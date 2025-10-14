Âè£±£³²óWeb¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ú´ë¶È¥°¥é¥ó¥×¥êÉôÌç¡ÛÆó¼¡¿³ºº¿Ê½Ð¥µ¥¤¥È¡¢Í¼±¼Ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¿³ºº°Ñ°÷¤òÈ¯É½
318¼Ò¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¢¥É¥Ð¥¿¥¤¥¶ー¥º¶¨²ñ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸¦µæµ¡¹½(½êºßÃÏ:ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ ÂåÉ½´´»ö: ÃæÂ¼ ½ÓÇ·)¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÃ´Åö¼Ô¤¬ÀÚâøÂöËá¤·¡¢´ë¶È¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤ò¤á¤¶¤¹¡Ö¥¦¥§¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î¥¦¥§¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¦¥§¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¾Þ¡×¡¢Web¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»²²Ã³Æ¼Ò¤ÎÁê¸ß¿³ºº¤Ê¤é¤Ó¤ËÆÃÊÌ¿³ºº°Ñ°÷¤Ë¤è¤ë°ì¼¡¿³ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ¿³ºº°Ñ°÷¤ÏÊÌ»æ»ñÎÁ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ì¼¡¿³ºº¤Ï»²²Ã´ë¶È77¼Ò¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ìÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¿³ºº°Ñ°÷¤Ë¤è¤ëÁê¸ß¿³ºº¡¢¤Þ¤¿ÆÃÊÌ¿³ºº°Ñ°÷37Ì¾¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢·×304¿Í¤Î¿³ºº°Ñ°÷¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆÀÉ¼¿ô¤Ë¤è¤ë¾å°Ì¥µ¥¤¥È¤òÆó¼¡¿³ºº¿Ê½Ð¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡´ë¶ÈBtoB¥µ¥¤¥È¾Þ¡¢8¥µ¥¤¥È
¢¡´ë¶ÈBtoC¥µ¥¤¥È¾Þ¡¢15¥µ¥¤¥È
¢¡¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¾Þ¡¢6¥µ¥¤¥È
¢¡¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¾Þ¡¢15¥µ¥¤¥È
°Ê¾å44¥µ¥¤¥È¤¬Æó¼¡¿³ºº¿Ê½Ð¡£
Æó¼¡¿³ºº¤Ï10·î14Æü¤«¤é10·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¿³ºº°Ñ°÷¤Ë¤è¤êÁê¸ß¿³ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢12·î4Æü¤Ë³Æ¾Þ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÂ£¾Þ¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆó¼¡¿³ºº¿Ê½Ð¥µ¥¤¥È°ìÍ÷¡Û
¢¡´ë¶ÈBtoB¥µ¥¤¥È¾Þ¡¡Æó¼¡¿³ºº¿Ê½Ð¥µ¥¤¥È¡¡¡Ê¥¨¥ó¥È¥êー½ç¡Ë
À¤³¦¤Î¤ªÂê¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¿·È¯ÁÛ¡ÃÆüËÜ¥¬¥¤¥·¡ß¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó»³ºê¥·¥²¥ë¡ÊÆüËÜ¥¬¥¤¥·³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
SKYSEA Client View ¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥È¡Ê£Ó£ë£ù³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
ÃÏ°è¶¦ÁÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖLumiarch¡×¡ÊNTTÅìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
DENSO Factory IoT¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥½ー¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒÞâéº¼Ë¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÞâéº¼Ë¡Ë
MI-6³ô¼°²ñ¼Ò ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡ÊMI-6³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
OPEN HUB¡ÊNTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
´äºêÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò ´ë¶È¥µ¥¤¥È¡Ê´äºêÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¢¡´ë¶ÈBtoC¥µ¥¤¥È¾Þ¡¡Æó¼¡¿³ºº¿Ê½Ð¥µ¥¤¥È¡¡¡Ê¥¨¥ó¥È¥êー½ç¡Ë
¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡Ê»°É©¼«Æ°¼Ö¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
ÆüÀ¶¿©ÉÊ¡¡´°Á´¥á¥·¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡ÊÆüÀ¶¿©ÉÊ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
