¡Öad:tech tokyo 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸
¡¡¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¿Í¡¹¤òÅ¬ÀÚ¤Ê°åÎÅ¤Ë°ÆÆâ¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ëUbie³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°¤ÉôµÈÎÑ¡¦µ×ÊÝ¹±ÂÀ¡¢°Ê²¼¡ÖUbie¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é24Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó&¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Öad:tech tokyo 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¾É¾õ¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ö¥æ¥Óー¡×¤Î¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹¹ð¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥æ¥Óー Ads¡×¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Öad:tech tokyo 2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ad:tech¤ÏÀ¤³¦¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¹¹ð¼ç¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¡¢³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Þー¥±¥¿ー¤¬½¸¤¤¡¢¹¹ð¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦¤òÐíâ×¤Ç¤¤ëÅÁÅý¤¢¤ë¹ñºÝ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖFuture of Marketing¡×¡£AI¤È¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤¬¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Îºß¤êÊý¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ³×¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Öー¥¹½ÐÅ¸³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/48083/table/184_1_58297b3c98e4b7123441f8b9cf8dea4a.jpg?v=202510150156 ]
¢£¡Ö¥æ¥Óー Ads¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥æ¥Óー Ads¤Ï¡¢¾É¾õ¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ö¥æ¥Óー¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëUbie¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æweb¹¹ð¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥Óー Ads¤ÎÆ³Æþ¥á¥ê¥Ã¥È¤ä³èÍÑ»öÎã¤òÃæ¿´¤Ë¾Ü¤·¤¯¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¤Ë´Ø¿´¤Î¹â¤¤¥æー¥¶ー¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦¤Î¥Þー¥±¥¿ー¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹URL¡§https://ph-ubie.com/ubie_ads
¡ÚUbie³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷¡Û
¢¦À¸³è¼Ô¸þ¤± ¾É¾õ¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ö¥æ¥Óー¡×
ÆüËÜÈÇ¡§https://ubie.app/
USÈÇ¡§https://ubiehealth.com
¢¦°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±¡Ö¥æ¥Óー¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Ê¥Ó¡×
https://intro.dr-ubie.com/
¢¦°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±¡Ö¥æ¥ÓーÀ¸À®AI¡×
https://intro.dr-ubie.com/hospitals/generativeai_lp
¢¦À½Ìô´ë¶È¸þ¤±¡Ö¥æ¥Óー for Pharma¡×
https://ph-ubie.com/
¡ÚUbie³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¿Í¡¹¤òÅ¬ÀÚ¤Ê°åÎÅ¤Ë°ÆÆâ¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢°å»Õ¤È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬2017Ç¯5·î¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£AI¤ò¥³¥¢µ»½Ñ¤È¤·¡¢¾É¾õ¤«¤éÅ¬ÀÚ¤Ê°åÎÅ¤Ø¤È°ÆÆâ¤¹¤ë¡Ö¥æ¥Óー¡×¤È¡¢¿ÇÎÅ¤Î¼Á¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ö¥æ¥Ó―¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Ê¥Ó¡×Åù¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¡£Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿°åÎÅ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡¡ ¡§¢©103-0023¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ËÜÄ®»°ÃúÌÜ8ÈÖ4¹æ¡¡ÆüËÜ¶¶¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°4 5F
ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡§2017Ç¯5·î
ÂåÉ½¼Ô ¡¡¡§¶¦Æ±ÂåÉ½¼èÄùÌò °å»Õ °¤Éô µÈÎÑ¡¦¶¦Æ±ÂåÉ½¼èÄùÌò µ×ÊÝ ¹±ÂÀ
URL ¡¡ ¡§https://ubie.life