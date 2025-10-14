dsm-firmenich¡¢¡Ö¿©ÉÊ³«È¯Å¸2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¡¡³×¿·Åª¤Ê²Ê³ØÅª¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖProgress¡×¤òÂÎ¸½
±ÉÍÜ¡¦·ò¹¯¡¦ÈþÍÆÊ¬Ìî¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤Ç¤¢¤ëdsm-firmenich¤Ï¡¢ DSM¤È¥Õ¥£¥ë¥á¥Ë¥Ã¥Ò Åý¹ç¸å½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥«¥Æ¥´¥êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ï¥ó¡×´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î15Æü(¿å)～17Æü(¶â)¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¿©ÉÊ³«È¯Å¸2025¡×¤Î ¥Ø¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¥ê¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¡ÊHi Japan¡Ë¤ª¤è¤Ó ¥Õー¥É¥Æ¥¤¥¹¥È ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¡ÊFiT Japan¡Ë¤Ë½é½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£150Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë²Ê³ØÅªÃµµá¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÅÁÅý¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢·ò¹¯¡¢Ì£³ÐÂÎ¸³¤Î¿Ê²½¡¢¤½¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤¹ºÇÀèÃ¼¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÅ¸¼¨¤äÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢dsm-firmenichÆÈ¼«¤Î³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÍè¾ì¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£²ñ´üÃæ¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î·ò¹¯¥È¥ì¥ó¥É¡¢²Ê³Ø¡¢¥Õ¥ìー¥Ðーµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë£´¤Ä¤Î¹Ö±é¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ø¥ë¥¹ ¥Ë¥åー¥È¥ê¥·¥ç¥ó ¥±¥¢ÉôÌç- ·ò¹¯¤ò¶¦¤Ë¹â¤á¤ë
¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êºÐ¤ò½Å¤Í¡¢¤è¤êÎÉ¤¯ºÐ¤ò¤È¤ë¡×- ·ò¹¯Ä¹¼÷¤Î²Ê³Ø
¡¡2024Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Î65ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¸ý¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î29.3¡ó¡ÊÌó3,625Ëü¿Í¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¼Ò²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²Ê³Ø¤Ï¡Ö¼÷Ì¿¡×¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿¡×¤ò±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£dsm-firmenich ¥Ø¥ë¥¹ ¥Ë¥åー¥È¥ê¥·¥ç¥ó ¥±¥¢ÉôÌç ÆüËÜÃ´Åö¥·¥Ë¥¢¥»ー¥ë¥¹¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥Ç¥ß¥ó¥´¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿ÍÎà¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¼÷Ì¿¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡È¤É¤ì¤À¤±Ä¹¤¯·ò¹¯¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤«¡É¤Ë¤³¤½ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤Î10Ç¯´Ö¤òÉÂµ¤¤È¶ì¤·¤ß¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡×
¡¡²è´üÅª¤Ê¡ÖDO-Health¸¦µæ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÁôÎàÍ³Íè¤Î¥ª¥á¥¬3¡ÊEPA & DHA¡Ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD3¤ÎËèÆü¤ÎÀÝ¼è¤È´ÊÃ±¤Ê¼«Âð¤Ç¤Î±¿Æ°¤Ë¤è¤ê¡¢3Ç¯´Ö¤ÇÀ¸Êª³ØÅªÏ·²½¤¬3¥ö·î°Ê¾åÃÙ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢·ò¹¯Ä¹¼÷¡¢Ä²Æâ´Ä¶¡¢´ã¤Î·ò¹¯¡¢ÈþÍÆ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë±ÉÍÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢³Ú¤·¤¯¿·¤·¤¤·Á¤Ç»î¿©¡¦ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£DO-Health¸¦µæ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡¢ÁôÎàÍ³Íè¤Îlife¡ÇsOMEGA 60¤äQuali-D¤Ê¤É¡¢Î×¾²Åª¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿À®Ê¬¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¤¥¹¥È ¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã ¥Ø¥ë¥¹ÉôÌç - ¤è¤ê·ò¹¯¤Ë¡¢¤è¤êÈþÌ£¤·¤¯¡¢¿Í¤ÈÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯
¥Õ¥ìー¥Ðー¤Î¥«¥×¥»¥ë²½µ»½Ñ
