¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ç¤Î¡Ö1on1 MTG¡×¡¢ÉáµÚ¤ÎÎ¢¤Ç¿Ê¤à¡È¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¡É·¹¸þ-Ìó£·³ä¤Î¼Ò°÷¤¬¡Ö1on1¤Ç¤Ï¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú
MENTAGRAPH ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢JT 100¡óÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢22～65ºÐ¤ÎÁ´¹ñ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó724¿Í¡Ê´ÉÍý¿¦300Ì¾¡¦Èó´ÉÍý¿¦424Ì¾¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¤Ç¹Ô¤¦·Á¼°¤Î1on1 MTG¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÂÂÖ¥Çー¥¿¤ò½¸·×¤·¡¢À©ÅÙÉáµÚ¤Î°ìÊý¤Ç¸½¾ì¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö·Á³¼²½¡¦¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¡×¤Î¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢Éô²¼¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¤äÉÔ°Â¡¦ÉÔËþ¤Î²ò¾Ã¤òÌÜÅª¤ËÆ³Æþ¤¬¿Ê¤à1on1 MTG¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¼Â¸úÀ¤È±¿ÍÑ¾å¤Î²ÝÂê¤òÂ¿ÌÌÅª¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö1on1 MTG¤Î·Á³¼²½¡¢¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¾å»Ê¡¦Éô²¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼Â´¶¤äÇ§¼±¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¾å»Ê¤ÈÉô²¼´Ö¤Ç1on1 MTG¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢41.3¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1on1 MTG¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢75.1¡ó¤¬É¬Í×¤À¡Ê¤È¤Æ¤âÉ¬Í×¡§15.3¡ó¡¢É¬Í×¡§59.8¡ó¡Ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å»Ê¤âÉô²¼¤âÉ¬Í×À¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢1on1 MTG¤Î¼Â»Ü¤Ç¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¡¢Èó´ÉÍý¿¦¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾å¤¬¤Ã¤¿¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï32.0¡ó¡ÊÂç¤¤¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡§0.9¡ó¡¦¾å¤¬¤Ã¤¿¡§7.3¡ó¡¦¤ä¤ä¾å¤¬¤Ã¤¿¡§23.8¡ó¡Ë¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢Ìó7³ä¤ÎÈó´ÉÍý¿¦¤Ï¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºß¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë1on1 MTG¤Ø¤ÎËþÂÅÙ¤òÈó´ÉÍý¿¦¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢36.5¡ó¡ÊËþÂ¡§4.7¡ó¡¦¤ä¤äËþÂ¡§31.8¡ó¡Ë¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢1on1¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë´ÉÍý¿¦¤ÏÌóÈ¾¿ô¡Ê½½Ê¬¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡§5.7¡ó¡¦¤¢¤ëÄøÅÙ¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡§43.7¡ó¡Ë¤Ë¾å¤ê¡¢¾å»Ê¤Î¼ê±þ¤¨¤ÈÉô²¼¤ÎËþÂ´¶¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê´üÂÔ¤ä·úÁ°¤Î¤â¤È¡¢¾å»Ê¤¬¡Ö1on1¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤ËËþÂ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ËÜ¼ÁÅª¤ÊÉô²¼¤ÎËþÂ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
1on1 MTG¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¤·¤¿ÀßÌä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î51.9¡ó¤¬¡ÖËè²ó»÷¤¿ÆâÍÆ¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢42.8¡ó¤¬¡ÖÉ½ÌÌÅª¤Ê²ñÏÃ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢ËÜ¼ÁÅª¤ÊµÄÏÀ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤Ë¡ÖÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É¬Í×¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤ä·Á³¼²½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Äê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÌÜÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÆâÍÆ¤¬Æó¤Î¼¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢1on1 MTG¤¬À©ÅÙ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¡¢É¬Í×À¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Î´Ö¤Ç¼õ¤±»ß¤áÊý¤ÎÇ§¼±¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾å»Ê¤ÈÉô²¼´Ö¤Ç´üÂÔ¤ÈÉ¾²Á¤Î´ð½à¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂÐÏÃÀß·×¤Ø¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢1on1 MTG¤Î·Á³¼²½¡¦¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¸½¾ì¤ÎÇ¼ÆÀ´¶¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¼êË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î27Æü～7·î3Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§20～50Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó724¿Í¡Ê´ÉÍý¿¦300¿Í¡¦Èó´ÉÍý¿¦424¿Í¡Ë
MENTAGRAPH³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MENTAGRAPH³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Î¿´¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¿¦¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊµÙ·Æ¼èÆÀ¤ò¿ä¿Ê¤È¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖMental Battery¥µー¥Ó¥¹¡×¤òBtoB¸þ¤±¤ËÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤¿¤Ð¤³»º¶È¡ÊJT¡Ë¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈR&DÁÈ¿¥¡ÖD-LAB¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢¡Ö¿´¤ÎË¤«¤µ¡×¤ò¼´¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤äÈèÏ«¤Î¸«¤¨¤ë²½¤òÄÌ¤¸¤¿¡È¿´¤Î¥±¥¢²þ³×¡É¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÎÏ¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ï¡¢ÁõÃå·¿¥»¥ó¥µー¡ÖMentoring¡×¡¢¥¢¥×¥ê¤Ë¤è¤ëµÙ·Æ¥ì¥³¥á¥ó¥É¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ë¤è¤ëÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¾õÂÖ¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡ÖMental Battery¡×¥µー¥Ó¥¹¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾¶È°÷¤ÎÈèÏ«¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¿ôÃÍ²½¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊµÙ·Æ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò²Ä»ë²½¡£´ÉÍý¿¦¡¦¿Í»ö¤ÏÁÈ¿¥Åª¤Ê¥±¥¢¤Ë³èÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÊä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È·ÑÂ³Åª¤«¤Ä¹âÀºÅÙ¤Ê·×Â¬¡É¤ò¼Â¸½¤·¡¢½¾¶È°÷ËþÂÅÙ¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨¡¦¥Áー¥à¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£´ë¶ÈÊ¸²½¤È¤·¤Æ¡ÖµÙ·Æ¤ò¼è¤ë¤³¤È¡×¤¬¼«Á³¤È¤Ê¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£