Å·¶õ²óÏ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¾åÌî¿¶¶½¸ø¼Ò¡Ë
¥¿¥«¥é¥È¥ßー¸ø¼°¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¡Ë
¤Ä¤Ê¤¬¤ëËÜÃª¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò»°¾ÊÆ²½ñÅ¹¡Ë
BOTANIST ¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒI-ne¡Ë
¥¢ー¥¹À½Ìô¤Î¥·¥é¥ßÁêÃÌ¼¼¡Ê¥¢ー¥¹À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¤ª¤¦¤Á¤Þ¤ë¤´¤ÈÍ½ËÉ¶õ´ÖMAMOROOM¡Ê¥Þ¥â¥ëー¥à¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡Ê¥¢ー¥¹À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦»È¤¦¡©NISAÇ¯´ÖÅê»ñÏÈ»È¤¤ÀÚ¤ê³èÍÑ½Ñ¡Ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
FX¤Ï¤¸¤á¤ë¤Ê¤é¡¢¿¿¼Â¤ò³Ø¤Ö¤Î¤À¡ª¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎFX¡Ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
ÅìµÞ¡¦ÅìµÞÅÅÅ´¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÊÅìµÞ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
Shupatto ¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥Ê¡Ë
¥ª¥ì¥ó¥¸¥Úー¥¸net¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ì¥ó¥¸¥Úー¥¸¡Ë
¥°¥êー¥ó¥Ñー¥¯»³Åì¡Ê±ü°Ë¿á´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í²¸»òºâÃÄºÑÀ¸²ñ»ÙÉô¡¡ºë¶Ì¸©ºÑÀ¸²ñ²Ã¿ÜÉÂ±¡¡Ê¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í²¸»òºâÃÄºÑÀ¸²ñ»ÙÉô ºë¶Ì¸©ºÑÀ¸²ñ²Ã¿ÜÉÂ±¡¡Ë
¢¡¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¾Þ¡¡Æó¼¡¿³ºº¿Ê½Ð¥µ¥¤¥È¡¡¡Ê¥¨¥ó¥È¥êー½ç¡Ë
¥«¥Ã¥×¥Ìー¥É¥ë¤ò¥Õ¥©ー¥¯¤Ç¿©¤Ù¤ë¤È3³äÁý¤·¤Ç¤¦¤Þ¤¤!? WEB¥µ¥¤¥È¡ÊÆüÀ¶¿©ÉÊ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
GOOD FOODS World¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥Ã¥¹¥¤¡Ë
¤³¤ì¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー¡©¡ÊÍ³ÚÀ½²Û³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
³Ø¹»Ë¡¿Í¶áµ¦Âç³Ø ÁÏÎ©100¼þÇ¯¥µ¥¤¥È¡Ê³Ø¹»Ë¡¿Í¶áµ¦Âç³Ø¡Ë
·ÐÈñÀº»»¤¢¤ë¤¢¤ë¥«¥ë¥¿¡ÊGO³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
É´ÍÍ¿Þ¡ÃÂç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¡Ë
¢¡¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¾Þ¡¡Æó¼¡¿³ºº¿Ê½Ð¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡Ê¥¨¥ó¥È¥êー½ç¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒÊ¬ÀÏ²° ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÊ¬ÀÏ²°¡Ë
£Ó£ë£ù³ô¼°²ñ¼Ò ¿·Â´ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡Ê£Ó£ë£ù³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥·¥ó ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥·¥ó¡Ë
ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥°¥ëー¥× ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Önissin.com¡×¡ÊÆüÀ¶¿©ÉÊ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒSUBARU¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒSUBARU¡Ë
DENSO ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥½ー¡Ë
Âô°æÀ½Ìô¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡ÊÂô°æÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
ÃÝÃæÄí±àÎÐ²½¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÃÝÃæÄí±àÎÐ²½¡Ë
¥Ë¥Ã¥¹¥¤¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥Ã¥¹¥¤¡Ë
¥Ë¥Ã¥«¥¦¥ð¥¹¥ー¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ê¥Ë¥Ã¥«¥¦¥ð¥¹¥ー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥Þ¥ó¥È¥¤¥º¡¡¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥Þ¥ó¥È¥¤¥º¡Ë
