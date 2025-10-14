Æü±ÛM&A¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥Ûー¥Á¥ß¥ó¤Ç³«ºÅ¡ªÁ°Æü¤Ë¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à´ë¶ÈË¬Ìä¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Ûー¥Á¥ß¥ó»Ô¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤È¥Ù¥È¥Ê¥à´ë¶È¤Ë¤è¤ëM&A¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Vietnam Innovation Hub¡ÊVIH¡Ë¤È¡¢ÆüËÜÂ¦¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ë ¥µ¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー³ô¼°²ñ¼Ò ¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¥Ï¥Î¥¤¼Â»Ü»þ¤ÎÍÍ»Ò
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤È¥Ù¥È¥Ê¥à´ë¶È¤¬Ä¾ÀÜÂÐÏÃ¤·¡¢»ö¶ÈÄó·È¤äM&A¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¥Ï¥Î¥¤¤Ë¤ÆÆ±ÍÍ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢IT¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¶µ°é¡¦EC¡¦AI¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¬Ìî¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à´ë¶È¤¬»²²Ã¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ûー¥Á¥ß¥ó³«ºÅ¤Ç¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¶È¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤«¤é¤Î»²²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¥Ï¥Î¥¤¼Â»Ü»þ¤ÎÍÍ»Ò
¡ÚËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¡Û
¡¦ M&A¤ä»ñËÜÄó·È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤È¥Ù¥È¥Ê¥à´ë¶È¤Î¥ê¥¢¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°
¡¦ ¸½ÃÏ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È£±ÂÐ£±¤ÇÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë
¡¦ÆüËÜ´ë¶È¤«¤é¤Î¡ÈµÕ¥Ô¥Ã¥Á¡É¤Ç¡¢¥Ëー¥º¤Ë±è¤Ã¤¿ÂÐÏÃ¤¬²ÄÇ½
¡¦ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëSVF¤È¶¦ºÅ
Á°²ó¥Ï¥Î¥¤¼Â»Ü»þ¤ÎÍÍ»Ò
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
1. ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë
»þ´Ö¡§¸á¸å¤ÎÍ½Äê
²ñ¾ì¡§Saigon Innovation Hub (SIHUB) in 123 Truong Dinh, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City.
2.¶¦Æ±³«ºÅµ¡´Ø
£±.Vietnam Innovation Hub¡ÊVIH¡Ë
Vietnam Innovation Hub¡ÊVIH¡Ë¤Ï¡¢Áí¹çÅª¤Ê¥ê¥½ー¥¹¤Î³èÍÑ¤È¥ªー¥×¥ó¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó´ðÈ×¤Î³«È¯¤ÈÏ¢·È¤òÀèÆ³¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£ Æ±¼Ò¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÆâ¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢²ÁÃÍÁÏ½Ð¤È¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ VIH¤Ï¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤Î¤â¤È¡¢´ë¶È¡¦¸¦µæµ¡´Ø¡¦À¯ÉÜµ¡´Ø¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÈË±É¤Ø¤Î¹×¸¥¤È¡¢ÁÏÂ¤¡¦³×¿·¡¦·ÐºÑ¤ª¤è¤Ó¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤òÂ¥¤¹´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£².¥µ¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー³ô¼°²ñ¼Ò
¥µ¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2005Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿ÆüËÜ½é¤Î¥µ¥¤¥ÈM&A¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à±¿±Ä´ë¶È¤Ç¤¹¡£¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼è°·¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¡¢»ö¶È¾ùÅÏ¡¦¥µ¥¤¥ÈÇäÇã¤ÎÃç²ð¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ¾®´ë¶È¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö»ö¶È¤òÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ëM&A¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢À¿¼Â¤«¤Ä¼Â¹ÔÎÏ¤¢¤ë»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤È³¤³°¤Î´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3.¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÍ½Äê¡Ë
»þ´ÖÂÓ ÆâÍÆ
13:30～14:00 ¼õÉÕ
14:00～14:10 ³«²ñ°§»¢
14:10～14:20 ¥µ¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¤è¤ê¤´°§»¢
14:20～14:50 ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤è¤ëµÕ¥Ô¥Ã¥Á¡Ê³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤È¥Ëー¥º¡Ë
14:50～15:20 ¥Ù¥È¥Ê¥à´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¡Ê¶È³¦Æ°¸þ¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡Ë
15:20～17:00 1ÂÐ1¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°
17:00～17:10 ÊÄ²ñ°§»¢
4.»²²Ã´ë¶È¡ÊÍ½Äê¡Ë
