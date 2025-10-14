NRI¥»¥¥å¥¢¡¢11·î13Æü¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Ö²ÁÃÍÁÏÂ¤·Ð±Ä¤ÎÌ¤Íè¡×¤ò³«ºÅ
NRI¥»¥¥å¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢NRI¥»¥¥å¥¢¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢¡ÖÀßÎ©25¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡NRI¥»¥¥å¥¢¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö²ÁÃÍÁÏÂ¤·Ð±Ä¤ÎÌ¤Íè～·ãÆ°¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³×¿·»þÂå¤ËÉÁ¤¯¡¢¥»¥¥å¥¢¤Ê¼Ò²ñ～¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¡¢ÌµÎÁ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿µ»½Ñ³×¿·¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òº¬Äì¤«¤éÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ë¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ä´ûÂ¸»ö¶È¤Î¿¼²½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢µ»½Ñ³×¿·¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤Û¤É¿·¤¿¤ÊÉÔ³Î¼ÂÀ¤ä¥ê¥¹¥¯¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î½ÅÍ×À¤Ï°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢AI¤äÂÑÎÌ»Ò·×»»µ¡°Å¹æ¡ÊPQC¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿³×¿·Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÈ¯Å¸¤ä¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¡Ö²ÁÃÍÁÏÂ¤·Ð±Ä¤ÎÌ¤Íè¡×¤òÅ¸Ë¾¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î³µÍ×
¥Æー¥Þ¡§²ÁÃÍÁÏÂ¤·Ð±Ä¤ÎÌ¤Íè～·ãÆ°¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³×¿·»þÂå¤ËÉÁ¤¯¡¢¥»¥¥å¥¢¤Ê¼Ò²ñ～
Æü¡¡»þ¡§2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë13¡§00～15¡§25
·Á¡¡¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®
¼ç¡¡ºÅ¡§NRI¥»¥¥å¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¶¨¡¡ÎÏ¡§JBpress¡¿Japan Innovation Review
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¤ª¤â¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à
- 13:00～13:05 ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡¦³«²ñ¤Î¤´°§»¢NRI¥»¥¥å¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡·úÏÆ ½Ó°ì
- 13:05-13:40 ´ðÄ´¹Ö±é¡ÖAI»þÂå¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤·Ð±Ä¡×Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡ Áá°ðÅÄÂç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë ¶µ¼ø¡¡Æþ»³ ¾Ï±É»á
- 13:45-14:05¡¡¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£±¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¡ØÆ©ÌÀÀ¡Ù¤¬´ë¶È²ÁÃÍ¤ò·è¤á¤ë»þÂå¡¡¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£É¾²ÁÀ©ÅÙ¤Î¸½ºß¤ÈÌ¤Íè¡×NRI¥»¥¥å¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò ¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¡Æþß· ¹¯µª
- 14:10-14:30¡¡¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£²¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬½ñ¤´¹¤¨¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÌ¤Íè¡×NRI¥»¥¥å¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò ¸¦µæ¼ç´´¡¡ÅÄÏ¶ ¾ÈÇî
- 14:35-14:55¡¡¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£³¡ÖPQC°Ü¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ¿·Æ°¸þ¤Èº£¤«¤é¤Ç¤¤ëÈ÷¤¨¡× NRI¥»¥¥å¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò ¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¡¹âÌÚ Íµµª
- 15:00-15:25¡¡ÆÃÊÌ¹Ö±é¡ÖSF»×¹Í¤Î³èÍÑË¡¡§¼Ð¤á¾å¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ÁÛÄê³°¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¤ë¡×µõ¹½³Ø¼Ô¡¢±þÍÑ¾®Àâ²È¡¢SFÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¡µÜËÜ Æ»¿Í»á
ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://jbpress.ismedia.jp/ts/seminar/20251113/
¢¨¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¹Ö±éÆâÍÆÅù¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£