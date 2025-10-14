¥í¥ì¥¢¥ë ¥ê¥µー¥Á¡õ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥¤¥ª¥óÁê¸ßºîÍÑ¤¬³ð¤¨¤ë³×¿·¡ª¼¡À¤Âå²½¾ÑÉÊÁÇºà¤ò³«È¯
À¤³¦ºÇÂç¤Î²½¾ÑÉÊ²ñ¼Ò¥í¥ì¥¢¥ë¥°¥ëー¥×¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ³«È¯ÉôÌç¤Ç¤¢¤ë¥í¥ì¥¢¥ë ¥ê¥µー¥Á¡õ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¸¦µæ½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢½êÄ¹¡§¥¢¥ß¥Ã¥È¡¦¥¸¥ã¥ä¥º¥ï¥ë¡¢°Ê²¼R&I¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Î¸Þ½½Åç·ò»Ë¸¦µæ°÷¤Ï2025Ç¯9·î25Æü¤Ë¹©³Ø±¡Âç³Ø¿·½É¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹âÊ¬»Ò³Ø²ñ´ØÅì»ÙÉô¼çºÅ¤ÎFuture Trend in Polymer Science 2025 (FTiPS2025)¡Ö¥¥ì¥¤¤ò¤Ä¤¯¤ë-²½¾ÑÉÊ¤È²Ê³Ø¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥ª¥óÁê¸ßºîÍÑ¤Ë¤è¤ëµ¡Ç½À¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤ÎÁÏÀ½¤È¤½¤Î²½¾ÑÉÊ¤Ø¤Î±þÍÑ¡×¤ÈÂê¤¹¤ë¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÊ¬»Ò³Ø²ñ´ØÅì»ÙÉô¤ÏËèÇ¯¡¢¹âÊ¬»Ò¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¾ÍèÍË¾¤Ê²Ê³Øµ»½Ñ¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¡¢Future Trend in Polymer Science¤ÈÂê¤¹¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Þ½½Åç¸¦µæ°÷¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î²½¾ÑÉÊ¤È²Ê³Ø¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹Ö±é²ñ¤È¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¡¢²½¾ÑÉÊ´ë¶È¤Î¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²½¾ÑÉÊ¤Ï¡¢ÍÏ±Õ¡¢Ê¬»¶±Õ¡¢¥¯¥êー¥à¡¢¥²¥ë¤Ê¤É¤Î¡¢¸ÇÂÎ¤È±ÕÂÎÎ¾Êý¤ÎÀ¼Á¤òÊ»¤»»ý¤ÄÇ´ÃÆÀÂÎ¡Ê½À¤é¤«¤¤¹½Â¤¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¡¢¥½¥Õ¥È¥Þ¥¿ー¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈéÉæÅÉÉÛ¸å¤Ë¤ÏÍÏÇÞ¤Î´øÈ¯¤Ë¤è¤ëÎ®Æ°¤äÇ»½Ì¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶ÊÑ²½¤ËÅ¬±þ¤·¡¢¥Õ¥£¥ë¥à·ÁÀ®¡¢ÌýºÞ¥«¥×¥»¥ë²½¡¢ÂÑ¿åÀ¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¶¦Í·ë¹ç¤Ë¤¯¤é¤Ù¤Æ·ë¹ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬Äã¤¤¥¤¥ª¥ó·ë¹ç¡¢¿åÁÇ·ë¹ç¡¢¤ª¤è¤ÓÁÂ¿åÀÁê¸ßºîÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥Þ¥¿ー¤Ï¡¢¸¶ºàÎÁ¤Ç¤¢¤ëÊ¬»Ò¼ï¤ÎÁªÂòµÚ¤Ó¤½¤Î´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê·ÁÂÖ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²½¾ÑÉÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö½À¤é¤«¤¤¡×¹½Â¤ÂÎ¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¡¢ÈéÉæ¤Î¾å¤Ç´Ä¶ÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ·ë¹ç¤ò²ÄµÕÅª¤ËºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜÅª¤È¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÈ¯¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ë¥íー¥¹Í¶Æ³ÂÎ¤Ç¤¢¤ë¥Ý¥ê¥¯¥ª¥¿¥Ë¥¦¥à-67¡ÊPQ67¡Ë¤È¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥Õ¥£¥Á¥ó»À¡ÊPA¡Ë¤ò¡¢Ç»ÅÙ¡¢ÈæÎ¨¡¢pH¤òÀ©¸æ¤·¤Æº®¹ç¤·¤ÆÁÏÀ½¤·¤¿¥Ê¥Î¥²¥ëÎ³»Ò¡Ê¥Ý¥ê¥¤¥ª¥ó¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥²¥ë¥Ñー¥Æ¥£¥¯¥ë¡§PGP¡Ë[1-3]¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£PQ67¤ÈPA¤Ï¡¢¥¤¥ª¥óÁê¸ßºîÍÑ¡¢¿åÁÇ·ë¹ç¡¢¤ª¤è¤ÓÁÂ¿åÁê¸ßºîÍÑ¤ò²ð¤·¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Þ¥¿ー¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