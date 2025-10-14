¡ÚKAISO BANK¡ÛÁ´¹ñË¤«¤Ê³¤¤Å¤¯¤êÂç²ñ¡Ã»°½Å¸©Ä£¤Ë¤Æ¶¨»¿¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¾õÂ£Äè¼°
KAISO BANK¤Ï¡¢2025Ç¯11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè44²óÁ´¹ñË¤«¤Ê³¤¤Å¤¯¤êÂç²ñ～Èþ¤·¹ñ¤ß¤¨Âç²ñ～¡×¤Ë¶¨»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¶¨»¿¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¾õ¤ò»°½Å¸©Ä£¤Ë¤ÆÂ£Äè¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢Ë¤«¤Ê³¤¤ò¤Þ¤â¤ê¡¢¤Ï¤°¤¯¤à¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñË¤«¤Ê³¤¤Å¤¯¤êÂç²ñ¤Ï¡¢µû¿©¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Î¿©Âî¤Ë¡¢°ÂÁ´¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¿å»º¿©ÎÁ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¿å»º»ñ¸»¤ÎÊÝ¸î¡¦´ÉÍý¤È³¤¤ä²ÏÀî¡¦¸Ð¾Â¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÁÊ¤¨¤ëÁ´¹ñ¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¯¤ê°é¤Æ¤ëµù¶È¤Î¿ä¿Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÌÀÆü¤Î¤ï¤¬¹ñµù¶È¤Î¿¶¶½¤ÈÈ¯Å¸¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢1981Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ56Ç¯¡Ë¤«¤éËèÇ¯¡¢³«ºÅÃÏ¤òÊÑ¤¨¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1984Ç¯ Âè£´²óÂç²ñ°ÊÍè¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë»°½Å¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼°Åµ¹Ô»ö¤Ï»ÖËà»Ô°¤»ù¥¢¥êー¥Ê¡Ê»ÖËà»Ô¡Ë¡¢³¤¾å´¿·Þ¡¦ÊüÎ®¹Ô»ö¤Ï½ÉÅÄÁ¾µù¹Á¡ÊÆî°ËÀªÄ®¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢KAISO BANK¤Ï2025Ç¯11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë»ÖËà»Ô¤È¤â¤ä¤Þ¸ø±à¤Ç´ë²èÅ¸¼¨¤Î¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
KAISO BANK¤Ï¤³¤ÎË¤«¤Ê³¤¤Å¤¯¤êÂç²ñ¤Î¶¨»¿¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤È¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤è¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³¤ÍÎ´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ÈÃÏ°è·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
KAISO BANK¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ö¥ëー¥«ー¥Ü¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µù¹Á¤òÍø³èÍÑ¤·¤ÆÂçÎÌ¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤Ë³¤Áô¤ò°éÀ®¤·¡¢³¤Áô°Ü¿¢ÍÑ¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¤È³¤Áô°éÀ®ÍÑ´ðÈ×¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÍÑ¤¤¤Æ¼þÊÕ³¤°è¤Ø¸úÎ¨Åª¤Ë°Ü¿¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¹°è¤ÊÁô¾ì¤ÎÂ¤À®¤È²óÉü¤ò¼Â¸½¤¹¤ë³¤Áô¶¡µë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê³¤Áô¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
µ¤¸õÊÑÆ°¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ½ÀÆð¤ËÅ¬±þ¤·¤¿Áê¸ßÊä´°²ÄÇ½¤ÊÁ´¹ñ¤Î¼ïÉÄ¶¡µë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¼ïÉÄ¤ÎÀ¸»º¤«¤éJ¥Ö¥ëー¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È(R)¤Î¿½ÀÁ¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦¹½ÃÛ¡¦ÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤È¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
KAISO BANK¤Ï¡¢NEDO ¥°¥êー¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó´ð¶â»ö¶È ¿©ÎÁ¡¦ÇÀÎÓ¿å»º¶È¤ÎCO2Åùºï¸º¡¦µÛ¼ýµ»½Ñ¤Î³«È¯¡Öµù¹Á¤òÍø³èÍÑ¤·¤¿³¤Áô¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ë¥Ö¥ëー¥«ー¥Ü¥óÀ¸ÂÖ·Ï³ÈÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥¹¥Æ¥à¥Õ¥íー
¼Â»ÜÂÎÀ©
ÆÃÄ§
KAISO BANK¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤È¤·¤ÆÊñ³çÅª¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼ïÉÄÀ¸»º¤«¤éJ¥Ö¥ëー¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È(R)¿½ÀÁ¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¡¦¹½ÃÛ¤·¡¢ÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
