¡ÖÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜ Âç¾Þ2025¡×¤Ï¡¢¡Ø¥¨¥Õ¥§¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¡¦¥·¥Õ¥È¡§ÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ë´ë¶È²ÈÅªµ¡²ñ¤ò¸«¤¤¤À¤¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃµµá¡Ù·ªÌÚ ·À¡ÊÃø¡Ë¡¢ÀéÁÒ½ñË¼
ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³Ø²ñ¡Ê²ñÄ¹¡§À¾Àî ±ÑÉ§¡Ë¤Ï¡¢Âè8²ó¡ÖÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜ Âç¾Þ2025¡×¤Î¼õ¾Þ½ñÀÒ¤ÎÈ¯É½¤È¼ø¾Þ¼°¤ò10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¤Î¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹2025¡×¤Ë¤Æ¡¢¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º¸¤è¤ê¡¢Åö²ñ²ñÄ¹¤ÎÀ¾Àî±ÑÉ§»á¡¢Ãø¼Ô¤Î·ªÌÚ·À»á¡¢ÀéÁÒ½ñË¼¤Î´äß·¹§»á
ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜ Âç¾Þ¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÍýÏÀ¤ä¼ÂÁ©¤ÎÉáµÚ¤Î¤¿¤á¡¢1Ç¯´Ö¤ËÆüËÜ¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°½ñÀÒ¡ÊËÝÌõËÜ¤ò½ü¤¯¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³Ø²ñ¤Î²ñ°÷¤¬¿ä¾©¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°½ñÀÒ¤È¤·¤ÆÅêÉ¼·Á¼°¤ÇÁª½Ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÇ¯¤Ï¡¢9ºîÉÊ¤¬¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¡¢2¼¡ÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜ Âç¾Þ 2025¡×¤Î¼õ¾Þ½ñÀÒ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¿äÁ¦ÍýÍ³¤Ï¡¢2¼¡ÅêÉ¼¤ÎºÝ¤ËµÆþ¤µ¤ì¤¿¸ÄÊÌ¤Î¿äÁ¦ÍýÍ³¤ò»öÌ³¶É¤Ç¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜ Âç¾Þ2025¡×¤Î¼õ¾Þ½ñÀÒ
¡ãÂç¾Þ¡ä
¡Ø¥¨¥Õ¥§¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¡¦¥·¥Õ¥È¡§ÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ë´ë¶È²ÈÅªµ¡²ñ¤ò¸«¤¤¤À¤¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃµµá¡Ù
·ªÌÚ ·À¡ÊÃø¡Ë¡¢ÀéÁÒ½ñË¼¡¢2024Ç¯6·î´©¹Ô
¿äÁ¦ÍýÍ³¡§ÉÔ³Î¼ÂÀ»þÂå¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼ÂÁ©¤òÆ³¤¯½ñ
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢¥¨¥Õ¥§¥¯¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó³µÇ°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤«¤é´ûÂ¸´ë¶È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¤»öÎã¤òÄÌ¤¸¤ÆÀïÎ¬Î©°Æ¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ò³Ø½ÑÅª¤«¤Ä¼ÂÁ©Åª¤ËÄó¼¨¤·¤¿Í¥¤ì¤¿½ñÀÒ¤Ç¤¢¤ë¡£ÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤Þ¤ë»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·×²èÅªÀïÎ¬¤È¼Â¸³Åª¡¢¶¦ÁÏÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¤¤¤«¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤«¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ë¤ÏÍýÏÀÅª¿¼²½¤ò¡¢¼ÂÌ³²È¤Ë¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°»Ø¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¿°×¤Ê²òÀâ¤ÈËÉÙ¤Ê»öÎã¤Ë¤è¤ê¡¢ÍýÏÀ¤ò¼ÂÌ³¤Ë¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ë»ëºÂ¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È³èÆ°¤ÎÊÄºÉ´¶¤òÂÇÇË¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¸¦µæ¤È¼ÂÌ³ÁÐÊý¤ËÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤¿½ñÀÒ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´Õ¤ß¡¢ËÜ½ñ¤ÏÂç¾Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤½ñÀÒ¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£
