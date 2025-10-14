Asana¡¢Zuora¤ÎRevenueÀ½ÉÊ·²¤òÆ³Æþ¤· Ê£»¨¤Ê²Á³ÊÀïÎ¬¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¼ý±×´ðÈ×¤òºÆ¹½ÃÛ
¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¼ý±×²½¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ëZuora¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥ì¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¥·¥Æ¥£¡¢ÆüËÜË¡¿Í Zuora Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·¬Ìî ½ç°ìÏº¡¢°Ê²¼Zuora¡Ë¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥Æ¥£¥Ö¥ïー¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ëAsana, Inc.¡Ê°Ê²¼ Asana¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Zuora Revenue¤ª¤è¤ÓZuora Billing¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ³ÆþÇØ·Ê¡Û
Asana¤Ï¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤¬ºÇÂç¸Â¤Ë»ö¶È¤òÀ®¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥êー¥Àー¤ä¥Áー¥à¤Î¶¨¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥Æ¥£¥Ö¥ïー¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥Äー¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥×¥é¥óÀß·×¡¢¥æー¥¶ー¤´¤È¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤Ê·ÀÌóÂÎ·Ï¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º·ÀÌó¡¢¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥À¥¯¥ÈÀïÎ¬¤Ê¤É¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¼ý±×²½¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Çä¾å¤ä·ÀÌó·ÁÂÖ¤ÎµÞÂ®¤ÊÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ÎERP¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤¤Ê£»¨À¤¬È¯À¸¡£³ÆÉôÌç¤Ç¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëºî¶È¤¬Áý¤¨¡¢¥Çー¥¿¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤ä¼ý±×Ç§¼±¤ÎÀµ³ÎÀ¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ³Æþ¸ú²Ì¡Û
Asana¤Ï¡¢Zuora Billing¤ª¤è¤ÓZuora Revenue¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥ì¥Ù¥ë¤Î¹âÅÙ¤ÊÀ½ÉÊ¹½À®¤ä¡¢ÃÏ°è¡¦ÄÌ²ß¡¦²Ý¶â¥â¥Ç¥ë¤Î°Û¤Ê¤ëÊ£¿ô¥Á¥ã¥Í¥ë¤«¤é¤Î·ÀÌó¡¢Ê£¿ôÇ¯·ÀÌó¡¿ÀÁµá½ñÈ¯¹Ô¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥Ëー¥º¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢AI¤Ë¤è¤ë¼ý±×Ç§¼±¤Î¼«Æ°²½¤Ë¤è¤ê¡¢ºâÌ³ÉôÌç¡¦²ñ·×ÉôÌç¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¸úÎ¨¤òÂçÉý¤Ë²þÁ±¡£¥Çー¥¿¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê²Ä»ë²½¤ä¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÀ°¹çÀ³ÎÊÝ¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚAsana¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Ë¡¿ÍÌ¾¡¡¡§Asana, Inc.
ÂåÉ½¡¡¡¡¡§Dan Rogers
½êºß¡¡¡¡¡§633 Folsom Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107 United States
»ö¶È³µÍ×¡§¥³¥é¥Ü¥ìー¥Æ¥£¥Ö¥ïー¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥Äー¥ë¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡ÚZuora¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Zuora(R)¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦¸þ¤±¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¼ý±×¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ëTotal Monetization¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥×¥í¥À¥¯¥ÈÈÎÇä¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤«¤é¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡Ê¥¹¥È¥Ã¥¯·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ë¤Ø¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÊÑ³×¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¿·µ¬¸ÜµÒ³ÍÆÀ¡¢´ûÂ¸¸ÜµÒ¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥»¥ë¡¦¥¯¥í¥¹¥»¥ë¤Î¶¯²½¡¢²òÌóÎ¨¤Îºï¸º¤Ë¤è¤ë¼ý±×¸þ¾å¤È¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¤ÎERP¤äCRM¡¢ÈÎÇä´ÉÍýÅù¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¡¢¸«ÀÑ¡¢WebÈÎÇä¡¢·ÀÌó´ÉÍý¡¢ÀÁµá¡¦²ó¼ý¡¢¼ý±×Ç§¼±¡¢¥ì¥Ýー¥È¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¡¢°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Zuora¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥½¥Ëー¡¢¥ê¥³ー¡¢¥È¥è¥¿¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡¢»°É©ÅÅµ¡¡¢freee¡¢SmartHR¡¢ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¢STORES¡¢ÌïÀ¸¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¤Ï1,000¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤ËÂÐ¤·¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¡¢¥Ç¥ó¥Ðー¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¢ËÌµþ¡¢¥·¥É¥Ëー¡¢¥Á¥§¥ó¥Ê¥¤¡¢Åìµþ¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Zuora¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È< https://jp.zuora.com/ >¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£