËÜ¤³¤É¤â»Ù±ç¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÀßÎ©Æü¡§2010Ç¯5·î5Æü¡ÊNPOË¡¿Í³Ê¼èÆÀ¡§2015Ç¯3·î23Æü¡ËËÜ¶¨²ñ¤ÏÎ¤¿ÆÀ©ÅÙ¤ÎÉáµÚ·¼È¯¡¦Î¤¿Æ»Ù±ç¡¢µÔÂÔËÉ»ß¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤ÂÐºö¤ò¼ç¤¿¤ë³èÆ°¤È¤·¡¢¿Æ¤ÈÊë¤é¤»¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤è¤êÎÉ¤¤À¸³è´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÄÂÎÍýÇ°¤È¤·¤Æ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¬´õË¾¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£