¡ã½àÂç¾Þ¡ä
¡Ø¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×¡Ù
µ×ÊÝÅÄ ¿ÊÉ§¡ÊÃø¡Ë¡¢ÍÈå³Õ¡¢2024Ç¯8·î´©¹Ô
¿äÁ¦ÍýÍ³¡§¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæÀ®²Ì¤Î½¸ÂçÀ®
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×¸¦µæ¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¤½¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÌÀ²÷¤Ë¼¨¤·¤¿½¸ÂçÀ®¤ÎÃøºî¤Ç¤¢¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÎà»÷³µÇ°¤òÀ°Íý¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´Ø·¸À¤ò³Ø½ÑÅª¤«¤Ä¼ÂÁ©Åª¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ø¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿ËÉÙ¤Ê¼Â¾Ú¸¦µæ·ë²Ì¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¸¦µæ¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸¦µæ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤áÍÍ¡¹¤ÊÀïÎ¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Ë¤âµ®½Å¤Ê¼¨º¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏÄã²¼¤Ø¤Î½èÊýäµ¤È¤â¤Ê¤ê¤¦¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¦µæ¼Ô¡¢¼ÂÌ³²ÈÁÐÊý¤Ë¿¼¤¤¼¨º¶¤È¼ÂÍÑÅª²ÁÃÍ¤òÍ¿¤¨¤ë½ñÀÒ¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£
¡Ø·¯¤ÏÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡§»ëÅÀ¤È¹Í¤¨Êý¤ò¼Â´¶¤¹¤ë4»þ´Ö¡Ù
²»Éô ÂçÊå¡ÊÃø¡Ë¡¢ÀëÅÁ²ñµÄ¡¢2024Ç¯12·î´©¹Ô
¿äÁ¦ÍýÍ³¡§ÀïÎ¬»×¹Í¤òÊ¿°×¤Ë²ò¤ÌÀ¤«¤¹¼ÂÁ©Åª»ØÆî½ñ
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³èÆ°¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÀïÎ¬¹½ÃÛ¤ò¡¢½¾Íè¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤«¤éÊ¿°×¤Ë²ò¤ÌÀ¤«¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê½ñ¤Ç¤¢¤ë¡£ÀïÎ¬Î©°Æ¤ò·Ð±Ä¿Ø¤À¤±¤ÎÆÃ¸¢¤È¤»¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ì¥¤¥äー¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³èÍÑ²ÄÇ½¤Ê¹Í¤¨Êý¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤·¡¢ÍýÏÀ¤È¼ÂÌ³¤ò²Í¶¶¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¡£ÀïÎ¬¤ÎÎ©¤ÆÊý¤«¤é¼Â¹Ô¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Þ¤Ç¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÀ°Íý¤·¡¢¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ò¸ò¤¨¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ë»ñ¸»³èÍÑ¤È¼Â¸úÀ¸þ¾å¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½¾ì¤Î°Õ¼±²þ³×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëËÉÙ¤Ê¼¨º¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀïÎ¬¤ÎËÜ¼Á¤ò¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤ë°ìºý¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜ Âç¾Þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜ Âç¾Þ¡×¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÍýÏÀ¤ä¼ÂÁ©¤ÎÉáµÚ¤Î¤¿¤á¡¢2018Ç¯ÅÙ¤è¤ê»Ï¤á¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ª´«¤á¤Ç¤¤ë½ñÀÒ¤ò¡¢ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³Ø²ñ°÷¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤êËèÇ¯Áª¤Ó¡¢¡ÖÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜ Âç¾Þ¡×¤È¤·¤ÆÉ½¾´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿³ººÊýË¡¡Û
¡¦1¼¡ÅêÉ¼¤È¤·¤Æ¡¢³Ø²ñ°÷¤Ï°ì¿Í1～3ºîÉÊ¤òÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ÆÅêÉ¼
¡¦1¼¡ÅêÉ¼¤ÎÅêÉ¼¿ô¾å°Ì10ºîÉÊ¤ò¥Î¥ß¥Íー¥ÈËÜ¤È¤·¤ÆÈ¯É½
¤Ê¤ª¡¢ÆÀÉ¼¿ô¾å°Ì½ç¤Ë¤ß¤Æ¡¢Æ±É¼¤Î¤¿¤á¥Î¥ß¥Íー¥È¤¬10ºîÉÊ¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Åö³ºÆ±É¼¤ÎºîÉÊ¤ÏÁ´¤Æ¥Î¥ß¥Íー¥È¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦2¼¡ÅêÉ¼¤È¤·¤Æ¡¢³Ø²ñ°÷¤Ï¥Î¥ß¥Íー¥ÈºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¾å°Ì1～3ºîÉÊ¤òÁª¤ÓÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ¡¢½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤ÆÅêÉ¼¤ª¤è¤Ó¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¤òµ½Ò
¡¦2¼¡ÅêÉ¼¤ÎÆÀÅÀ¿ô¾å°Ì¤è¤ê¡¢Âç¾ÞºîÉÊ¤ò·èÄê
ÅêÉ¼¤ÎÆÀÅÀ´¹»»¤Ï¡¢1°Ì¡á3ÅÀ¡¢2°Ì¡á2ÅÀ¡¢3°Ì¡á1ÅÀ¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦10·î³«ºÅ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ë¤Æ¡¢·ë²ÌÈ¯É½¡¢Âç¾Þ¡¦½àÂç¾Þ¡Ê¥Ù¥¹¥È3¡Ë¤Î¼ø¾Þ¼°
¡¦ÆÀÅÀ¿ô¾å°Ì½ç¤Ë¤ß¤Æ¡¢Æ±ÅÀ¤Î¤¿¤áÂç¾Þ¡¦½àÂç¾Þ¤¬3ºîÉÊ¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Åö³ºÆ±ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤ÏÁ´¤Æ¼õ¾Þ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÆÀÅÀ¿ô¾å°Ì2ºîÉÊ¤¬Æ±É¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢2ºîÉÊ¤òÂç¾Þ¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³Ø²ñ
ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³Ø²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÏ¤òÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ÍýÏÀ¤È¼ÂÁ©¡¢¤½¤·¤ÆÂ¾Ê¬Ìî¤È¤Î¿¼¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÃµµá¤ÈÁÏÈ¯¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢2012Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿ÆüËÜ³Ø½Ñ²ñµÄ¶¨ÎÏ³Ø½Ñ¸¦µæÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£
3000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¸¦µæ¼Ô¤ä¼ÂÌ³²È¤Î²ñ°÷¤¬½êÂ°¤·¡¢³Ø½Ñ»ï¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ãー¥Ê¥ë¤ª¤è¤Ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥Ó¥åー¤ÎÈ¯¹Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ä¡¢40¤òÄ¶¤¨¤ë¥Æー¥Þ¤¬¸¦µæ¤µ¤ì¤ë¥ê¥µー¥Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¯¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¥í¥ó¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¡ÖÃµµæ¤ÈÁÏÈ¯¡×¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ©¡§2012Ç¯8·î2Æü
»²²ÃÃÄÂÎ¡§ÆüËÜ³Ø½Ñ²ñµÄ¶¨ÎÏ³Ø½Ñ¸¦µæÃÄÂÎ
²ñÄ¹¡§À¾Àî ±ÑÉ§¡Ê²ñÄ¹ / Ë¡À¯Âç³Ø ·Ð±Ä³ØÉô ¶µ¼ø¡Ë
