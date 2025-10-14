¥â¥Ç¥ë¥Ê¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¯¥¹(R)¶ÚÃí¥·¥ê¥ó¥¸ 6¥õ·î～11ºÐÍÑ¡×¿·È¯Çä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥â¥Ç¥ë¥Ê¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¥â¥Ç¥ë¥Ê¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ôJN.1·ÏÅý¤ÎÊÑ°Û³ôLP.8.1¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¡ÊCOVID-19¡Ë¥ï¥¯¥Á¥ó¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¯¥¹(R)¶ÚÃí¥·¥ê¥ó¥¸6¥õ·î～11ºÐÍÑ¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜºÞ¡×¡Ë¤ò¡¢2025Ç¯10·î14Æü¤Ë¿·È¯Çä¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºÞ¤Ï¡¢À¸¸å£¶¥õ·î～11ºÐÍÑ¤È¤·¤Æ1²óÀÜ¼ïÍÑÎÌ0.25ml¡Ê12ºÐ°Ê¾åÍÑ¤ÎÈ¾ÎÌ¡Ë¤ò½¼Å¶¤·¤¿¥×¥ì¥Õ¥£¥ë¥É¥·¥ê¥ó¥¸À½ºÞ¤Ç¤¹¡£2025Ç¯10·î£±Æü¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄê´üÀÜ¼ïÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜºÞ¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤è¤êÀ¸¸å6¥õ·î°Ê¾å¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤ÎÈ¯¾É¤ª¤è¤Ó½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤Î·Ú¸º¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëLP.8.1¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ç¥ë¥Ê¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ïº£¸å¤â¡¢¿··¿¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Î½ÅÍ×À¤Ë´Ø¤¹¤ë·¼È¯³èÆ°¤äÀÜ¼ï¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¯¥¹(R)¶ÚÃí¥·¥ê¥ó¥¸6¥õ·î～11ºÐÍÑ
À½ÉÊ³µÍ×
[À½ÉÊÌ¾]¡¡¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¯¥¹(R)¶ÚÃí¥·¥ê¥ó¥¸6¥õ·î～11ºÐÍÑ
[¸úÇ½Ëô¤Ï¸ú²Ì]¡¡SARS-CoV-2¤Ë¤è¤ë´¶À÷¾É¤ÎÍ½ËÉ
[ÀÜ¼ïÂÐ¾Ý¼Ô]¡¡6¥õ·î～11ºÐ¤Î¼Ô
[ÍÑË¡µÚ¤ÓÍÑÎÌ]¡¡
¡¡<5ºÐ°Ê¾å11ºÐ°Ê²¼¤Î¼Ô>
¡¡1²ó0.25mL¤ò¶ÚÆùÆâ¤ËÀÜ¼ï¤¹¤ë¡£
¡¡<À¸¸å6¥õ·î°Ê¾å4ºÐ°Ê²¼¤Î¼Ô>
¡¡½é²óÌÈ±Ö¤È¤·¤Æ¡¢1²ó0.25mL¤ò2²ó¡¢ÄÌ¾ï¡¢4½µ´Ö¤Î´Ö³Ö¤ò¤ª¤¤¤Æ¡¢¶ÚÆùÆâ¤ËÀÜ¼ï¤¹¤ë¡£
¡¡ÄÉ²ÃÌÈ±Ö¤È¤·¤Æ¡¢1²ó0.25mL¤ò¶ÚÆùÆâ¤ËÀÜ¼ï¤¹¤ë¡£
[ÍÑË¡µÚ¤ÓÍÑÎÌ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÃí°Õ]
¡¡<5ºÐ°Ê¾å¤Î¼Ô>
¡¡ÀÜ¼ï»þ´ü¡§ ÄÌ¾ï¡¢Á°²ó¤ÎSARS-CoV-2¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÀÜ¼ï¤«¤é¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3¥õ·î·Ð²á¤·¤¿¸å¤ËÀÜ¼ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÀÜ¼ï²ó¿ô¡§ ²áµî¤ËSARS-CoV-2¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÀÜ¼ïÎò¤Î¤Ê¤¤¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤è¤½4½µ´Ö¤Î´Ö³Ö¤ò¤ª¤¤¤Æ2²óÌÜÀÜ¼ï¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡<À¸¸å6¥õ·î°Ê¾å4ºÐ°Ê²¼¤Î¼Ô>
¡¡½é²óÌÈ±Ö
¡¡ÀÜ¼ïÂÐ¾Ý¼Ô: ²áµî¤ËSARS-CoV-2¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÀÜ¼ïÎò¤Î¤Ê¤¤¼Ô
¡¡ÀÜ¼ï´Ö³Ö: 1²óÌÜ¤ÎÀÜ¼ï¤«¤é4½µ´Ö¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÂ®¤ä¤«¤Ë2²óÌÜ¤ÎÀÜ¼ï¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¡ÀÜ¼ï²ó¿ô: ËÜºÞ¤Ï2²óÀÜ¼ï¤Ë¤è¤ê¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢Â¾¤ÎSARS-CoV-2¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ï¥¯¥Á¥ó¤Èº®Æ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯2²óÀÜ¼ï¤¹¤ë¤è¤¦Ãí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¡ÄÉ²ÃÌÈ±Ö
¡¡ÀÜ¼ïÂÐ¾Ý¼Ô: ²áµî¤Ë½é²óÌÈ±ÖËô¤ÏÄÉ²ÃÌÈ±Ö¤È¤·¤ÆSARS-CoV-2¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÀÜ¼ïÎò¤Î¤¢¤ë¼Ô¡£SARS-CoV-2¤ÎÎ®¹Ô¾õ¶·¤ä¸Ä¡¹¤ÎÇØ·Ê°ø»ÒÅù¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤È¥ê¥¹¥¯¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÄÉ²ÃÌÈ±Ö¤ÎÍ×ÈÝ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¡ÀÜ¼ï»þ´ü: ÄÌ¾ï¡¢Á°²ó¤ÎSARS-CoV-2¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÀÜ¼ï¤«¤é¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3¥õ·î·Ð²á¤·¤¿¸å¤ËÀÜ¼ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
[Æ±»þÀÜ¼ï]: °å»Õ¤¬É¬Í×¤ÈÇ§¤á¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÈÆ±»þ¤ËÀÜ¼ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
[ÊñÁõ] ¥·¥ê¥ó¥¸0.25mL:1ËÜ
[ÃùË¡/Í¸ú´ü´Ö] -20¡Þ5¡î / 9¥õ·î
[À½Â¤ÈÎÇä¸µ¡ÊÍ¢Æþ¡Ë] ¥â¥Ç¥ë¥Ê¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
[¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÄó·È] ÅÄÊÕ»°É©À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò
»²¹Í»ñÎÁ
ÆüËÜ¾®»ù³Ø²ñ¡Ö2024/25¥·ー¥º¥ó¤Î¾®»ù¤Ø¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¡×2024Ç¯10·î27Æü
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê. 2025Ç¯9·î5Æü ¸üÀ¸²Ê³Ø¿³µÄ²ñÍ½ËÉÀÜ¼ï¡¦¥ï¥¯¥Á¥óÊ¬²Ê²ñ Äó½Ð»ñÎÁ. p.-28-31.
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001556911.pdf