¥¹¥¿¥ó¥ìーÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Ê¥¹¥¿¥ó¥ìーÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¥Ý¥¹¥¿¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡Ê¥Ý¥¹¥¿¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¥¢¥¸¥Ñ¥ó¥À¥µ¥¤¥È¡ÊÌ£¤ÎÁÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
½¸±Ñ¼Ò 2026Ç¯ÅÙ ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò½¸±Ñ¼Ò¡Ë
¢¡ÆÃÊÌ¿³ºº°Ñ°÷¤Î³§ÍÍ¡¡¡Ê£µ£°²»½ç¡Ë
ÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤Ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÌó30Ç¯¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ï´ë¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÁ³¡¢½é´ü¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥¦¥§¥ÖÃ´Åö¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¶ÈÌ³¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¯¿¼¤¯¤Ê¤ê¡¢¶ÈÌ³¤ÏºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Â¿¤¯¤Î¥Äー¥ë¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ËÇ¤¤»¤ëÎÎ°è¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤â´ë¶È¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎóÕÌÀ´ü¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÎÎ°è¤Ç³èÌö¤·¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÊý¤¬¡¢ÆÃÊÌ¿³ºº°Ñ°÷¤È¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¥µ¥¤¥È¿³ºº¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¼«¤é¤¬¥É¥á¥¤¥ó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥¦¥§¥Ö¥µー¥Ðー¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢HTML¤òµ½Ò¤·¸ø³«¤·¤¿¤ê¡¢
¡¦½¸µÒ¤Î¤¿¤á¤Î¥Ð¥Êー¹¹ð¤ò¼«ºî¤·¤¿¤ê¡¢
¡¦¥µー¥Ðー¤ÎÀ¸¥í¥°¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹²òÀÏ¤·¤¿¤ê¡¢
¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃç´Ö¤òÃµ¤·¤Æ»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÁ°½Ò¤Î¶ÈÌ³ÎÎ°è¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò¡¢¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÎ´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
¹¤¤»ëÅÀ¤«¤é¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¥µ¥¤¥È¤ÎÉ¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢³§¤µ¤Þ¤Ø¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ÏÆÃÊÌ¿³ºº°Ñ°÷Ê¬¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤Î¿³ºº°Ñ°÷¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¿ô¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¿³ºº°Ñ°÷ÆÃÊÌ¹×¸¥¾Þ¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¿³ºº°Ñ°÷¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤´»²²Ã¤Î³§¤µ¤ÞÊÂ¤Ó¤ËÆÃÊÌ¿³ºº°Ñ°÷¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢¼¡Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤â¤è¤êÈ¯Å¸¤·¤¿·Á¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¶¦´¶¤·¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Ï»²²Ã¤»¤º¤È¤â¡¢¿³ºº¤Î¤ß¼Â»Ü¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÊÌ¿³ºº°Ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï£³£·¿Í¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤Ï¤³¤Á¤é¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
https://dmi.jaa.or.jp/general-browse/view/3879
Áêß· ÂçÊ¿»á¡ÊÆüËÜÍ¹À¯³ô¼°²ñ¼Ò/ÆüËÜÍ¹ÊØ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
½©»³ Âç»Ö»á¡Ê¥ê¥¯¥ëー¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼¼ SaaS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë
°ËÆ£ ¹¨Î´»á¡ÊBtoB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸¦µæ½ê ÂåÉ½¡Ë
Ãö·§ ÉÒÇî»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÂè°ì»æ¹Ô ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô ¥·¥Ë¥¢¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë
¹¾Ã¼ ¹À¿Í»á¡ÊiUÂç³Ø¶µ¼ø¡¢¹¾Ã¼¹À¿Í»öÌ³½ê ÂåÉ½¡¢MAIDX LLCÂåÉ½¡¢AlMONDO»ö¶È¸ÜÌä¡Ë
Âç»³ °áÈþ»á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¤Ù¥ê¥ó¥¯ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
¾®Àî µ®»Ë»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÇé ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
±üÌî ¾¼¸÷»á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Ä ¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹»ö¶ÈÉô¡Ë
¾®ºû Ê¸»á¡Ê¹çÆ±²ñ¼Ò¥«¥é¥Õ¥ë ÂåÉ½ / ÆüËÜ¹©¶ÈÂç³ØÀìÌç¿¦Âç³Ø±¡ ½Ú¶µ¼ø¡Ë
ÀîÅº Î´»á¡Ê¥¨¥Ð¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò CEO¡Ë
ËÌÅÄ ÀÅÈþ»á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥¹ ¼èÄùÌò¼¹¹ÔÌò°÷ / °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¿·Àã Íý»ö¡Ë
ËÌ¸« Íµ²ð»á¡Ê¥µ¥¦¥Ê´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë
¾®ÎÓ Íµ»á¡Ê¥ê¥ó¥«ー¥º³ô¼°²ñ¼ÒCMO¡Ë
¾®¾¾ Í¼Í´»á¡Êcolabofact³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
ºûÀî ÌÀ¿Í»á¡ÊBeReal ÆüËÜ»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡Ë
¿··§ ¼÷´ð»á¡Ê¥µ¥ó¥È¥êー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¶Üß· ÏÂ¼ù»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¥Çー¥¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶É/ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³Ø²ñÍý»ö¡Ë
Á¾º¬ ÄªÂÙ»á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥·¥ó¥° ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀïÎ¬Éô ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÃ´ÅöÉôÄ¹¡Ë
¹âÄÅ Ä¾Ìé»á¡Ê¥³¥¹¥âÀÐÌý¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Éô¡Ë
ÅÄÃæ ¼¢»Ò»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒBreathe ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë
ÅÄÃæ µ£»á¡ÊSC¥Ç¥¸¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óËÜÉôÉûËÜÉôÄ¹¡Ë
Ä¹ È¼¼ù»á¡Ê¥é¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¹õ³ë¸¶ ´²»á¡ÊTranspiritÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
»þÄÅ Í´¸Ê»á¡ÊNRI¥Í¥Ã¥È¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò Web¥Ç¥¶¥¤¥ó»ö¶ÈÉô Web¥×¥í¥Ç¥åー¥µー/UX¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡Ë
À¾ÅÄ ·ò»á¡Ê¥¥ä¥Î¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óËÜÉô ÉôÄ¹¡Ë
¿¼¸« ²ÅÌÀ»á¡ÊÅìµþÍý²ÊÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô¹ñºÝ¥Ç¥¶¥¤¥ó·Ð±Ä³Ø²Ê½Ú¶µ¼ø¡Ë
Á¥¶¶ ÍªÇÏ»á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ó¥« ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
ÊæÀÑ ¹¯Í§»á¡Ê¥é¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
ËÜ´Ö ½¼»á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥é¥Ü ÂåÉ½¼èÄùÌò ½êÄ¹¡Ë
¿å¾å µ®°ìÏ¯»á¡ÊÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
Â¼¾å ½á°ì»á¡Ê¸µ¥¥ä¥Î¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¿¹ÅÄ Íº»á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥ë¥«¥á ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
È¬ÌÚ¶¶ ¥Ñ¥Á ¾»Ìé»á¡ÊÆüËÜ¥¢¥¤¡¦¥Óー¡¦¥¨¥à³ô¼°²ñ¼Ò ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥Ê¥¸¥ã¥¤¥¶ー¡Ë
²£ÂçÏ© ËÒ»Ò»á¡ÊÊÆ·Ï¹¹ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÅý³çÉôÄ¹¡Ë
µÈºê ÃÒÀµ»á¡ÊTo be continued¹çÆ±²ñ¼Ò ÂåÉ½¡Ë
»ÍÃ« »ÖÊæ»á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥×¥ì¥¹ WebÃ´Åö¼ÔForum ÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¼ã·ª Ä¾ÏÂ»á¡ÊRelo Metrics¡Ë