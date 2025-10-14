Trip.com Group¤ÈLive Nation Asia¡¢¡Ö²»³Ú¥é¥¤¥ÖÎ¹¹Ô¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿ÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë
¥°¥íー¥Ð¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ¹¹Ô¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥ÀーTrip.com Group ¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶ÈLive Nation Asia¤È¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¼çÍ×»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎ¹¹Ô¤È¥é¥¤¥Ö²»³ÚÂÎ¸³¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ëÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄó·È¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¼çÍ×5ÅÔ»Ô¡Ê¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ª¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥¿¥¤¡¢´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¡Ë¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÏTrip.com Group¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ç¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÀè¹ÔÍ½Ìó¤«¤é¹Ò¶õ·ô¡¦¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ½Ìó¡¢¸½ÃÏÂÎ¸³¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿²»³Ú¥é¥¤¥ÖÃæ¿´¤ÎÎ¹¹Ô¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç·×²è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Trip.com Group¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÎ¹¹ÔÊ¬Ìî¤Ø¤Î½é¤Î¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ê¡¢¶áÇ¯¿Ê²½¤¹¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢´Ñ¸÷¡¦½ÉÇñ¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤·¤¤Î¹¤Î·Á¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
²»³Ú¤¬¸£°ú¤¹¤ë´Ñ¸÷¤Î¿·Ä¬Î®
¥é¥¤¥Ö²»³Ú¤¬Î¹¹Ô¤ÎÂç¤¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËÎ¹¹Ô¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è´Ñ¸÷»Ù±ç¤ä¡¢¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤Î¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Trip.com Group¤ÎÎ¹¹Ô¥È¥ì¥ó¥ÉÄ´ºº¡ÖMomentum(https://file.tripcdn.com/files/6/mkt_groupwebsite_file/25g1t12000ihebxl2BFD3.pdf)¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤ÎÌó66¡ó¤¬²»³Ú¥é¥¤¥ÖÌÜÅª¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËZÀ¤Âå¡¦¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤¬¤³¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ç¤Ï¥ì¥Ç¥£ー¡¦¥¬¥¬¸ø±é»þ¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ½Ìó¿ô¤¬Ìó3ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¡¢¹á¹Á¤Ç¤Ï²»³Ú¥é¥¤¥Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬´Ñ¸÷ÌÜÅª¤ÇÂÚºß¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬´Ñ¸÷·ÐºÑ¤ËÂç¤¤ÊÇÈµÚ¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Trip.com Group ºÇ¹â¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCMO¡ËBo Sun»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸½Âå¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î¹¹ÔÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤¿Ë×Æþ·¿ÂÎ¸³¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤«¤é¸½ÃÏÅþÃå¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤ÎÎ¹¹ÔÁ´ÂÎ¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤äÅÔ»Ô¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ë¿·¤¿¤ÊÊ¸²½Åª¡¦·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ñ¸÷¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Live Nation Asia ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤ÎJames Dick»á¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²»³Ú¥é¥¤¥ÖÎ¹¹Ô¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Î´Ñ¸÷¤òºÆÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Trip.com¤È¶¦¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥ÖÎ¹¹Ô¤òËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Î¹¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¡¢ÅÔ»ÔÁ´ÂÎ¤ÎÊ¸²½¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡×
ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢³Æ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢´Ñ¸÷Ì¾½ê¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤Î´Ñ¸÷´Ø·¸¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÍ½Ìó¡¢¤è¤êÄ¹¤¤ÂÚºß¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢Á´ÂÎ¤ÎÌÜÅªÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²»³Ú¥é¥¤¥Ö¼çÆ³·¿¤ÎÎ¹¹Ô¾¦ÉÊ¡¦ÂÎ¸³¤ò³«È¯¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
½é¤ÎÄó·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡§TWICE¹á¹Á¸ø±é¸þ¤±¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¹á¹Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿K-POP¿Íµ¤¥°¥ëー¥×TWICE¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡¢
º£¸å¤â¡¢¥¢¥¸¥¢5ÅÔ»Ô¤ÇÀ¤³¦Åª¡¦ÃÏ°èÅª¤Ë¿Íµ¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ø±é¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤äÀè¹Ô¥¢¥¯¥»¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢¡Ö²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡×¤¬¡Ö¿·¤·¤¤Î¹Àè¤òÈ¯¸«¤¹¤ëµ¡²ñ¡×¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÎ¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¡¢Rainforest Wild ASIA¡¢´Ñ¸÷¥Ð¥¹¡¢¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Î¹¹ÔÁ´ÂÎ¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Trip.com¤ÏBLACKPINK¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦¹á¹Á¸ø±é¤Î¸ø¼°¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎBLACKPINK WORLD TOUR
¾ÜºÙ¤äº£¸åÈ¯É½Í½Äê¤Î²»³Ú¥é¥¤¥ÖÎ¹¹Ô¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢Trip.com¸ø¼°¥µ¥¤¥È(http://trip.com/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Trip.com Group¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Trip.com Group¡ÊNASDAQ:TCOM¡Ë¤Ï¡¢Trip.com¡¢Ctrip¡¢Skyscanner ¤ª¤è¤ÓQunar¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë»ý¤Á¡¢Â¿ºÌ¤ÊÎ¹¹Ô¾¦ÉÊ¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëÎ¹¹Ô¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¹¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢¤½¤·¤Æ24»þ´Ö¡¦Ç¯ÃæÌµµÙÂÐ±þ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¡¢Trip.com Group¤ÎºÇ¿·¤Î¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È³ÆÃÏ¤ÎÎ¹¹Ô»ö¶È¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÊØÍø¤Ç¤ªÆÀ¤ÊÍ½Ìó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1999Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢2003Ç¯¤ÎNASDAQ¾å¾ì¤ËÂ³¤¡¢2021 Ç¯¤Ë¹á¹Á¾Ú·ô¼è°ú½êHKEX¤Ë¾å¾ì¡Ê9961.HK¡Ë¡£¡ÖºÇ¹â¤ÎÎ¹¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ¹¹Ô¥µー¥Ó¥¹¥°¥ëー¥×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¡¡¥È¥ê¥Ã¥×¥É¥Ã¥È¥³¥à¡§Trip.com(http://trip.com/)¡¡¥È¥ê¥Ã¥×¥É¥Ã¥È¥³¥à¥°¥ëー¥×¡§¡¡group.trip.com(http://group.trip.com/)
Follow us on: X(https://twitter.com/tripcomgroup)¡¢ Facebook(https://www.facebook.com/tripcomgroup)¡¢ LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/tripcomgroup/mycompany/)¡¢YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCPkV8bKHbhgKhzcrgoNI7ig)
Trip.com¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¹Ò¶õ·ô¤òÍ½Ìó!