¥Ê¥Î¥²¥ë¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2À®Ê¬¤«¤é¤Ê¤ë¥Ê¥Î¥²¥ë¤Ï¡¢¿åÃæ¤Ç¤ÏÌó10nm¤Î¥²¥ë¹½Â¤ÂÎ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈéÉæ¤Î¾å¤Ç¤Ï´¥Áç¤ËÈ¼¤¦¥Ê¥Î¥²¥ëÇ»ÅÙ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê·ë¹ç¤¬ºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¡¢¶¯¸Ç¤Ê¥Õ¥£¥ë¥à¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ë¥à¤ÏÍ¥¤ì¤¿ÂÑ¿åÀ¤ò¼¨¤·¡¢¤«¤ÄÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¼«¸Ê½¤Éüµ¡Ç½¤âÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²½¾Ñ»ý¤Á¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢PGP¤ÏPQ67Ã±ÆÈ¤äPAÃ±ÆÈ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ³¦ÌÌ³èÀÇ½¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¡¢Â¿ÎÌ¤ÎÌýÊ¬¤ò°ÂÄê¤ËÆý²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢´¥Áç¤Ë¤è¤ë¥Õ¥£¥ë¥à·ÁÀ®¸å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÌýÊ¬¤Î¹ç°ì¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ Ìý¤Ã¤Ý¤µ¤ä¤Ù¤¿¤Ä¤¤Î¾¯¤Ê¤¤²½¾ÑÉÊ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÌýÀÀ®Ê¬¤ò¹â´ÞÍ¤¹¤ëÌýÃæ¿å·Ï¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥óÁÈÀ®¤ò´ðËÜ¤È¤·¤¿Æü¾Æ¤±»ß¤á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢PGP¤¬Ê´ÂÎ¤È¶¨Ä´¤·¤Æ»°¼¡¸µ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½Â¤¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¥Æ¥«¥êËÉ»ß¡¢»ýÂ³À¡¢»ç³°ÀþµÛ¼ýÇ½¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥¤ì¤¿ÀÇ½¤ò¼¨¤·¡¢¤«¤Ä¼«¸Ê½¤Éüµ¡Ç½¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿[3]¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï2025Ç¯4·î18Æü(¶â¡Ë¤Ë¥é¥ó¥³¥à¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿UV EXPERT XTREEM SHIELD¤Ë±þÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
£±) T. Suga, et al., IFSCC Congress 2021: Poster SC-494 (2021)
£²) ¿û Í§Èþ¤é¡¢¥ª¥ì¥ª¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹, 23 (1), 6-10 (2023)
£³) ¾®ÃÓ Å°, ¿û Í§Èþ, ²ÏÀ¾ µ£É§, ¸Þ½½Åç ·ò»Ë, Àõ¾Â ½¨É§, Cosmetic Science 1, 18 (2025)
¥í¥ì¥¢¥ë ¥ê¥µー¥Á¡õ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó ¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥í¥ì¥¢¥ë¥°¥ëー¥×¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ³«È¯¤Ï 1983 Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¸½ºß¡¢ÆüËÜ¥í¥ì¥¢¥ë ¥ê¥µー¥Á¡õ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡Ê½êºßÃÏ¡§Àîºê»Ô¡¢½êÄ¹¡§¥¢¥ß¥Ã¥È¡¦¥¸¥ã¥ä¥º¥ï¥ë¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô¤¢¤ë³°»ñ·Ï²½¾ÑÉÊ´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤âÎò»Ë¤¢¤ë¸¦µæ³«È¯ÉôÌç¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡¢Îò»Ë¡¢¼Ò²ñ¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢200 Ì¾°Ê¾å¤Î¸¦µæ°÷¤¬¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥°¥ëー¥×¤Î³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ª¤è¤ÓÍÍ¡¹¤Ê¥«¥Æ¥´¥êー¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¥é¥ó¥³¥à¡¢¥·¥å¥¦ ¥¦¥¨¥à¥é¡¢¥ー¥ë¥º¡¢¥¤¥ô¡¦¥µ¥ó¥íー¥é¥ó¡¢¥±¥é¥¹¥¿ー¥¼¡¢¥í¥ì¥¢¥ë ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¢¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢TAKAMI¤Ê¤É¡£
