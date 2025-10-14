Fusic¡¢¡ØFUKUOKA SPACE TECH NIGHT 2025¡Ù¤ËÅÐÃÅ
³ô¼°²ñ¼Ò£Æ£õ£ó£é£ã¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ç¼ÉÙÄç²Å¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØFUKUOKA SPACE TECH NIGHT 2025¡Ù¡Ê¼çºÅ¡§Ê¡²¬¸©±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¸¦µæ²ñ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¼Ò°÷¤¬ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
FUKUOKA SPACE TECH NIGHT 2025¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØFUKUOKA SPACE TECH NIGHT 2025¡Ù¤Ï¡¢10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØNIHONBASHI SPACE WEEK 2025(https://www.crossu.org/spaceweek/)¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©¤¬¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ÅÐÃÅ¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ê¡²¬¤Î´ë¶È¤¬¼è¤êÁÈ¤à±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¸©¤Ï¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»º¶È¤äIT»º¶È¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤äÆÈ¼«¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò»ý¤ÄÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡¢¥í¥±¥Ã¥È¡¢¿Í¹©±ÒÀ±¤ä¤½¤ÎÉôÉÊ¤Î³«È¯¡¢±ÒÀ±¥Çー¥¿Íø³èÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Ê¡²¬È¯¤Î±§Ãè´ØÏ¢´ë¶È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤äµ»½Ñ¡¢Ï¢·È¤Î²ÄÇ½À¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¸©¤Ë¤ª¤±¤ë±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤äÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ³µÍ×
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡¡¡§FUKUOKA SPACE TECH NIGHT 2025
¡¦³«ºÅÆü»þ¡¡¡¡¡§2025Ç¯10·î30Æü(ÌÚ)¡¡17¡§00～20¡§00¡Ê¼õÉÕ³«»Ï 16¡§30¡Ë
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡¡¡¡¡§X-NIHONBASHI TOWER(https://www.x-nihonbashi.com/#map)¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¼¼Ä®£²-£±-£±¡Ë
¡¦¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ê¡²¬¸©±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¸¦µæ²ñ
¡¦³«ºÅÌÜÅª¡¡¡¡¡§Ê¡²¬¸©¤¬¡ÖNIHONBASHI SPACE WEEK 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÐÃÅ¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ê¡²¬È¯¤Î±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äµ»½Ñ¥·ー¥º¤ò¹ñÆâ³°¤Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡È¯¿®¤¹¤ë¡£
¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡¡¡§
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡- ³«²ñ°§»¢¡¦Ê¡²¬¸©¤Î¼èÁÈ¾Ò²ð¡§¡ÖÊ¡²¬È¯¤Î±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡- ¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¡ÖÊ¡²¬¤«¤é±§Ãè¤Ø¡ªÃÏ°è¤Ç¼è¤êÁÈ¤à±ÒÀ±³«È¯¤ÎºÇÁ°Àþ¡Ê²¾¡Ë¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡- ¸©Æâ´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥Ô¥Ã¥ÁÅÐÃÅ¡ÊÅö¼Ò´Þ¤à£¶¼ÒÍ½Äê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ »ö¶ÈËÜÉô/Àè¿Ê»ö¶ÈÉôÌç ÉôÌçÄ¹/¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¡µÈÌî ²íÌí(https://fusic.co.jp/members/54)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ö±§Ãè ¡ß ¥¯¥é¥¦¥É¤Ç±§Ãè»º¶È¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ëFusic¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡- ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°
¡¦»²²ÃÊýË¡¡¡¡¡¡§»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZmRaqDaLNxulsvoA1WgC2Pr-imEDmzj_6JF-TEhHcElrIzA/viewform)¤«¤é
¡¦»²²ÃÈñ¡¡¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ¡ÊÍ×»öÁ°¿½¹þ¡Ë¡¡¢¨¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤ÏÍÎÁ¡Ê²ñÈñ 1,000±ß¡¿¿Í¡Ë
¡¦Äê°÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ìó100Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡¡¡¡¡§±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ø·¸¼Ô¡¢¸¦µæµ¡´Ø¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¡¢³ØÀ¸¤Ê¤É
¡¦´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡§NIHONBASHI SPACE WEEK 2025¡Ê²ñ´ü¡§2025Ç¯10·î28Æü～31Æü¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://www.robot-system.jp/support/4408)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¦AI Åù¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢±§Ãè´ØÏ¢¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ä´ë¶È¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë±§Ãè»º¶È´ØÏ¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤ÎÅÐÃÅ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ê¡²¬È¯¤Î±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥¯¥é¥¦¥Éµ»½Ñ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤¯È¯¿®¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã»²¹Í¡ä±§ÃèÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¼Ò¤ÎºÇ¶á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
Fusic¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØNIHONBASHI SPACE WEEK 2025¡Ù½ÐÅ¸¡Ê2025Ç¯10·î10ÆüÇÛ¿®¡Ë
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000079.000046080.html
Fusic¡¢¡ÖAWS Space Accelerator¡§APJ 2025¡×»Ù±ç¤òËÜ³Ê»ÏÆ°¡Ê2025Ç¯10·î8ÆüÇÛ¿®¡Ë
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000077.000046080.html
Fusic¡¢¡Ø¶å½£±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¥ã¥é¥Ð¥ó2025¼¯»ùÅç¡Ù¤ËMoon Sponsor¤È¤·¤Æ¶¨»¿¡Ê2025Ç¯£¹·î18ÆüÇÛ¿®¡Ë
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000072.000046080.html
Fusic¡¢À¾ÆüËÜºÇÂçµé¤Î±§Ãè¥¥ã¥ê¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØSpace Launch in ¶å½£ 2025¡Ù¤Ë½ÐÅ¸¡Ê2025Ç¯£¹·î11ÆüÇÛ¿®¡Ë
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000046080.html
Fusic¡¢±§Ãè»ö¶È¤òËÜµ¤¤Ç³Ø¤Ö¼ÂÁ©Åª¥×¥í¥°¥é¥à¡Ø¥¢¥¹¥È¥í¥¥ã¥ó¥×2025¡Ù¤Ë¥Ö¥í¥ó¥º¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¶¨»¿¡Ê2025Ç¯£¸·î27ÆüÇÛ¿®¡Ë
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000067.000046080.html
Fusic¡¢¥¿¥¤ºÇÂçµé¤Î±§Ãèµ»½Ñ¤ÈÃÏÍý¾ðÊó¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸¼¨²ñ¡ØThailand Space Expo 2025¡Ù¤Ë½ÐÅ¸¡Ê2025Ç¯£¸·î22ÆüÇÛ¿®¡Ë
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000046080.html
Fusic¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¹ñºÝ±§Ãè²ñµÄ¡ØIAC 2025¡ÊInternational Astronautical Congress 2025¡Ë¡Ù¤Ë½ÐÅ¸¡Ê2025Ç¯£¸·î13ÆüÇÛ¿®¡Ë
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000061.000046080.html