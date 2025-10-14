¥Ð¥¤¥¶ー³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô¤Î»ÔÎ©ÍÄÃÕ±à¡¦¾®Ãæ³Ø¹»56»ÜÀß¤Ë¶µ°é¸½¾ì¸þ¤±Ï¢Íí¥·¥¹¥Æ¥à ¡Ö¤¹¤°ー¤ë¡×¤òÆ³Æþ
Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ø¾ðÊóÈ¯¿®¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¶ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÅç½¨Åµ¡¢°Ê²¼¥Ð¥¤¥¶ー¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î1Æü¤è¤ê¡¢ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ª¤è¤Ó»ÔÎ©ÍÄÃÕ±à¡¢¾®Ãæ³Ø¹»¤Î·×56»ÜÀß¤Ë¶µ°é¸½¾ì¸þ¤±Ï¢Íí¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤¹¤°ー¤ë¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸ÇÛ¿®¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·çÀÊ¡¦ÃÙ¹ï¤ÎÏ¢Íí¼õÉÕ¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÎÇÛ¿®¡¦½¸·×¤Ê¤É¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ÇÆü¡¹¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÏ¢Íí¶ÈÌ³¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ï¢Íí¼êÃÊ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢¶µ¿¦°÷¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤äÊÝ¸î¼Ô¤È¤Î±ß³ê¤Ê¾ðÊó¶¦Í¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬ºöÄê¤·¤¿¡ÖGIGA¥¹¥¯ー¥ë¹½ÁÛ¤Î²¼¤Ç¤Î¹»Ì³DX¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶µ¿¦°÷¤ÈÊÝ¸î¼Ô´Ö¤ÎÏ¢Íí¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡×¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ÎÃæ¡¢ÆÁÅç»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ÔÎ©ÍÄÃÕ±à¡¦¾®Ãæ³Ø¹»¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ´Ö¤Î·çÀÊÏ¢Íí¤ä¤ªÃÎ¤é¤»¡¦»ñÎÁÇÛÉÛ¤ÎÏ¢Íí¼êÃÊ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤È±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¶µ°é¸½¾ì¸þ¤±Ï¢Íí¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¹â¤¤¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡Ö¤¹¤°ー¤ë¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÁÅç»Ô¤Î¶µ°é¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊó¶¦Í¤ÎÂÎÀ©¤¬À°¤¤¡¢¶µ¿¦°÷¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤Ë¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖGIGA¥¹¥¯ー¥ë¹½ÁÛ¤Î²¼¤Ç¤Î¹»Ì³DX¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡×
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_02597.html
¢£Æ³Æþ¤µ¤ì¤ëµ¡Ç½
¡ü¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤«¤é¤ÎÇÛ¿®
¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤«¤é¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë°ìÀÆÇÛ¿®¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´É³í¤Î³Æ»ÜÀß¤ËÂÐ¤¹¤ë±¿ÍÑ¾õ¶·¤ÎÇÄ°®¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ü·çÀÊ¡¦ÃÙ¹ïÏ¢Íí
·çÀÊ¡¦ÃÙ¹ï¡¦ÁáÂà¤ÎÏ¢Íí¤ò¡¢Æü»þ¤äÍýÍ³¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¼«Æ°ËÝÌõ
Â¾¸À¸ì´õË¾¼Ô¤¬¥¢¥×¥êÂ¦¤Ç¸À¸ì¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¼«Æ°ËÝÌõ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¸ì°Ê³°¤Ë13¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥óµ¡Ç½
Æü¾ï¤Î³Ø¹»µ»ö¤ò¥ß¥Ë¥Ö¥í¥°·Á¼°¤ÇÅê¹Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³Æ»ÜÀß¤ÎÍøÍÑÅÐÏ¿¼Ô¤Î¤ß¤Ëµ»ö¤ò¸ÂÄê¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ü¸ÄÊÌ¥á¥Ã¥»ー¥¸µ¡Ç½
ÆÃÄê¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤È¤Î¸ÄÊÌ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬É¬Í×¤ÊºÝ¤Ë¡¢¸ÄÊÌ¥á¥Ã¥»ー¥¸ÍÑ¤Î¥¹¥Úー¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¤¹¤°ー¤ë¡×¤Î³µÍ×
¡Ö¤¹¤°ー¤ë¡×¤Ï³Ø¹»-²ÈÄí-ÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¡Ö¶µ¿¦°÷¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤È¡ÖÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ë³Ø¹»¡×¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¼èÁÈ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶µ°é¸½¾ì¸þ¤±Ï¢Íí¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¹¤°ー¤ë¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ÎÆü¾ïÅª¤ÊÏ¢Íí¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë½¸Ìó¤·¡¢¶µ¿¦°÷¤äÊÝ¸î¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¶¨ÎÏ¼Ô¤È¤ÎÏ¢·ÈÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¡¢ÃÏ°è³Ø¹»¶¨Æ¯³èÆ°¤Î¿ä¿Ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤°ー¤ë¡×À½ÉÊ¥Úー¥¸ ¡§https://www.locas.info/sughool
¢¡¥Ð¥¤¥¶ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³µÍ×
¼ÒÌ¾ ¡¡¡¡¡¡¡§¥Ð¥¤¥¶ー³ô¼°²ñ¼Ò
URL ¡¡¡¡¡¡¡§https://www.visor.co.jp/
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±ØÆî2-14-19¡¡½»Í§À¸Ì¿Ì¾¸Å²°¥Ó¥ë5F
ÂåÉ½¼Ô ¡¡¡¡¡§ÃæÅç ½¨Åµ
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡¡¡§Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦¶µ°é°Ñ°÷²ñÍÍ¤Ê¤É¤Î¸ø±×À¤Î¹â¤¤¸½¾ì¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¾ðÊóÈ¯¿®¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤òÄó¶¡
¢¡ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥Ð¥¤¥¶ー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÈÎÇäÂ¥¿ÊÉô
URL¡¡¡¡¡¡ ¡§https://www.visor.co.jp/contact/other