»²²Ã¤¹¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à´ë¶È¡¦ÆüËÜ´ë¶È¤Ï³ÎÄê¼¡Âè¡¢½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯6·î20Æü¤Ë¥Ï¥Î¥¤¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÆü±ÛM&A¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢IT¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¶µ°é¡¦EC¡¦AI¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¬Ìî¤«¤é¡¢À®Ä¹À¡¦Ï¢·È°ÕÍß¤Î¹â¤¤¥Ù¥È¥Ê¥à´ë¶È¤¬Â¿¿ô»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡§
🔹 BHMEDIA¡Ê¹¹ð¡¦AIÊ¬Ìî¡ÃÇä¾å¡§Ìó28²¯±ß¡Ë
Áí¼ø¶È°÷250Ì¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÊú¤¨¤ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÍ¿ô¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¡¢·ÝÇ½´ØÏ¢»ö¶È¡£
http://bhmedia.vn
🔹 GAPIT¡ÊSMSÇÛ¿®¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÃÇä¾å¡§22²¯±ß°Ê¾å¡Ë
SMSÇÛ¿®¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Âç¼ê¡£¹ñÆâ³°Âç¼ê¤Î¼è°ú¤ÈÏ¢·È¼ÂÀÓ¤¢¤ê¡£
https://gapit.com.vn/
🔹 TCOM CORPORATION¡ÊIT¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡ÃÇä¾å¡§Ìó2²¯±ß¡Ë
150Ì¾ÂÎÀ©¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢³«È¯´ë¶È¡£Â¿¹ñÀÒ¸þ¤±¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Î¼ÂÀÓ¤âËÉÙ¡£
https://tcom.vn/
🔹 Zeta Group JSC¡ÊHR¥Æ¥Ã¥¯¡¦µá¿Í¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡ÃÇä¾å¡§Ìó1500Ëü±ß¡Ë
¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¡Öfjob.vn¡×¤Ï¡¢¼ã¼Ô¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¸þ¤±¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£¥æー¥¶ー¿ô¤Ï120,000 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÊË¡¿Í¡¦¸Ä¿Í´Þ¤à¡Ë¤òÊú¤¨¤ë¡£
https://fjob.vn/
Á°²ó»²²Ã¤·¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à´ë¶È°ìÍ÷¡§
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u8fhILm5QqLPMiEsI6deFnnVliJDR3He/edit?gid=2017643898#gid=2017643898
📣 º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤«¤é¤Î´ë¶È¤òÊç¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ûー¥Á¥ß¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥µー¥Ó¥¹¶È¤¬Â¿¤¯»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡À¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡¿
¥Ù¥È¥Ê¥à´ë¶È¤È¤ÎM&A¡¦»ñËÜÄó·È¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼ÔÍÍ
¸½ÃÏ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿³¤³°Å¸³«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Î³§ÍÍ
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤ä½Ð¸ýÀïÎ¬¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ³¤³°´ë¶È¤È¤ÎÅý¹ç¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
¸½ÃÏ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤ÎÅê»ñ¡¦·Ð±Ä»²²è¤ò»Ö¸þ¤µ¤ì¤ëÅê»ñ²È¡¦»ö¶È²ñ¼ÒÍÍ
¢£»²²ÃÈñ¡ÚÆü±ÛM&A¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ÚÁ°Æü³«ºÅ¡Û´ë¶ÈË¬Ìä¥×¥í¥°¥é¥à
Á°Æü¤Ë´ë¶ÈË¬Ìä¥×¥í¥°¥é¥à¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«¤À¤±¤Î»²²Ã¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¸½»þÅÀ¤ÇË¬ÌäÀè¤Ï¤Þ¤À·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Á°²ó¤Ï°Ê²¼´ë¶È¤ËË¬Ìä¤·°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²ÃÄº¤¤Þ¤·¤¿´ë¶ÈÍÍ¤«¤éÂçÊÑ¹¥É¾¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»²²ÃÈñ¡ÚM&A¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ü´ë¶ÈË¬Ìä¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
29,800±ß(ÀÇ¹þ)
¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¹ñ²ÈÅª¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óµ¡´Ø¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¡£
Ã±¤Ê¤ë»ë»¡¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¡È½Ð²ñ¤¤¡É¤È¡È²ÄÇ½À¡É¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£
Ì¤Íè¤ò¶¦¤ËÉÁ¤¯½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ö»öÁ°¿½¹þ¥Úー¥¸URL: https://forms.gle/9VuXzi3ZRmwZzeQU8(https://forms.gle/9VuXzi3ZRmwZzeQU8)
Á°²ó¥Ï¥Î¥¤¼Â»Ü»þ¤ÎÍÍ»Ò
¢§Ãí°Õ
M&AÃç²ð»ö¶È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï»²²ÃÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥µ¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¢£¼ÒÌ¾¡§¥µ¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー³ô¼°²ñ¼Ò
¢£ÀßÎ©¡§2020Ç¯9·î1Æü
¢£ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ²£»³ ÎÉÍº
¢£»ñËÜ¶â¡§500Ëü±ß
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥µ¥¤¥ÈM&A»ö¶È¡¢M&AÃç²ð»ö¶È
¡ãÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¤Î¤ªÌä¹ç¤»¡ä
¥µ¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È