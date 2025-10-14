¡Ø¥Þ¥ó¥¬IP¡Ù¤Î¥Üー¥Àー¥ì¥¹¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖIMART2025¡×¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ÜºÙ¤¬·èÄê¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍMANGAÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊÂåÉ½Íý»ö¡§µÆÃÓ·ò¡Ë¤¬2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÂè6²ó¤È¤Ê¤ë¥Þ¥ó¥¬¡¦IP¤Î¥Üー¥Àー¥ì¥¹¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖIMART2025¡Ê¹ñºÝMANGA²ñµÄ Reiwa Toshima¡Ë¡×¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ÜºÙ¤¬6³ä¤Û¤É·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Live¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÇÛ¿®¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ç¡ÖºÇ½Ü¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê»Ä¤ê¤Ï11/5¸ø³«Í½Äê¡Ë
¥Þ¥ó¥¬¤«¤é¥¢¥Ë¥á¡¢IPÅ¸³«¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¶È³¦¤ÎºÇ¿·»öÎã¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï11·î12Æü¤Î¸½ÃÏ´ÑÍ÷¤ª¤è¤Ó Á´¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´ÑÍ÷¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¸åÆü¥¢ー¥«¥¤¥Ö»ëÄ°¸¢ÉÕ¡Ë¤Ë¤Æ5000±ß¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡§https://imart.tokyo/
»²²Ã¿½¹þ¡§https://imart2025.peatix.com/view
¡ÚLive¥»¥Ã¥·¥ç¥ó°ìÍ÷¡§·É¾ÎÎ¬¡Û[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/145029/table/12_1_8fb966466d773efdc6bce52d9291a689.jpg?v=202510150126 ]
´ðÄ´¹Ö±é¡Ö¥Þ¥ó¥¬IP¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÇÛ¿®¥»¥Ã¥·¥ç¥ó°ìÍ÷¡Û
11·î12Æü°Ê¹ß¡¢¤ª¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤Ë»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤ë»öÁ°¼ýÏ¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òIMART2025¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://imart.tokyo/¡Ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë½ç¼¡ÄÉ²Ã¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/145029/table/12_2_9a3f0211f6aa245d3222c6e204afc398.jpg?v=202510150126 ]
¢¨ÅÐÃÅ¼Ô¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥óÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
IMART2025¤´¶¨»¿¤Î¤´°ÆÆâ
11/12¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎIMART2025¤Ç¤Ï¡¢¤´¶¨»¿´ë¶È¤òÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡£
¼ç¤Ê¶¨»¿ÆÃÅµ¤Ï¡¢
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î´ë¶ÈÌ¾/¥µー¥Ó¥¹Ì¾¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
¡¦¶¨»¿´ë¶È/´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß»²²Ã¤Ç¤¤ë¸òÎ®²ñ¤Ø¤Î¤´»²²Ã
¡¦²¿¿Í¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀµµ¬¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥óÀ¸»ëÄ°¡¿¥¢ー¥«¥¤¥Ö»ëÄ°
¡¦3·î¤Î¹ñºÝ¾¦ÃÌ²ñ¤Î¾¦ÃÌ¥Æー¥Ö¥ëÀè¹Ô¼êÇÛ
¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
ÊÌÅÓ¡¢IP»Ô¾ìÄ´ºº¤ÎÆâÍÆÀâÌÀ¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ªÌä¹ç¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¤´¶¨»¿»ñÎÁ¤È¡¢ÀâÌÀÆ°²è¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
Ìä¹ç¤»Â¨ÂÇ¹ç¤»¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´´õË¾¤¬¤¢¤ì¤Ð°Ê²¼¤Î¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://forms.gle/o9Gftag7rFTbJpCS9(https://forms.gle/o9Gftag7rFTbJpCS9)
¥¢¥Ë¥á¶È³¦½¢¿¦¥Õ¥§¥¢¡Ö¥ï¥¯¥ïー¥¯2026½©¡×¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¶È³¦½¢¿¦¥Õ¥§¥¢¡Ö¥ï¥¯¥ïー¥¯2026½©¡×¤ò2025Ç¯11·î9Æü¤ËTKPÃÓÂÞ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー ¥Ûー¥ë5A¡¦6A¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½¢¿¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤éÃÎ¤ê¤¿¤¤ ¡×¡Ö¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤Ç¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿³ØÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢´ë¶È¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë½¢¿¦¥Õ¥§¥¢¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê https://wakuwork2026aki.peatix.com/view ¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ñºÝ¾¦ÃÌ²ñ¤Î¤´°ÆÆâ
ÊÌÅÓ¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000145029.html)
¡ÚIMART2025 ³«ºÅ³µÍ×¡Û
IMART¤Ï¡Ø¥Þ¥ó¥¬IP¡Ù¤Î¡ÖÃÎ¸«¶¦Í¤È¿Íºà¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¡×¤Ë¸þ¤±¡¢¹ñÆâ³°¤Î¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤¦¹ñºÝ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ó¥¬¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥Ë¥á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë
³«ºÅÆâÍÆ¡§´ðÄ´¹Ö±é¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥·¥¢¥¿ー¡Ê¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹B2F¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡§¸½ÃÏ´ÑÍ÷¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¡ÊÌó25¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÇÛ¿®Í½Äê¡Ë
»²²Ã¿½¹þURL¡§https://imart2025.peatix.com
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://imart.tokyo/
¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍMANGAÁí¹ç¸¦µæ½ê
¡Ú°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍMANGAÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Þ¥ó¥¬¡¦¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¡¢IP¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸¦µæ¡¦Ê¬ÀÏ¡£¹ñÆâ³°¤Î¸½¾Ý¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¡¢Ê¸²½¤È»ö¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ó¥¬¡¦IP¤Î¥Üー¥Àー¥ì¥¹¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖIMART¡×¤Î´ë²è±¿±Ä¤Î¤Û¤«¡¢¶È³¦¤ò²£ÃÇ¤·¤¿»Ô¾ìÄ´ºº¡¦Äó¸À³èÆ°¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½Íý»ö µÆÃÓ·ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÄ¹ºê3ÃúÌÜ4ÈÖ10¹æ Ì£³ÚÉ´²ßÅ¹1F
Web¡§https://www.manga-ri.tokyo/