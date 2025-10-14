¥À¥¤¥»¥ë¥°¥ëー¥× Âè5²ó ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ëÅ¸¤Ë½ÐÅ¸
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥»¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºç ¹¯Íµ¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¤ËÆÃ²½¤·¤¿Áí¹çÅ¸¼¨²ñ¡ÖÂè5²ó ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ëÅ¸¡×¡Ê²ñ´ü¡§2025Ç¯11·î12Æü～11·î14Æü¡¢²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡Ë¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ï¡¢À¸Ê¬²òÀ¼ù»é¤ä¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹ÁÇºà¤Ê¤É¤Î´Ä¶ÇÛÎ¸·¿ÁÇºà¤ÎÂ¾¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ÄÇ½ºàÎÁ¤Ê¤É¡¢¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½Ñ¡¢»ñ¸»¡¢ºàÎÁ¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤Þ¤ë¡¢À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤ÎÁí¹çÅ¸¡×¤Ç¤¹¡£
¡üÁÏ¶È°ÊÍè100Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¾ï¤Ë¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê»ëÅÀ¤ÇÊâ¤ß¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥À¥¤¥»¥ë¥°¥ëー¥×¤ÎºÇÀèÃ¼¤Î¾¦ºà¤äµ»½Ñ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÚºàÍ³Íè¤ÎÅ·Á³¹âÊ¬»Ò¡Ö¥»¥ë¥íー¥¹¡×¤ò¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ëÀ¤³¦½é¤Î¿Í¹©¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡Ö¥»¥ë¥í¥¤¥É¡×¤¬Åö¼ÒÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼ÒÃÂÀ¸¤Îµ¯¸»¤Ç¤¹¡£¥»¥ë¥íー¥¹²½³Ø¡¢Íµ¡¹çÀ®²½³Ø¡¢¹âÊ¬»Ò²½³Ø¡¢²ÐÌô¹©³Ø¤ò¥³¥¢µ»½Ñ¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¹½ÁÛ¡×¡ÖÂÀÍÛ¸÷Ä¶´Ô¸µ(R)¡ÊCO2´Ô¸µµ»½Ñ¡Ë¡×¡ÖDURACIRCLE(R) Sustainable Solutions¡×
¡¡ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÅö¼Ò¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¹½ÁÛ¡×¤Ë´Ø¤ï¤ë¿·µ»½Ñ¤ä¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÂÀÍÛ¸÷Ä¶´Ô¸µ(R)¡ÊCO2´Ô¸µµ»½Ñ¡Ë¡×¤Î¸¦µæ¥Æー¥Þ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î100%½Û´Ä²½¤ò¤á¤¶¤¹¡ÖDURACIRCLE(R) Sustainable Solutions¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¸þ¤±¤¿¥À¥¤¥»¥ë¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹½ÁÛ¤È¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢Å·Á³Í³ÍèÁÇºà¤Ç³¤ÍÎÀ¸Ê¬²òÀ¤ò¤â¤Ä¿Ý»À¥»¥ë¥íー¥¹¼ù»é¡ØCAFBLO(R)¡Ù¤ÎÅ¸¼¨¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¾¦ºà¤ä³«È¯ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢¥À¥¤¥»¥ë¥°¥ëー¥×¤¬¿Ê¤á¤ë½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú½ÐÅ¸³µÍ×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/35577/table/208_1_c9047dd68bf346b024d27b7c3cb32e0b.jpg?v=202510150856 ]
¡Ú²ñ¾ì¡¦¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡ÛËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ÊÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ûー¥ë¡¦¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§ 5¥Ûー¥ë 30-48
¡Ú¥À¥¤¥»¥ë¥°¥ëー¥×½ÐÅ¸´ë¶È³µÍ×¡Û
(³ô)¥À¥¤¥»¥ë
¥»¥ë¥í¥¤¥É²ñ¼Ò8¼Ò¤Î¹çÊ»¤Ë¤è¤Ã¤Æ1919Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿²½³Ø¥áー¥«ー¡£¥»¥ë¥í¥¤¥ÉÆñÇ³²½¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¿Ý»À¥»¥ë¥íー¥¹¤ò³«È¯¡¢1938Ç¯¤«¤éÀ½Â¤³«»Ï¡£¤½¤Î¸å¡¢¿Ý»À¤äÍµ¡¹çÀ®ÉÊ¡¢¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°ÍÑ¥¤¥ó¥Õ¥ìー¥¿¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¤ä¥¥é¥ëÊ¬Î¥µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¥¥é¥ë¥«¥é¥à¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Î»ö¶ÈÊ¬Ìî¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£
Web¥µ¥¤¥È https://www.daicel.com/
CMÆÃÀß¥µ¥¤¥È https://www.daicel.com/cm/
¶¦ÁÏµòÅÀ https://bgic.kanazawa-u.ac.jp/facility.html ¡Ê¶âÂôÂç³ØÆâ¡Ë
¥Ý¥ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¹(³ô)
ÆüËÜ½é¤Î¥¨¥ó¥×¥éÁÇºà¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ1962Ç¯ÁÏ¶È¡£»Ô¾ì¥·¥§¥¢¥È¥Ã¥×¤Î¥Ý¥ê¥¢¥»¥¿ー¥ë¼ù»é¡ÖDURACON(R) POM¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹âµ¡Ç½¤Ê¥¨¥ó¥×¥é¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ë¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤ÎºÇÎÉ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÀ½ÉÊ¤Î¹½ÁÛÃÊ³¬¤«¤éºàÎÁ³«È¯¡¢À®·¿»Ù±ç¡¢ÀÇ½É¾²Á¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤ÇÂÅ¶¨¤Ê¤¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2020Ç¯10·î¤è¤ê¡¢(³ô)¥À¥¤¥»¥ë¤Î100¡ó¥°¥ëー¥×´ë¶È¡Ë
Web¥µ¥¤¥È https://www.polyplastics-global.com/jp/
½ÐÅ¸ÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¾Ò²ð¥Úー¥¸¤â¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò ¥À¥¤¥»¥ë - ½ÐÅ¸¼Ò¾ÜºÙ
https://www.material-expo.jp/tokyo/ja-jp/search/2025/directory/details.%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%20%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%AB.org-ef1fbc18-ae65-4479-a21d-756690b11818.html#/
³§¤µ¤Þ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£