NTTÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¡ÖwebEAST¡×¤¬¡Ö¼ÒÆâÊó¥¢¥ïー¥É2025¡×¤Ç¥·¥ë¥Ðー¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¡¡NTTÅìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢NTTÅìÆüËÜ¡Ë¤¬¥°¥ëー¥×¼Ò°÷¸þ¤±¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¡ÖwebEAST¡×¤¬¡¢¡Ö¼ÒÆâÊó¥¢¥ïー¥É2025¡×¤Î¡ÖWeb/¥¢¥×¥ê¼ÒÆâÊó´ë²èÉôÌç¡ÊÇÞÂÎÁ´ÂÎ¡Ë¡×¤Ç¥·¥ë¥Ðー¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖwebEAST¡×¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸
1. ¡¡¡Ö¼ÒÆâÊó¥¢¥ïー¥É2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¼ÒÆâÊó¥¢¥ïー¥É2025¢¨¡×¤Ï¡¢2002Ç¯¤Î³«»Ï°ÊÍè¡¢¥¦¥£¥º¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ËèÇ¯¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¼ÒÆâÊó¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£¡Ö»æ¼ÒÆâÊóÉôÌç¡×¡ÖWeb/¥¢¥×¥ê¼ÒÆâÊóÉôÌç¡×¡ÖÆ°²è¼ÒÆâÊóÉôÌç¡×¡ÖÆÃÊÌÉôÌç¡×¤Î4ÉôÌç¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤ÏÁ´ÉôÌç¹ç¤ï¤»¤Æ505´ë²è¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é¼õ¾ÞºîÉÊ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¼ÒÆâÊó¥¢¥ïー¥É2025ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡https://wis-works.jp/awards/2025/
2. ¡¡¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡º£²ó¡¢NTTÅìÆüËÜ¤Ï¡ÖWeb/¥¢¥×¥ê¼ÒÆâÊó´ë²èÉôÌç¡×¤Î¡ÖÇÞÂÎÁ´ÂÎ¡×¤Ç¥·¥ë¥Ðー¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±ÉôÌç¡Ö´ë²èÃ±ÂÎ¡×¤Ç4¤Ä¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬°Ê²¼¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Web/¥¢¥×¥ê¼ÒÆâÊóÉôÌç¡ÊÇÞÂÎÁ´ÂÎ¡Ë
¡ã¥·¥ë¥Ðー¾Þ¡ä
¡¦webEAST
- Web/¥¢¥×¥ê¼ÒÆâÊóÉôÌç¡Ê´ë²èÃ±ÂÎ¡Ë
¡ã¥·¥ë¥Ðー¾Þ¡ä
¡¦Ç¯Æ¬°§»¢
¡¡¤½¤ÎÇ¯¤ÎNTTÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤Î½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅÁ¤¨¤ëÇ¯Æ¬°§»¢¤È¤·¤Æ¡¢¼ÒÄ¹¡¦Éû¼ÒÄ¹¤¬»ö¶ÈÊý¿Ë¤ò¼¨¤¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤«¤ë¤¿¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ø¤«¤ë¤¿¤È¤ê¡Ù·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë±ÇÁü¤Èµ»ö¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¼Ò°÷¤Î¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ò°ú¤¡¢½ÅÍ×¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò³Î¼Â¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò°÷¤Î»ö¶ÈÊý¿ËÍý²ò¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ËNTTÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¾úÀ®¤¹¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ù¥È¥Ê¥àÆÃ½¸
¡¡NTTÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤Î³¤³°»ö¶È¤Îµ¯ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤ËÀßÎ©¤·¤¿¿·²ñ¼Ò¡ØNTT e-MOI¡Ù¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë±ÇÁü¤Èµ»ö2ËÜ¤ÎÆÃ½¸¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ÇÁü¡¢µ»ö¤È¤â¤Ë¸½ÃÏ¼Ò°÷¤òÂ¿¿ôµ¯ÍÑ¤·¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¹¤¯¼þÃÎ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·²ñ¼Ò¡ÖNTT e-MOI¡×¤Î¼Ò°÷¤¿¤Á¼«¿È¤âNTTÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò°é¤à¤³¤È¤âÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥Ö¥í¥ó¥º¾Þ¡ä
¡¦¤À¤«¤é»ä¤ÏNTTÅìÆüËÜ¡Ö¿´¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥Æ¥ì¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¡Ø¤À¤«¤é»ä¤ÏNTTÅìÆüËÜ¡Ù¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»Å»ö¤Î°ÕµÁ¤äÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ò¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¼Ò°÷¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¶ÈÌ³¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ëÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿²¸»Õ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤òÉÁ¤¡¢Â¿¤¯¤Î¼Ò°÷¤Ëµ¤¤Å¤¤ä¶¦´¶¤òÍ¿¤¨¤ë´ë²è¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡ÚÏ¢ºÜ¡ÛÌ¡²è¤ÇÊ¬¤«¤ëCX
¡¡Á´¼Ò¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëCX¿ä¿Ê³èÆ°¤Î¿»Æ©¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢CX¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Ï¢ºÜ´ë²è¤Ç¤¹¡£¡ÖÌ¡²è¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ðÉ½¸½¤ËÅ¬¤·¤¿ÇÞÂÎ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò°÷¤¬¼«Á³¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÎ©¾ì¤ä´¶¾ð¤òÍý²ò¤·¡¢¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¡²è¤ÎÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡ÖÀ¸À®AI¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢¼Ò°÷¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤ò¼æ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿´ë²è¤Ç¤¹¡£
3. ¡¡¡ÖwebEAST¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖwebEAST¡×¤Ï¡¢NTTÅìÆüËÜ ¹Êó¼¼¤¬´ë²è¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¡¢NTTÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×¼Ò°÷¸þ¤±¤ÎWeb¼ÒÆâÊó¤Ç¤¹¡£
¡¡2023Ç¯¤ËÀ©Äê¤·¤¿NTTÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ëSOCIAL INNOVATION¥Ñー¥È¥Êー¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢NTTÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×¼Ò°÷¤Î¡Ö·Ð±ÄÊý¿Ë¤ÎÍý²ò¡¦¼ÂÁ©¡×¡¢¡Ö¼Ò°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¡×¤Ë»ñ¤¹¤ë·Ð±Ä¼êÃÊ¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¼ÒÀßÎ©¡Ê1999Ç¯¡Ë°ÊÍè½é¤ÎÈ´ËÜÅª¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò2023Ç¯12·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡È¤Ä¤Ê¤°ÍýÍ³¡É¤ò¤µ¤¬¤¹Î¹¡×¤ò¥µ¥¤¥È¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¡Ö¼Ò°÷¤Î¸¶Æ°ÎÏ¡Ê¡á¤Ä¤Ê¤°ÍýÍ³¡Ë¤ò°é¤à¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê·Ð±ÄÁØ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡×¡¢¡Ö¥Ñー¥Ñ¥¹¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4. ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
NTTÅìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò
·Ð±Ä´ë²èÉô¡¡¹Êó¼¼¡¡¹ÊóÃ´Åö
pr-section-gm@east.ntt.co.jp