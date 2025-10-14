Åìµþ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ï¥¦¥¹¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì±¿±Ä¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¡¢¥³ー¥¹´ÉÍýµ¡³£¡¦»ñºà¤ÎÁí¹çÅ¸¼¨²ñ¡Ö2025¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¿ー¥Õ¥·¥çー¡×¤Ë½ÐÅ¸
¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ëÅìµþ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎÓ ÃÎÇ·¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦7Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2025¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¿ー¥Õ¥·¥çー¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Á´¹ñ¥´¥ë¥Õ¾ì´ØÏ¢»ö¶È¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì±¿±Ä¤Ë⽋¤«¤»¤Ê¤¤À½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¡¢¤ª¤è¤Ó¥³ー¥¹´ÉÍýµ¡³£¡¦»ñºà¤ÎÁí¹çÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¥Öー¥¹¡Ê¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§64¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì´ð´´¥·¥¹¥Æ¥àµÚ¤Ó¥´¥ë¥Õ¾ìÀìÍÑ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥ªー¥Àー¥·¥¹¥Æ¥àÅù¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì±¿±Ä¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦2025¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¿ー¥Õ¥·¥çー
³«ºÅÆüÄø¡§
2025Ç¯11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡9:00～17:00
2025Ç¯11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡9:00～14:00
¢¨¼õÉÕ½ªÎ»»þ´Ö¤Ï¡¢Î¾Æü¤È¤âÊÄ²ñ»þ´Ö¤Î1»þ´ÖÁ°¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡¡¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡¡¥Ûー¥ë£±¡¢¥Ûー¥ë£²
Æþ¾ìÎÁ¡§Á°Çä·ô1,000±ß¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡ËÅöÆü·ô2,000±ß
¼çºÅ¡§Á´¹ñ¥´¥ë¥Õ¾ì´ØÏ¢»ö¶È¶¨²ñ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.jgia.org/japanturfshow2025
¢£½ÐÅ¸ÆâÍÆ
¡¦SwingClub-CLOUD
¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î¶ÈÌ³¤òÁí¹çÅª¤Ë´ÉÍý¡¦¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥»¥ë¥Õ²½µ¡Ç½¤ä¥¢¥×¥ê³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÍøÊØÀ¸þ¾å¡¢½¸µÒ¤Ê¤É¥´¥ë¥Õ¾ì·Ð±Ä¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.tsh-world.co.jp/swing/
¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Þ¥ë¥Á¥ªー¥Àー¥·¥¹¥Æ¥à
¥´¥ë¥Õ¾ì¥ì¥¹¥È¥é¥óÀìÍÑ¤Î¥ªー¥Àー¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£1¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç3¼ïÎà¤Î¥ªー¥ÀーÊýË¡¡Ê¥Æー¥Ö¥ë¥ªー¥Àー¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ªー¥Àー¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¡Ë¤«¤éÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
URL¡§https://www.tsh-world.co.jp/swing/rmo/
¡¦¥´¥ë¥Õ¾ì¥¢¥×¥ê
¥´¥ë¥Õ¾ìÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò´ÊÃ±¤ËºîÀ®¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¯ー¥Ý¥óÈ¯¹Ô¤ä¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤Ë¤è¤ë½¸µÒ¡¢SwingClub-CLOUD¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤¬¿Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.tsh-world.co.jp/swing/golfcourseapp/
¢£Åìµþ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://www.tsh-world.co.jp/¡Ë
¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢±¿ÍÑÊÝ¼é¡¢¥Þ¥¤¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥½¥Õ¥È¤Î´ë²è¡¢³«È¯¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÆÈÎ©·ÏIT´ë¶È¤Ç¤¹¡£1976Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍèÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¶È³¦ÃÎ¼±¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤Ë¡¢AI¤äIoT¤ò³èÍÑ¤·¤¿³«È¯¤ä¥Çー¥¿Íø³èÍÑÊ¬Ìî¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹Åù¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤ÇºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¡¦¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤òÍøÍÑ¤·¤¿Åö¼ÒÆÈ¼«¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó°Æ¤È¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎÓ ÃÎÇ·
ËÜ¼Ò½»½ê¡¡¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ8-4-13 ¸ÞÈ¿ÅÄJP¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°6³¬
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§1976Ç¯
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
Åìµþ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥´¥ë¥Õ¥·¥¹¥Æ¥à¥µー¥Ó¥¹Éô
E-mail¡§swingclub@tsh-world.co.jp