¡¡¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ï´øÈ¯À¤¬¹â¤¯¡¢²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ¡¦¸÷¡¦»ÀÁÇ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢°ÂÄêÀ¤Î³ÎÊÝ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£dsm-firmenich¤ÎºÇÀèÃ¼¥«¥×¥»¥ë²½µ»½Ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¥Õ¥ìー¥Ðー¤ÎÂÑµ×À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Õ¥ìー¥Ðー¤Î¥ê¥êー¥¹¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÂç¸Â¤ÎÌ£³Ð¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¥Õ¥£¥ë¥á¥Ë¥Ã¥Ò(³ô) ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¤Ç¤¢¤ë¿·°æ¾Í¹¸¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ödsm-firmenich¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ï¶È³¦¤Î¥´ー¥ë¥É¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥ìー¥Ðー¤ÎÂÑµ×À¡¢¥ê¥êー¥¹¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡¢¼è¤ê°·¤¤¤ÎÍÆ°×¤µ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥¤ì¤¿ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢FreshSlice(R)¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥àÉ÷Ì£¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¡¢Flexarome(R)¡¢Durarome(R)¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢³×¿·Åª¤ÊEncapsolutions(R)À½ÉÊ¤ò»î¿©¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ôー¥«ー¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
Ì¤Íè¤Î·ò¹¯¡¦Ì£³Ð¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÃµ¤ë4¤Ä¤ÎÃíÌÜ¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¡¢dsm-firmenich¤ÎÀìÌç²È¤È¤È¤â¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ÇÂÎ¸³¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ÆüÉÕ:10·î15Æü
¡¦ ÌÜ¡¢Ç¾¡¢È©¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¯¥ìー¥àÁÊµá²ÄÇ½!¡¡FloraGLO(R)¥ë¥Æ¥¤¥ó¤Î°ÂÁ´À(15:00-15:20)
ÆüÉÕ:10·î16Æü
ÆüËÜ¿Í¤Î·ò¹¯°Õ¼±Ä´ºº¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿µ¡Ç½ÀÁÇºà¤ÎÄó°Æ(11:30-11:50) Encapsulation Flavors¤Î²ÄÇ½À¤Î¤´Äó°Æ¡¡(13:30-13:50) ÁôÎàÍ³Íè¥ª¥á¥¬£³-Ï·²½¤ÎÂ®ÅÙ¤òÃÙ¤é¤»¤ë¿·¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹ (15:30-15:50)
Hi and FiT Japan 2025
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ4-037¤Ë¤Æ¡¢dsm-firmenich¤Î²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯³×¿·µ»½Ñ¤ä¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÄó°Æ¤ò¤´¾Ò²ð¡£·ò¹¯¤È±ÉÍÜ¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢https://www.dsm-firmenich.com/ja-jp/businesses/health-nutrition-care/news/events/dsm-firmenich-at-hijapan-2025.html ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
dsm-firmenich ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
dsm-firmenich¤Ï¡¢±ÉÍÜ¡¦·ò¹¯¡¦ÈþÍÆÊ¬Ìî¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½ÅÍ×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¡¢¥Õ¥ìー¥Ðー¡¢¹áÎÁ¤òºÆÄêµÁ¡¦À½Â¤¡¦Í»¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³Í³Íè¤«¤ÄºÆÀ¸²ÄÇ½¤Ê¸¶ÎÁ¤È¡¢À¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë²Ê³Øµ»½ÑÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢À¸³è¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¡¢¤½¤·¤ÆÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤â¤Î¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¤¥¹¤È¥ª¥é¥ó¥À¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯dsm-firmenich¤Ï¡¢¥æー¥í¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ë¾å¾ì¤·¡¢Ìó60¤«¹ñ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¡¢Çä¾å¹â¤Ï120²¯¥æー¥í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍÀ¤ËÉÙ¤ó¤ÀÌó3Ëü¿Í¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Áー¥à¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¡ÖProgress¡×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.dsm-firmenich.com
